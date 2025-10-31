We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram 14" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran WUXGA 16:10 IPS anti-reflet
14Z90T-V.AP75A8
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Excellence primée et leadership reconnu
*Marque déposée de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.
*Reproduit avec permission. © 2025 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.
*LG gram a été choisie comme meilleure marque d’ordinateurs portables de 2025 selon les PCMag Readers' Choice Awards.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le dispositif mobile ci-dessus n’est pas inclus dans le pack (vendu séparément).
*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel
Hybrid AI
Hybrid AI : Synergie entre On-Device et Cloud
Propulsée à la fois par l’AI embarquée et l’AI cloud, la technologie Hybrid AI offre des performances fluides et des recommandations personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez protégé et gagnez en efficacité — en ligne comme hors ligne.
*Les images ont été simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des requêtes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.
Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI
*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche Internet. « Recherche par conversation » est actuellement en version Beta et sera mise à jour à l’avenir.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps de pré-apprentissage nécessaire à l’On-Device AI pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont requises pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres, tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage des captures et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut de gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et nécessite une activation volontaire si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.
**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide uniquement l’utilisateur à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de durée de batterie / • Détection de consommation de batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de luminosité / • Contrôle du son
Assistant AI intelligent avec Cloud AI
*Les images sont à titre illustratif, les séquences ont été raccourcies et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni les fonctionnalités de l’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et peuvent se désinscrire s’ils le souhaitent.
*L’utilisation de gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte séparé.
*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale mensuelle de jetons est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.
*Le dépassement de ces limites entraînera un passage au modèle GPT-4o mini et la désactivation des appels de fonctions.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas de requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour des besoins d’intégration de fonctionnalités.
**Google Workspace et Microsoft 365 associés.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement correct.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas offrir le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
Activer Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.
Prêt à commander avec Bing Chat
Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations de chansons selon votre humeur à l’organisation de pages complexes et la configuration de vos préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.
Simplifiez le contenu complexe en un clic
Copilot peut résumer de longs e-mails et des contenus compliqués, rendant le traitement des informations professionnelles plus efficace et vous faisant gagner un temps précieux.
Gère l’édition d’images et plus encore
Des tâches simples comme ajuster la taille ou la luminosité d’une image aux tâches plus complexes telles que la suppression de l’arrière-plan ou l’agrandissement, demandez tout cela à Copilot.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Un compte Microsoft et une connexion Internet sont requis pour un fonctionnement correct.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version préliminaire avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas offrir le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
La vie légère
Le LG gram de 1 120 g dans un châssis fin de 15,7 mm s’adapte à tous les styles de vie. Validé par des tests militaires rigoureux, ce design illustre parfaitement comment durabilité et élégance peuvent coexister.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids se réfère uniquement à l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.
*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H réalisés par KOLAS Labs. Réussi à 7 tests différents MIL-STD 810H pour la durabilité, effectués par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes de la norme MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 – Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé dans un environnement contrôlé. Ne pas tenter.
*Si un utilisateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela n’est pas couvert par la garantie.
*Réussir ce test ne signifie pas que l’appareil est adapté à un usage militaire.
*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.
*Les couleurs disponibles peuvent varier selon le pays.
Écran WUXGA haute résolution & large gamut DCI-P3 99 % (Typ.)
Détails précis, expériences éclatantes
Plongez dans des couleurs riches et vibrantes grâce à la résolution WUXGA et au large gamut DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec clarté, précision et profondeur visuelle.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Écran 14” 16:10
Optimisez chaque moment visuel
Boostez votre productivité grâce à un affichage plus grand. L’écran de 16 pouces vous permet de voir plus d’éléments simultanément, rendant les tâches plus simples. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire, réduisant le défilement et vous permettant de vous concentrer davantage. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 de 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et réalistes.
*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.
*Le programme mentionné n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
*DCI-P3 Typical 99%, Minimum 95%. (DCI-P3 : norme couleur définie par Digital Cinema Initiatives).
