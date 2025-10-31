About Cookies on This Site

LG gram Pro 16" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra et 32 Go de RAM | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, écran IPS LCD 16:10
16Z90TR-E.AP88A8
principales caractéristiques

  • Écran IPS LCD 16” 16:10 WQXGA (2560x1600)
  • Assistant AI Copilot sous Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé pour l’AI | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • NVIDIA GeForce RTX 5050
  • Ultra léger : 1 359 g / Batterie intelligente de 77 Wh
Logo de LG gram Pro AI.

Logo de LG gram Pro AI.

La puissance de l’Hybrid AI

Découvrez le LG gram Pro avec Hybrid AI — où l’AI sur le cloud et sur l’appareil vous permet d’obtenir des résultats professionnels à tout moment et en tout lieu.

L’image montre l’ordinateur portable avec son écran ouvert et incliné vers la gauche, ainsi que l’arrière de l’appareil avec le logo visible. Un élément graphique cylindrique violet traverse l’écran.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Excellence primée, leadership incontesté

Une image du logo du PCMag Readers' Choice Award 2025

Meilleure marque d’ordinateurs portables de 2025*

Marque d’ordinateurs portables la mieux notée, avec des scores exceptionnellement élevés dans presque toutes les catégories.

*Marque déposée de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.

*Reproduit avec permission. © 2025 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.

*LG gram a été choisi comme la meilleure marque d’ordinateurs portables de 2025 selon les PCMag Readers' Choice Awards.

  • Une image en écran partagé illustrant l’Hybrid AI avec deux modes distincts : « On-Device AI » à gauche, représenté par une icône rose, et « Cloud AI » à droite, représenté par une icône bleue. L’écran affiche une interface AI, symbolisant une fonctionnalité AI fluide dans les deux modes.
    Hybrid AI
  • Logo NVIDIA GeForce RTX avec un design vert et noir, accompagné du texte 'Powering Advanced AI' et ' RTX 5050' en dessous.
    RTX 5050
  • Un ordinateur portable affichant une scène de football pleine d’action à l’écran avec le texte mis en évidence ' 31Hz - 144Hz ', entouré d’écrans supplémentaires présentant divers visuels. Cette configuration met en avant la polyvalence gaming et multimédia grâce au taux de rafraîchissement variable.
    (GP1) Taux de rafraîchissement variable (5.0) VRR
  • Un ordinateur portable élégant, partiellement ouvert, au design minimaliste, présenté sur un fond en dégradé doux. Le badge de certification de durabilité MIL-STD est clairement visible dans le coin supérieur droit, soulignant sa conception fine, légère et robuste.
    Léger mais durable
  • Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression du transfert, tandis que celui du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
    LG gram Link
  • Un gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte électronique de haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et axée sur la haute performance.
    Processeur AI d’Intel

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*L’image montre un produit représentatif de la gamme LG gram à des fins d’illustration. Veuillez consulter les images de la galerie pour voir le produit réel.

*L’appareil mobile illustré ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Hybrid AI

Hybrid AI : Synergie entre On-Device et Cloud

Propulsée à la fois par l’AI embarquée et l’AI cloud, la technologie Hybrid AI offre des performances fluides et des recommandations personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez protégé et gagnez en efficacité — en ligne comme hors ligne.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des requêtes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.

Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI

Cette image montre une chronologie des révisions de documents avec deux versions d’un fichier intitulé « Fundamentals of Geology ». La version de gauche reflète les modifications à 15h56, tandis que la version de droite montre les mises à jour à 16h00 le 10.02.2025. Une icône d’horloge en haut indique la possibilité de revenir sur les modifications, et un curseur en bas met en évidence l’écart de temps entre les révisions.

Voyage dans le temps**

Récupérez des fichiers perdus

Recherchez avec tous les indices dont vous vous souvenez ou parcourez vos écrans précédents, y compris les documents et les sites web.

Cette image montre des mains en train de taper sur un ordinateur portable avec une barre de recherche affichant la question : ' Quel était le budget global du projet ?'

Recherche

Obtenez des réponses adaptées à vos fichiers

Fournit des réponses personnalisées basées sur les données locales provenant de documents et d’images.

Cette image montre une barre de recherche en haut avec le texte 'Résumer ce document', accompagnée d’une icône PDF rouge et d’un curseur pointant dessus. En dessous, un aperçu partiel d’un document PDF est visible, et un résumé du contenu du document s’affiche dans une fenêtre de chat intitulée gram chat On-Device. L’interface illustre une fonctionnalité AI permettant de résumer les documents.

