LG gram Pro 16" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra et 32 Go de RAM | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, NVIDIA GeForce RTX 5050, Copilot, LG gram Link, écran IPS LCD 16:10
16Z90TR-E.AP88A8
La puissance de l’Hybrid AI
Découvrez le LG gram Pro avec Hybrid AI — où l’AI sur le cloud et sur l’appareil vous permet d’obtenir des résultats professionnels à tout moment et en tout lieu.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Excellence primée, leadership incontesté
*Marque déposée de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.
*Reproduit avec permission. © 2025 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.
*LG gram a été choisi comme la meilleure marque d’ordinateurs portables de 2025 selon les PCMag Readers' Choice Awards.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*L’image montre un produit représentatif de la gamme LG gram à des fins d’illustration. Veuillez consulter les images de la galerie pour voir le produit réel.
*L’appareil mobile illustré ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
Hybrid AI
Hybrid AI : Synergie entre On-Device et Cloud
Propulsée à la fois par l’AI embarquée et l’AI cloud, la technologie Hybrid AI offre des performances fluides et des recommandations personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez protégé et gagnez en efficacité — en ligne comme hors ligne.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des requêtes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.
Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI
*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version Beta et sera mise à jour à l’avenir.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps de pré-apprentissage nécessaire à l’On-Device AI pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont requises pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres, tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage des captures et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.
**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide uniquement l’utilisateur à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de durée de batterie / • Détection de consommation de batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de luminosité / • Contrôle du son
Assistant AI intelligent avec Cloud AI
*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni les fonctionnalités de l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et peuvent se désinscrire s’ils le souhaitent.
*L’utilisation de gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte séparé.
*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale mensuelle de jetons est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.
*Le dépassement de ces limites entraînera un passage au modèle GPT-4o mini et la désactivation des appels de fonctions.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas de requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour des besoins d’intégration de fonctionnalités.
**Google Workspace et Microsoft 365 associés.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement correct.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas offrir le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
Activer Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.
Prêt à commander avec Bing Chat
Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations de chansons selon votre humeur à l’organisation de pages complexes et la configuration de vos préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.
Simplifiez le contenu complexe en un clic
Copilot peut résumer de longs e-mails et des contenus compliqués, rendant le traitement des informations professionnelles plus efficace et vous faisant gagner un temps précieux.
Gère l’édition d’images et plus encore
Des tâches simples comme ajuster la taille ou la luminosité d’une image aux tâches plus complexes telles que la suppression de l’arrière-plan ou l’agrandissement, demandez tout cela à Copilot.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement correct.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas offrir le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
La puissance professionnelle rencontre l’excellence de l’AI
Dernier processeur Intel® Core™ Ultra : Jusqu’à 18 % de performance en plus pour une productivité améliorée
Découvrez des performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux exigences de demain, il offre des vitesses ultra-rapides, vous permettant de gérer même les tâches les plus intensives avec aisance. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez à des jeux, il vous garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.
Une vue rapprochée d’un processeur Intel® Core™ Ultra intégré à une carte mère haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes, illuminés par des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste axée sur la haute performance. Le processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération offre jusqu’à 18 % de performances en plus par rapport à son prédécesseur.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.
*Les performances de la NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est présentée comme « Jusqu’à ».
*Le processeur Intel® Core™ UltraCore devrait offrir jusqu’à 18 % de performance en plus que son prédécesseur, selon les mesures de performance IA (Intelligent Automation) d’Intel.
Optimisez vos performances
Le puissant processeur Intel, avec des options de stockage allant jusqu’à 2 To NVMe SSD et un stockage extensible via un emplacement NVMe supplémentaire, et configurable jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x, offre une puissance de traitement exceptionnelle. Que ce soit pour le montage vidéo, le travail 3D ou les tâches pilotées par l’AI, obtenez des résultats professionnels dépassant vos attentes.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).
RTX 5050 : La vitesse au cœur
Conçu pour les joueurs et les créateurs de contenu, gram Pro avec RTX 5050 offre des visuels époustouflants et des performances fluides pour le montage, le rendu et le gaming — sans compromis sur la vitesse ni le style. Améliorez votre expérience de jeu et votre créativité avec un ordinateur portable conçu pour la puissance.
Puissance intelligente, branchez et jouez
Propulsé par une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 25 heures d’autonomie et équipé de notre AI Smart Assistant, gram analyse les habitudes de l’utilisateur pour optimiser l’efficacité de la batterie. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’autonomie réelle de la batterie peut varier par rapport aux spécifications selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités exploitées et les paramètres de gestion de l’alimentation. *Pour utiliser la fonctionnalité de notification de détection de consommation de batterie de l’AI Smart Assistant, au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires.
