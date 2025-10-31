About Cookies on This Site

38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Curved monitor
38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Curved monitor

38" UltraWide™ QHD+ (3840x1600) Curved monitor

38BR85QC-W
principales caractéristiques

  • Écran incurvé 38 po 21:9 WQHD+ (3840x1600) Nano IPS
  • VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (Typ.)
  • Fréquence de rafraîchissement 144 Hz / IPS 1 ms (GtG)
  • PBP / PIP, Dual Controller (KVM intégré)
  • Support réglable Hauteur / Inclinaison / Rotation
  • USB Type-C™, HDMI, DP, RJ45, USB (Upstream/Downstream)
LG UltraWide™ Monitor Curved Logo.

Voir plus, faire plus

LG UltraWide™ Curved Monitor.

Écran 38" WQHD+ avec 144 Hz

Élargissez votre espace de travail

Écran 38" WQHD+ avec 144 Hz

USB Type-C, RJ45 et divers ports

Connectez-vous à
tout

USB Type-C, RJ45 et divers ports

PBP et PIP / KVM intégré

Gérez
toutes les tâches

PBP et PIP / KVM intégré

HDR600 avec DCI-P3 98% (Typ.)

Voyez les vraies
couleurs

HDR600 avec DCI-P3 98% (Typ.)

LG Switch app

Changez
rapidement

LG Switch app

WQHD+ (3840x1600) Courbé (2300R)

Productivité ultra-
spacieuse

L'écran UltraWide™ QHD+ (3840x1600) avec courbure 2300R et design sans bordure sur 3 côtés est idéal pour le multitâche, car il peut afficher plusieurs programmes simultanément.

Nano IPS avec DCI-P3 98% (Typ.)

Chaque détail prend vie

Grâce au Nano IPS et à la prise en charge de l'espace colorimétrique DCI-P3 98% (Typ.) sur l'écran haute résolution WQHD+ (3840x1600), vous pouvez profiter d'un large spectre de couleurs avec des détails précis et un contraste élevé.

Nano IPS avec DCI-P3 98% (Typ.).

VESA DisplayHDR™ 600

HDR net et lumineux

Doté de VESA DisplayHDR™ 600, ce moniteur offre une large plage de luminosité et de contraste pour une expérience immersive lors des jeux HDR récents, du visionnage de films et de photos.

Contrôleur double (KVM intégré)

Multi-appareils, un seul moniteur

Le contrôleur double permet de travailler à travers un seul moniteur avec deux ordinateurs et de transférer des fichiers vers l'un ou l'autre. De plus, la fonction KVM intégrée permet de contrôler les deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris.

Dual Controller (Built-in KVM).

PBP & PIP

Un écran, plusieurs vues

Optimisez votre multitâche grâce aux modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture pour connecter plusieurs appareils, diviser votre écran ou afficher une petite fenêtre flottante sur la fenêtre principale.

LG Switch app

Changez rapidement

LG Switch app aide à optimiser le moniteur pour votre travail et votre vie quotidienne. Vous pouvez diviser facilement l'écran jusqu'à 6 parties, changer le thème, ou même lancer une plateforme de vidéoconférence via un raccourci.

Haut-parleurs intégrés avec MaxxAudio®.

Haut-parleurs intégrés avec MaxxAudio®

Immersion sonore

Les haut-parleurs intégrés 7W x 2 canaux offrent un son clair sans périphériques supplémentaires, laissant plus d'espace sur votre bureau pour votre confort et vos besoins.

USB Type-C™, RJ45

Hub de productivité
avec connectivité facile

Optimisez votre productivité avec un moniteur équipé d'un port RJ45 pour Ethernet filaire. Le port USB Type-C™ permet la connexion à divers appareils, le transfert de données et jusqu'à 90 W de puissance via un seul câble.

Pictogramme écran.

Écran

Pictogramme données.

Données

Pictogramme d'alimentation.

Alimentation

Pictogramme Ethernet.

Ethernet

Ports USB Type-C™, RJ45.

Ports USB Type-C™, RJ45.

Vue rapprochée des ports.

Vue rapprochée des ports.

Ports pris en charge

Pictogramme USB 3.0 upstream.

USB 3.0 upstream

Pictogramme USB 3.0 downstream.