Résumé

Résumé instantané, même hors ligne

Résumez des textes ou des fichiers documents directement sur l’appareil.

Cette image montre une barre de recherche avec le texte « Activer le mode sombre », au-dessus de deux captures d’écran d’un bureau. La première capture montre l’interface en mode clair, tandis que la seconde affiche la même interface en mode sombre, reliées par une flèche courbée indiquant la transition.

Paramètres

Modifiez les paramètres avec vos mots

Configurez diverses options système*** dans gram chat On-Device grâce à des commandes simples et conversationnelles.

Offrez un support instantané 24/7 pour les questions relatives au produit, même sans connexion Wi-Fi.

Dépannage

Support 24/7, toujours à portée de main

Offrez un support instantané 24/7 pour les questions relatives au produit, même sans connexion Wi-Fi.

*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version Beta et sera mise à jour à l’avenir.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps de pré-apprentissage nécessaire à l’On-Device AI pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont requises pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres, tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage des captures et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide uniquement l’utilisateur à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de durée de batterie / • Détection de consommation de batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de luminosité / • Contrôle du son

Assistant AI intelligent avec Cloud AI

Interface de chat montrant un utilisateur demandant des recommandations d’activités au lac de Bled, avec une réponse de l’IA listant trois sugUne interface de chat montrant un utilisateur demandant des recommandations d’activités au lac de Bled, et une réponse de l’AI listant trois suggestions : 1. Visiter l’île de Bled et son église, 2. Explorer le château de Bled, 3. Se promener autour du lac de Bled.gestions : 1. Visiter l’île de Bled et son église 2.Explorer le château de Bled 3. Faire le tour du lac de Bled
Obtenez des réponses instantanées avec le chatbot AI

Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes scolaires ou de satisfaire votre curiosité, l’assistant AI fournit l’information dont vous avez besoin en quelques secondes.

Une infographie présentant trois fonctionnalités alimentées par l’AI : Résumé, représenté par une icône de document se transformant en fichier simplifié ; Extraction de texte, symbolisée par une image convertie en document ; et Traduction, illustrée par un document passant dans un autre format linguistique.
Traduction et résumé simples

Laissez l’AI analyser et extraire les informations clés de vos documents, vous faisant gagner temps et effort.

Une illustration présentant différentes icônes d’applications de productivité, telles que Google Drive, Gmail, Google Sheets et Google Calendar, entourant un logo central gram AI Cloud. L’image illustre l’intégration harmonieuse de gram AI Cloud avec les outils de productivité les plus populaires.
Planification et envoi d’e-mails sans effort

Parlez à votre assistant AI et regardez-le gérer vos tâches. De la rédaction d’e-mails à la planification de réunions, connectez-vous de manière fluide aux outils de productivité.

Les clients qui achètent un LG gram peuvent utiliser gram chat Cloud, propulsé par OpenAI GPT-4o, gratuitement pendant un an.

*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni les fonctionnalités de l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et peuvent se désinscrire s’ils le souhaitent.

*L’utilisation de gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte séparé.

*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale mensuelle de jetons est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.

*Le dépassement de ces limites entraînera un passage au modèle GPT-4o mini et la désactivation des appels de fonctions.

*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas de requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour des besoins d’intégration de fonctionnalités.

**Google Workspace et Microsoft 365 associés.

Un ordinateur portable affichant le logo Windows Copilot au-dessus de l’écran et l’interface Copilot à l’écran, mettant en avant un design élégant avec un grand écran et l’interface Windows 11 en arrière-plan.
Microsoft Copilot

Votre compagnon AI au quotidien

Obtenez des réponses précises basées sur Internet et générez des images facilement grâce à Copilot dans Windows. Cet outil AI puissant exploite les ressources en ligne pour vous fournir des informations exactes et actualisées, adaptées à vos requêtes. En quelques clics seulement, vous pouvez obtenir les réponses dont vous avez besoin et créer des images personnalisées pour enrichir vos projets.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement correct.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas offrir le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.

Activer Copilot instantanément

Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.

Prêt à commander avec Bing Chat

Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations de chansons selon votre humeur à l’organisation de pages complexes et la configuration de vos préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.

Simplifiez le contenu complexe en un clic

Copilot peut résumer de longs e-mails et des contenus compliqués, rendant le traitement des informations professionnelles plus efficace et vous faisant gagner un temps précieux.

