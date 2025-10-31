LG gram 14" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran WUXGA 16:10 IPS anti-reflet

*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version Beta et sera mise à jour à l’avenir.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps de pré-apprentissage nécessaire à l’On-Device AI pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont requises pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.

*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.

**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres, tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage des captures et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.

**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.

**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide uniquement l’utilisateur à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de durée de batterie / • Détection de consommation de batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de luminosité / • Contrôle du son