4 x USB 3.0 downstream

Pictogramme USB Type-C.

2 x USB Type-C

Pictogramme LAN.

LAN

Pictogramme HDMI.

2 x HDMI

Pictogramme DisplayPort.

DisplayPort

Design ergonomique

Facile et confortable

Obtenez l'angle de vision parfait grâce au pied ergonomique : ajustez facilement la hauteur, l'inclinaison et la rotation pour trouver la position qui vous convient le mieux.

Ce moniteur offre un design presque sans bordure sur 3 côtés.

Design sans bordure

Virtuellement sans bordure sur 3 côtés

Moniteur offrant un réglage de rotation.

Rotation

-15~15˚

Moniteur offrant un réglage d'inclinaison.

Inclinaison

-5~25˚

Moniteur offrant un réglage de hauteur.

Hauteur ajustable

483.9~593.9mm

Contenu de la boîte

1. Corps du support 2. Base du support 3. Support de câble 4. Cordon d'alimentation 5. Câble HDMI 6. Câble DP 7. Câble USB A vers B 8. Câble USB C vers C

Corps du support, base du support, support de câble, cordon d'alimentation, câble HDMI, câble DP, câble USB A vers B et câble USB C vers C inclus dans la boîte.

Key Feature

  • Écran incurvé 38 po 21:9 WQHD+ (3840x1600) Nano IPS
  • VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (Typ.)
  • Fréquence de rafraîchissement 144 Hz / IPS 1 ms (GtG)
  • PBP / PIP, Dual Controller (KVM intégré)
  • Support réglable Hauteur / Inclinaison / Rotation
  • USB Type-C™, HDMI, DP, RJ45, USB (Upstream/Downstream)
Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    37.5

  • Écran - Résolution

    3840 x 1600

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d'image

    21:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    DCIP3 98% (CIE1976)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Écran - Courbure

    2300R

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Écran - Temps de réponse

    1 ms (GtG à Faster)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    WQHD+

  • Année

    Y24

ÉCRAN

  • Format d'image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCIP3 90% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCIP3 98% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  •

    1000:1

  • Courbure

    2300R

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2291 x 0.2291 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Résolution

    3840 x 1600

  • Temps de réponse

    1 ms (GtG à Faster)

  • Taille [cm]

    95.29cm

  • Taille [pouces]

    37.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (G/D), 178º (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium Pro

  • Luminosité automatique

    OUI

  • Changement d’entrée automatique

    OUI

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • Étalonnage du matériel

    Prêt pour la calibration matérielle

  • Technologie Nano IPSMC

    OUI

  • G-SyncMC de NVIDIA

    Compatible GSYNC

  • PBP (image par image)

    OUI (2PBP)

  • PIP (image dans l’image)

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDR™ 600

  • TRV

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • Commutateur KVM intégré

    OUI

  • DisplayPort

    OUI (1 port)

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • Sortie pour casque d’écoute

    4 pôles (Son + Micro)

  • LAN (RJ-45)

    OUI

  • USB de type C

    OUI (1 port)

  • USB de type C (transmission de données)

    OUI

  • USB de type C (alimentation électrique)

    90 W

  • Port USB descendant

    4x USB3.2 Gen1 (USB-A)
    1x USB3.2 Gen1 (USB-C)

  • Port USB ascendant

    1x USB3.2 Gen1

SON

  • Maxx Audio

    OUI

  • Haut-parleur

    7W x 2

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Socle en un clic

    OUI

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Sortie c.c.

    220 W (20,5 V / 11 A)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation intégrée

NORMAL

  • CE

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    OUI

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    13,7 kg

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    1058 x 539 x 235 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    896,4 x 394,4 x 110,1 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    896,4 x 593,9 x 306,8 mm (Haut)
    896,4 x 483,9 x 306,8 mm (Bas)

  • Poids sans le socle [kg]

    8,0 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    10,5 kg

ACCESSOIRES

  • Rapport d’étalonnage (papier)

    OUI

  • DisplayPort

    OUI (1 port)

  • HDMI

    OUI (ver 2.1)

  • Cordon d’alimentation

    OUI

  • USB de type A vers USB de type B

    OUI

  • USB de type C

    OUI

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.