We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran UltraWide 34 pouces 21:9 WQHD (3440x1440) IPS
34U650A-B
()
Voir plus, faire plus
Écran WQHD IPS 21:9
La résolution UltraWide™ QHD (3440×1440) avec un format 21:9 offre un espace d’affichage généreux permettant d’exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité au travail. La courbure 3800R suit le champ de vision naturel afin de réduire la distorsion, tandis que l’écran pratiquement sans bordures sur trois côtés offre une surface large et dégagée pour une expérience visuelle plus immersive et confortable.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
HDR 10 with sRGB 99% (Typ.)
Des couleurs réalistes, optimisées par IPS
La compatibilité HDR 10 et la couverture de 99% sRGB (Typ.) garantissent une reproduction fidèle des couleurs ainsi qu’un mappage précis des tons dans les scènes HDR.
IPS Display
Le moniteur LG IPS offre des couleurs constantes et éclatantes, visibles sous de larges angles de vision.
HDR 10
HDR 10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.
sRGB 99% (Typ.)
Avec une couverture de 99% du spectre sRGB, c’est une solution idéale pour un affichage des couleurs précis.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
USB-C (PD 96W)
Connectivité USB-C tout-en-un
Restez connecté en toute simplicité grâce aux ports USB-C, DisplayPort et HDMI, compatibles avec un large éventail d’appareils. Le port USB-C permet la sortie d’affichage, le transfert de données et la recharge d’ordinateur portable (jusqu’à 96W) via un seul câble pratique.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le DisplayPort, le cordon d’alimentation, les câbles HDMI et USB-C sont inclus dans la boîte, mais le contenu peut varier selon le pays.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
LG Switch app
Basculez rapidement
Vous pouvez facilement diviser l’écran complet en jusqu’à 6 sections, modifier le thème graphique ou même lancer une plateforme d’appel vidéo grâce à une touche de raccourci prédéfinie. Elle prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace entre plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, recherchez-la dans le menu Assistance sur LG.com.
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
5ms (GtG)
Vitesse constante
Profitez d’un temps de réponse réactif de 5ms (GtG), réduisant les effets de rémanence pour des images nettes et fluides. Gardez le contrôle à chaque partie grâce à une vitesse fiable et des mouvements parfaitement fluides.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Conçu pour le confort, pensé pour la productivité
Mode Lecture
Ajuste la température des couleurs et la luminosité afin de contribuer à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation de documents sur de longues périodes.
Flicker Safe
Réduit le scintillement invisible de l’écran afin de contribuer à diminuer la fatigue oculaire et offrir une expérience visuelle plus confortable lors d’une utilisation prolongée.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation.
Support fin avec base carrée
Un espace dégagé grâce à un support élégant
Le support en forme de L, fin et moderne, aide à garder votre espace dégagé et est conçu de manière ergonomique pour un confort optimal. Il permet d’ajuster facilement l’inclinaison, la rotation et la hauteur afin de s’adapter à votre angle de vision et à votre posture. Grâce à son système de fixation en un clic, il peut être installé rapidement et facilement.
Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Key Feature
- Écran 34 pouces 21:9 WQHD (3440x1440) IPS
- Design quasi sans bord sur 3 côtés
- sRGB 99 % (Typ.), étalonné en usine
- HDR 10
- Fréquence de rafraîchissement 100 Hz, 5 ms (GtG en mode rapide), Black Stabilizer, DAS
- Haut-parleurs 7W X2 avec DepthSoun
Caractéristique clé
Taille [pouces]
34
Type de panneau
IPS
Format d’image
21:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Courbure
3800R
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur/Pivotement
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraWide
Année
Y25
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Courbure
3800R
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2325 x 0.2325
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
86.705 cm
Taille [pouces]
34
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
PBP (image par image)
OUI (2BPB)
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
CONNECTIVITÉ
Commutateur KVM intégré
OUI
DisplayPort
OUI (1 pièce)
HDMI
OUI (2 pièce)
Sortie pour casque d’écoute
4 pôles (Son + Micro)
LAN (RJ-45)
OUI
Entrée pour microphone
OUI
USB de type C
OUI (1 pièce)
USB de type C (alimentation électrique)
96W
Port USB descendant
USB-C (1 pièce / ver3.2 Gen1) USB-A (3 pièces / ver3.2 Gen1)
Port USB ascendant
OUI (1 pièce / ver3.2 Gen1)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
SON
Haut-parleur
7W x 2
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur/Pivotement
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS ET POIDS
Poids à l’expédition [kg]
12.5
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
988 x 481 x 203
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
816.7 x 535.2 x 230.0 (Up) 816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)
Poids sans le socle [kg]
7.3
Poids avec le socle [kg]
10.1
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
USB de type C
OUI
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.
Produit Recommandé