Restez au frais. Restez créatif.
Travaillez et jouez avec passion tout en restant au frais. Notre puissant système de refroidissement assure un flux de travail fluide, même lors de tâches lourdes basées sur l’AI exigeant beaucoup de ressources.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le mode de refroidissement AI prendra effet après un redémarrage suite à la mise à jour du BIOS. La mise à jour du BIOS est effectuée automatiquement lors du premier démarrage après l’achat, et elle sera installée lors du redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.
gram Link
Restez connecté
LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’il s’agisse de dispositifs iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable concert technologique.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure requis.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et après).
*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le pack (vendus séparément).
*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link est prévu pour de futures mises à jour, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.
Ultra-portable, ultra-résistant
Le LG gram Pro évolue avec Hybrid AI, tout en conservant son essence fine et légère. Sa durabilité, validée par des tests de niveau militaire, offre la légèreté et une valeur illimitée. Grâce à une portabilité améliorée, emportez votre univers partout avec vous.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids est basé uniquement sur l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.
*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H réalisés par KOLAS Labs. A réussi 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité effectués par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Pression faible (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ - Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé dans un environnement contrôlé. Ne pas tenter.
*Si un consommateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela ne sera pas couvert par la garantie. *Réussir ce test ne signifie pas que le produit est adapté à un usage militaire.
Écran de qualité professionnelle, vif et précis
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
VRR (Variable Refresh Rate)
Affichage fluide, façon pro
Profitez de visuels fluides, optimisés selon votre travail et vos besoins. Le gram Pro synchronise intuitivement les taux de rafraîchissement (plage de 31 Hz à 144 Hz) avec vos activités, offrant des détails éclatants lorsque vous êtes en action et une économie d’énergie lorsque vous êtes inactif.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).
Plus d’espace pour respirer
Le LG gram Pro avec son écran au format 16:10 vous permet de voir davantage de contenu avec moins de défilement.
Voir le spectre complet
Grâce à la large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.), vous profitez de détails éclatants et de couleurs riches, tandis que 400 nits (Typ.) de luminosité accentuent les détails fins des textures.
Clarté ininterrompue
Travaillez confortablement n’importe où grâce au panneau anti-reflets du LG gram Pro et à son angle de vision de 178 degrés, offrant des visuels clairs et éclatants depuis diverses perspectives.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : norme colorimétrique définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).
*La luminosité est de 400 nits (Typ.).
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Connectivité facile
Connexion simple et instantanée
Connectez-vous avec gram +view, des dispositifs de stockage haute vitesse, des écrans plus grands ou des appareils de pointe. Tant de ports créent un véritable paradis plug-and-play, favorisant une productivité accrue et un divertissement sans fin.
Vue latérale d’un ordinateur portable mettant en valeur ses ports, notamment USB 3.2, prise combo casque/micro (HP/MIC), HDMI et USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). L’agencement épuré met en avant les options de connectivité polyvalentes.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1).
*USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.
Key Feature
- Écran IPS LCD 16” 16:10 WQXGA (2560x1600)
- Assistant AI Copilot sous Windows 11
- Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé pour l’AI | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
- gram Hybrid AI / LG gram Link
- NVIDIA GeForce RTX 5050
- Ultra léger : 1 359 g / Batterie intelligente de 77 Wh
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, mémoire cache intelligente Intel de 24 Mo)
Système - Mémoire
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)
Stockage - SSD
Emplacements M.2 pour double SSD, Gen4- NVMe : 1TB
Écran - Résolution
WQXGA (2560*1600) LCD
Système - Carte graphique
NVIDIA RTX5050 avec GDDR7 8GB
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Toutes les spécifications
BATTERIE
Batterie
90 Wh Li-Ion
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec LED
CONNECTIVITÉ
LAN
10/100 or Gigabit avec RJ45 Gender (Option)10/100 avec RJ45 adapter (Option)(Varie selon le pays et la référence SKU)
Sans fil
Intel WiFi-7
DIMENSIONS/POIDS
Poids (lb)
3.00 lbs
ÉCRAN
Luminosité
400nit
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Contraste
1500:1 (Typical)
Taux de rafraîchissement
31~144Hz VRR
Résolution
WQXGA (2560*1600) LCD
Temps de réponse
30 ms (typique)
Taille (cm)
40.6cm
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 97 touches, UK : 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
SON
Audio
HD Audio avec Dolby Atmos
STOCKAGE
SSD
Emplacements M.2 pour double SSD, Gen4- NVMe : 1TB
SYSTÈME
Carte graphique
NVIDIA RTX5050 avec GDDR7 8GB
Mémoire
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, mémoire cache intelligente Intel de 24 Mo)