Gère l’édition d’images et plus encore

Des tâches simples comme ajuster la taille ou la luminosité d’une image aux tâches plus complexes telles que la suppression de l’arrière-plan ou l’agrandissement, demandez tout cela à Copilot.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement correct.

*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.

*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas offrir le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.

La puissance professionnelle rencontre l’excellence de l’AI

Dernier processeur Intel® Core™ Ultra : Jusqu’à 18 % de performance en plus pour une productivité améliorée

Découvrez des performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux exigences de demain, il offre des vitesses ultra-rapides, vous permettant de gérer même les tâches les plus intensives avec aisance. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez à des jeux, il vous garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.

13 TOPS
NPU

74 TOPS
GPU

Une vue rapprochée d’un processeur Intel® Core™ Ultra intégré à une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes, illuminés par des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste axée sur la haute performance. Le processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération offre jusqu’à 18 % de performances en plus par rapport à son prédécesseur.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.

*Les performances de la NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est présentée comme « Jusqu’à ».

*Le processeur Intel® Core™ UltraCore devrait offrir jusqu’à 18 % de performance en plus que son prédécesseur, selon les mesures de performance IA (Intelligent Automation) d’Intel.

Optimisez vos performances

Le puissant processeur Intel, avec des options de stockage allant jusqu’à 2 To NVMe SSD et un stockage extensible via un emplacement NVMe supplémentaire, et configurable jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x, offre une puissance de traitement exceptionnelle. Que ce soit pour le montage vidéo, le travail 3D ou les tâches pilotées par l’AI, obtenez des résultats professionnels dépassant vos attentes.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Un ordinateur portable élégant est présenté avec une interface de montage vidéo dynamique à l’écran, entouré d’écrans supplémentaires affichant divers flux de travail créatifs.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).

RTX 5050 : La vitesse au cœur

Conçu pour les joueurs et les créateurs de contenu, gram Pro avec RTX 5050 offre des visuels époustouflants et des performances fluides pour le montage, le rendu et le gaming — sans compromis sur la vitesse ni le style. Améliorez votre expérience de jeu et votre créativité avec un ordinateur portable conçu pour la puissance.

Icône représentant un écran avec un symbole de réseau neuronal, illustrant les graphismes optimisés par l’intelligence artificielle.

Graphismes et performances améliorés par l’AI

NVIDIA DLSS 4 avec génération multi-frames

Icône d’un chronomètre avec des lignes de mouvement, symbolisant une réactivité ultra-rapide et une latence réduite.

Réactivité gagnante pour le jeu

NVIDIA Reflex 2 avec Frame Warp

Icône représentant une personne sous une source lumineuse, symbolisant des effets d’éclairage réalistes et le ray tracing.

Réactivité gagnante pour le jeu

NVIDIA Reflex 2 avec Frame Warp

Scène de course tirée du jeu Assetto Corsa Competizione, mettant en avant une voiture de sport verte en tête d’un peloton sur la piste. Le logo NVIDIA GeForce RTX avec la mention « Propulsé par l’IA avancée » apparaît en haut à droite.

Puissance intelligente, branchez et jouez

Propulsé par une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 25 heures d’autonomie et équipé de notre AI Smart Assistant, gram analyse les habitudes de l’utilisateur pour optimiser l’efficacité de la batterie. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’autonomie réelle de la batterie peut varier par rapport aux spécifications selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités exploitées et les paramètres de gestion de l’alimentation. *Pour utiliser la fonctionnalité de notification de détection de consommation de batterie de l’AI Smart Assistant, au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires.

Restez au frais. Restez créatif.

Travaillez et jouez avec passion tout en restant au frais. Notre puissant système de refroidissement assure un flux de travail fluide, même lors de tâches lourdes basées sur l’AI exigeant beaucoup de ressources.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Le mode de refroidissement AI prendra effet après un redémarrage suite à la mise à jour du BIOS. La mise à jour du BIOS est effectuée automatiquement lors du premier démarrage après l’achat, et elle sera installée lors du redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.

gram Link

Restez connecté

LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’il s’agisse de dispositifs iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable concert technologique.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone partageant des fichiers sans fil. L’écran de l’ordinateur affiche une fenêtre de progression du transfert, tandis que l’écran du smartphone montre une galerie de fichiers reçus. Une icône de fichier floue et colorée apparaît en cours de transfert, illustrant le processus de partage sans fil.
Transfert de données

Transfert de données facile entre gram et un mobile (Android & iOS).

