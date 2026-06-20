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LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type)
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LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type)

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LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type)

34U640B-B
Vue avant de LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type) 34U640B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with USB-C, DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.
Vue avant de LG UltraWide™ 34 pouces 144 Hz WQHD incurvé (1800R) 34U640B avec USB-C, HDR 10 et sRGB 99% (type) 34U640B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with USB-C, DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.

principales caractéristiques

  • Écran incurvé 34 pouces 21:9 WQHD (3440x1440)
  • Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
  • sRGB 99% (Type)
  • HDR 10
  • Fréquence de rafraîchissement 144 Hz, 5 ms (GtG à plus rapide)
  • USB-Type C (PD 65W)
Plus

Excellence primée

Logo du Prix Digital Trends

Tendances numériques 2025

Choix des lecteurs, meilleure gamme de moniteurs pour les joueurs et ceux qui exigent des performances de haute qualité

Logo incurvé du moniteur LG UltraWide.

Logo incurvé du moniteur LG UltraWide.

Voir plus, faire plus

LG UltraWide Curved Monitor sur un bureau moderne, affichant un jeu à la première personne immersif sur un large écran incurvé accompagné d’une interface multitâche, offrant des visuels vastes, un gameplay fluide et une productivité accrue dans un espace de travail à domicile.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

LG UltraWide Curved Monitor feature overview showing a 34-inch WQHD curved display, HDR10 with sRGB 99% color accuracy, all-in-one USB-C connectivity, smooth 144Hz refresh rate, AMD FreeSync Premium support, and a slim stand with tilt and height adjustment for immersive gaming and efficient multitasking.
Spectacle époustouflantExpérience de jeuConnectivité essentielleConfort accru

Affichage incurvé 21:9 WQHD

La résolution UltraWide™ WQHD (3440×1440) avec un format 21:9 offre un espace d’écran suffisant pour exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité du travail. La courbure de la 1800R suit le champ de vision naturel pour réduire la distorsion, tandis que l’écran à 3 faces pratiquement sans bordure offre un écran large et dégagé pour une expérience de visionnage plus immersive et confortable.

Le moniteur LG UltraWide affiche plusieurs applications sur un écran 21:9 de 34 pouces, avec une comparaison surlignée montrant l’espace horizontal supplémentaire par rapport à un écran standard 16:9 de 27 pouces.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

HDR10 avec sRGB 99%

Couleur fidèle à la réalité
avec une précision avancée des couleurs

La compatibilité HDR10 et une couverture sRGB de 99% offrent une reproduction des couleurs et un mappage de tonalité précis dans les scènes HDR.

Le moniteur LG UltraWide Curved affiche un contenu créatif vif sur un écran large et incurvé avec support HDR10 et une couverture sRGB de 99% des couleurs, offrant une richesse de la précision des couleurs, un contraste amélioré et des détails visuels précis pour un travail créatif et un visionnage immersif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*sRGB 99% est typique. La gamme de couleurs peut varier selon le modèle.

Des motocyclistes futuristes filant dans une rue urbaine éclairée au néon, avec un flou de mouvement en arrière-plan et une section surlignée montrant des visuels nets et clairs pour démontrer la fluidité et la clarté d’un taux de rafraîchissement de 144Hz.

Expérience de jeu fluide
avec un taux de rafraîchissement de 144Hz

Offre une performance fluide et réactive avec un taux de rafraîchissement de 144Hz, Offrant des visuels fluides et des mouvements plus clairs pour un gameplay plus réactif qui vous donne un avantage compétitif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

AMD FreeSync™ Premium

Un mouvement fluide qui vous garde immergé

Propulsé par la certification AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur offre des visuels ultra-fluides sans déchirure et une faible latence, offrant une précision et une fluidité inégalées dans le jeu.

L’écran LG UltraWide Curved illustre la technologie AMD FreeSync avec une comparaison côte à côte des modes désactivé et activé, montrant une réduction des déchirures d’écran et des mouvements plus fluides et fluides pour un gameplay réactif et immersif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*Les résultats réels ou la performance peuvent varier selon l’environnement d’utilisation

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Synchronisation dynamique des actions

En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Stabilisateur noir

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers des explosions éclairs.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

USB Type-C® avec une alimentation électrique de 65 W

Connectivité USB-C tout-en-un

Ce moniteur offre des ports USB Type-C®, DisplayPort, deux ports HDMI et deux ports USB-A pour assurer une connectivité fluide avec divers appareils.

Le port USB Type-C® supporte à la fois la sortie d’affichage et le transfert de données, permettant une connexion facile à votre portable avec un seul câble.

Moniteur LG UltraWide Curved avec connectivité USB-C tout-en-un, offrant vidéo, transfert de données et jusqu’à 65W via un seul câble, permettant un bureau propre et un multitâche efficace avec un portable connecté.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour fonctionner correctement, le câble USB type-c est requis (vendu séparément).

Double manette (commutateur KVM*)

Contrôlez plusieurs appareils avec un seul moniteur

Travaillez parfaitement sur deux PC avec un écran, un clavier et une souris — il suffit de glisser-déposer des fichiers avec la manette double.

*Les câbles inclus dans le paquet sont USB-C, HDMI et DP.

*KVM signifie Clavier, Vidéo et Souris.

*Le commutateur KVM permet de contrôler plusieurs appareils avec un seul clavier, une souris et un moniteur.

*La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon le modèle et la région.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Un confort accru dans chaque détail

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

Application LG Switch

Changez rapidement

Vous pouvez facilement diviser tout l’écran en jusqu’à 6 sections, changer la conception du thème, ou même lancer une plateforme d’appel vidéo avec un raccourci clavier cartographié. Il prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

Télécharger

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière application LG Switch, cherchez dans le menu LG.com Support.

Mode lecteur

Ajuste la température de couleur et la luminosité pour aider à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation prolongée de documents.

Coffre à scintillement

Minimise le scintillement invisible de l’écran pour aider à diminuer la fatigue oculaire et offrir une expérience de visionnage plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation utilisées par l’utilisateur.

Sans encombrement avec un support mince

Découvrez notre design à 3 faces pratiquement sans bordure avec une base ajustable qui permet à la fois le contrôle de l’inclinaison et de la hauteur. Son support mince et sans encombrement minimise l’espace de bureau et réduit l’espace inutilisé, créant un espace de travail plus propre et raffiné.

Icône ajustable en inclinaison.

Inclinaison

-5°~15°

Icône réglable en hauteur.

Hauteur

80mm

Vue de dessus d’un moniteur LG UltraWide Curved sur un bureau avec une tasse à café, un clavier sans fil et une souris, ainsi qu’un gros plan sur la base mince et carrée du moniteur conçue pour la stabilité et un espace de travail sans encombrement.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

Key Feature

  • Écran incurvé 34 pouces 21:9 WQHD (3440x1440)
  • Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
  • sRGB 99% (Type)
  • HDR 10
  • Fréquence de rafraîchissement 144 Hz, 5 ms (GtG à plus rapide)
  • USB-Type C (PD 65W)
Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Résolution

    3440 x 1440

  • Écran - Format d’image

    21:9

  • Écran - Courbure

    1800R

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GtG à plus vite)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Y26

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    45W

  • Sortie c.c.

    140W (19V / 7,37A)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    10,4 kg

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    809,1 x 464,4 x 220 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    809,1 x 359 x 91,5 mm

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    986 x 470 x 188 mm

  • Poids sans le socle [kg]

    5,6 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    7,7 kg

MÉCANIQUE

  • Conception sans bordure

    Conception à 3 faces pratiquement sans bordure

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur

  • Installation murale [mm]

    -5~15º

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Rapport de contraste (min.)

    3000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    4000:1

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Courbure

    1800R

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Temps de réponse

    5 ms (GtG à plus vite)

  • Taille [cm]

    86,42 cm

  • Traitement de la surface

    Anti-reflet

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1,07B

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    OUI

  • DisplayPort

    OUI

  • USB de type C

    OUI

  • HDMI

    OUI

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,5 m

  • Cordon d’alimentation

    OUI

NORMAL

  • CE

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • Port USB descendant

    OUI (2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB de type C (alimentation électrique)

    65W

  • USB de type C (résolution max. à Hz)

    3440x1440

  • USB de type C (transmission de données)

    OUI

  • HDMI

    OUI(2EA)

  • DisplayPort

    OUI(1EA)

FONCTIONNALITÉS

  • Couleur calibrée en usine

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • PIP (image dans l’image)

    OUI

  • PBP (image par image)

    OUI (2PBP)

  • Effet HDR

    OUI

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.