Cette image montre un ordinateur portable et une tablette côte à côte, affichant tous deux le même site web de portfolio. Les écrans présentent une grille d’images, comprenant des photos de nature et d’architecture, mettant en évidence la synchronisation fluide entre les appareils.
Extension et duplication d’écran

Utilisez votre tablette ou smartphone comme second écran.

Cette image montre un ordinateur portable affichant une interface de recherche de photos avec le mot-clé « anniversaire ». L’écran présente une grille de vignettes colorées, chacune étiquetée avec des icônes, indiquant des résultats de recherche catégorisés ou filtrés.
Classification d’images par AI

L’AI gère automatiquement la classification et le balisage des images.

Un ordinateur portable affiche une visioconférence avec plusieurs participants à l’écran, accompagné d’un smartphone montrant un participant individuel dans le même appel. Cette configuration met en avant une connectivité fluide et le multitâche pour les réunions virtuelles.
Téléphone comme webcam

Utilisez la caméra haute performance de votre smartphone pour les appels vidéo.

Un ordinateur portable et un smartphone sont posés sur un bureau, affichant tous deux la même interface de lecture musicale, indiquant une fonctionnalité synchronisée. La configuration met en avant l’intégration fluide entre les appareils pour les activités multimédia.
Partage audio depuis le téléphone

Partagez le son de votre smartphone directement sur les haut-parleurs de LG gram.

Cette image montre un ordinateur portable et un smartphone connectés sans fil, tous deux jouant la même piste musicale intitulée « Bubble Gum ». L’écran de l’ordinateur affiche l’interface du lecteur de musique, et le smartphone reflète la lecture. Les ondes environnantes illustrent la synchronisation audio parfaite.
Passer et recevoir des appels

Passez et recevez des appels directement depuis votre LG gram.

L’image montre une personne tenant un smartphone devant un ordinateur portable gris, les deux affichant la même vidéo d’une femme réalisant une posture de yoga. La scène met en avant la mise en miroir d’écran ou le partage de contenu fluide entre les appareils.
Mise en miroir d’écran

Projetez l’écran de votre tablette ou smartphone sur le gram.

Cette image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant une interface d’appel. L’interface inclut une liste de contacts à gauche et un appel en cours avec « Dan » à droite, présentant une image de profil et les commandes audio. Le design met en avant la capacité de l’ordinateur à gérer les appels vocaux.
Partage clavier et souris

Contrôlez votre tablette ou smartphone avec le clavier et la souris de votre gram.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure requis.

*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et après).

*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le pack (vendus séparément).

*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.

*gram Link est prévu pour de futures mises à jour, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.

Ultra-portable, ultra-résistant

Le LG gram Pro évolue avec Hybrid AI, tout en conservant son essence fine et légère. Sa durabilité, validée par des tests de niveau militaire, offre la légèreté et une valeur illimitée. Grâce à une portabilité améliorée, emportez votre univers partout avec vous.

1,359g

Léger

14.4mm

Ultra-fin

Une animation mettant en avant un ordinateur portable ultraléger, avec l'indication « 1 479 g » affichée dans la première scène, suivie de « 14,5 mm » d’épaisseur dans la deuxième scène. Les deux scènes présentent le badge de durabilité MIL-STD, soulignant à la fois la portabilité et la robustesse du produit.

strong body-durability-military-grade-test.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids est basé uniquement sur l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.

*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H réalisés par KOLAS Labs. A réussi 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité effectués par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Pression faible (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ - Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé dans un environnement contrôlé. Ne pas tenter.

*Si un consommateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela ne sera pas couvert par la garantie. *Réussir ce test ne signifie pas que le produit est adapté à un usage militaire.

Écran de qualité professionnelle, vif et précis

16" 16:10
WQXGA

Visuels larges et clairs

IPS
Écran

Angles de vision larges

DCI-P3
99% (Typ.)

Gamme de couleurs riche

Up to
144Hz

Taux de rafraîchissement fluide

Un ordinateur portable affichant un paysage éclatant et coloré de montagnes vibrantes sur son écran, mettant en valeur la haute résolution et la richesse de la reproduction des couleurs. À l’arrière-plan, une version floutée du même paysage attire l’attention sur la qualité de l’écran.

Écran WQXGA

Vision nette, réalité éclatante

Libérez le potentiel de votre créativité et améliorez votre expérience quotidienne avec un ordinateur portable qui donne vie à vos idées dans des détails époustouflants!

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

VRR (Variable Refresh Rate)

Affichage fluide, façon pro

Profitez de visuels fluides, optimisés selon votre travail et vos besoins. Le gram Pro synchronise intuitivement les taux de rafraîchissement (plage de 31 Hz à 144 Hz) avec vos activités, offrant des détails éclatants lorsque vous êtes en action et une économie d’énergie lorsque vous êtes inactif.

Une animation montre un ordinateur portable affichant un jeu de course automobile à l’écran, avec un texte mis en évidence : « 31 Hz - 144 Hz », entouré d’écrans supplémentaires présentant divers contenus visuels. Cette configuration met en valeur la polyvalence du moniteur pour le jeu et le multimédia, grâce à un taux de rafraîchissement variable.

An animation shows a laptop displaying an racing game of car scene on its screen with a highlighted text '48Hz - 120Hz,' surrounded by additional screens featuring diverse visuals. This setup emphasizes gaming and multimedia versatility with a variable refresh rate.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).

Plus d’espace pour respirer

Le LG gram Pro avec son écran au format 16:10 vous permet de voir davantage de contenu avec moins de défilement.

Voir le spectre complet

Grâce à la large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.), vous profitez de détails éclatants et de couleurs riches, tandis que 400 nits (Typ.) de luminosité accentuent les détails fins des textures.

Clarté ininterrompue

Travaillez confortablement n’importe où grâce au panneau anti-reflets du LG gram Pro et à son angle de vision de 178 degrés, offrant des visuels clairs et éclatants depuis diverses perspectives.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : norme colorimétrique définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).

*La luminosité est de 400 nits (Typ.).

Une personne assise sur un canapé profite d’un son immersif tout en utilisant un ordinateur portable LG gram. Le texte met en avant la technologie Dolby Atmos, soulignant une expérience auditive riche, étendue et enveloppante à 360°. Des ondes sonores en arrière-plan illustrent visuellement le paysage sonore immersif.

Dolby Atmos

Plongez dans le son

Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une expérience auditive riche, expansive et à 360 degrés.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Connectivité facile

Connexion simple et instantanée

Connectez-vous avec gram +view, des dispositifs de stockage haute vitesse, des écrans plus grands ou des appareils de pointe. Tant de ports créent un véritable paradis plug-and-play, favorisant une productivité accrue et un divertissement sans fin.

Vue latérale d’un ordinateur portable mettant en valeur ses ports, notamment USB 3.2, prise combo casque/micro (HP/MIC), HDMI et USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). L’agencement épuré met en avant les options de connectivité polyvalentes.

*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1).

*USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

  • Écran IPS LCD 16” 16:10 WQXGA (2560x1600)
  • Assistant AI Copilot sous Windows 11
  • Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé pour l’AI | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • NVIDIA GeForce RTX 5050
  • Ultra léger : 1 359 g / Batterie intelligente de 77 Wh
  • Système - Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Système - Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, mémoire cache intelligente Intel de 24 Mo)

  • Système - Mémoire

    32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)

  • Stockage - SSD

    Emplacements M.2 pour double SSD, Gen4- NVMe : 1TB

  • Écran - Résolution

    WQXGA (2560*1600) LCD

  • Système - Carte graphique

    NVIDIA RTX5050 avec GDDR7 8GB

  • Écran - Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

BATTERIE

  • Batterie

    90 Wh Li-Ion

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec LED

CONNECTIVITÉ

  • LAN

    10/100 or Gigabit avec RJ45 Gender (Option)10/100 avec RJ45 adapter (Option)(Varie selon le pays et la référence SKU)

  • Sans fil

    Intel WiFi-7

DIMENSIONS/POIDS

  • Poids (lb)

    3.00 lbs

ÉCRAN

  • Luminosité

    400nit

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Contraste

    1500:1 (Typical)

  • Taux de rafraîchissement

    31~144Hz VRR

  • Résolution

    WQXGA (2560*1600) LCD

  • Temps de réponse

    30 ms (typique)

  • Taille (cm)

    40.6cm

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 97 touches, UK : 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

SON

  • Audio

    HD Audio avec Dolby Atmos

STOCKAGE

  • SSD

    Emplacements M.2 pour double SSD, Gen4- NVMe : 1TB

SYSTÈME

  • Carte graphique

    NVIDIA RTX5050 avec GDDR7 8GB

  • Mémoire

    32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, mémoire cache intelligente Intel de 24 Mo)

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.