Écran anti-reflet
Restez concentré, voyez clairement
Profitez d’un affichage net et vibrant sans vous soucier des reflets, même en environnement lumineux.
*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.
*Luminosité : 350 nits (Typ.).
Liberté multitâche réelle
Processeur Intel® Core™ Ultra le plus récent : jusqu’à +18 % de performances
Profitez de performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour les exigences de demain, il offre des vitesses fulgurantes, vous permettant de gérer facilement les tâches les plus intensives. Que vous créiez du contenu, gériez des flux complexes ou jouiez, il vous assure efficacité maximale à chaque fois.
Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte mère high-tech. La puce est entourée d’un circuit complexe avec des lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et haute performance. Le processeur Intel Core Ultra de 25 ans offre jusqu’à 18 % de performance en plus par rapport au processeur Intel Core de 24 ans.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées de la société Intel Corporation ou de ses filiales.
*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS mentionnée ci-dessus est indiquée comme « jusqu’à ».
*Le processeur Intel® Core™ UltraCore est censé offrir jusqu’à 18 % de performances supérieures à celles de son prédécesseur, selon les mesures de performance IA (Intelligent Automation) d’Intel.
Multitâche fluide et rapide
Profitez d’une mémoire LPDDR5x pour un traitement de données rapide et de SSD NVMe doubles pour un accès plus rapide au stockage.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les options de mémoire et de SSD mentionnées nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
gram Link
Tout connecter facilement
Le LG gram se connecte à jusqu’à 10 appareils simultanément, iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un concert technologique.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour un fonctionnement correct, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure requis.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le programme [LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système (applicable aux modèles lancés en 2024 et après).
*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).
*L’image montre le produit LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link est prévu pour des mises à jour futures, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.
*Images simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et pouvant différer de l’usage réel.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Smart power, débranchez et jouez
Équipé d’une batterie haute capacité de 72 Wh offrant jusqu’à 30,0 heures d’autonomie et doté de notre assistant intelligent AI, le gram analyse les habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité de la batterie. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’autonomie indiquée ci-dessus représente la capacité maximale basée sur la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, connexion sans fil désactivée et lecture audio via écouteurs (volume par défaut).
*L’autonomie réelle peut varier selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’énergie.
*Pour utiliser la fonction de notification de consommation de batterie de l’assistant AI, au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires.
*Les images ont été simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Key Feature
- Écran 14” 16:10 WUXGA (1920 x 1200) IPS anti-reflet
- Assistant IA Copilot sous Windows 11
- Processeur Intel<sup>®</sup>Core™ Ultra optimisé par IA | Mémoire LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
- gram Hybrid AI / LG gram Link
- 1 120 g léger / Batterie haute capacité 72 Wh
- Dolby Atmos
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Écran - Taille [pouces]
14 pouces
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)
Système - Mémoire
16 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467 MHz)
Stockage - SSD
Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 - NVMe : 512 GB
Écran - Résolution
WUXGA (1920 x 1200)
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (Typique)
Dimensions/poids - Dimensions [pouces]
12,3 x 8,4 x 0,62~0,67 pouces
Toutes les spécifications
INFORMATION
Catégorie de produit
gram
Année
Y25
CONCEPTION
Couleur
"Couleur : Obsidian Black Partie A : Mg (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : AL (Noir), KBD : Spray (Noir) Partie D : AL (Noir)"
ÉCRAN
Luminosité
350 nit
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (Typique)
Contraste
1200:1 (Typique)
Panneau Multi
LGD
Type de panneau
IPS Non Touch
Polarisation
Anti-reflet
Rapport
16:10
Taux de rafraîchissement
60 Hz
Résolution
WUXGA (1920 x 1200)
Taille (cm)
35,5 cm
Taille [pouces]
14 pouces
CONNECTIVITÉ
Bluetooth
BT 5.3
Caméra Web
Webcam FHD IR avec double micro (Reconnaissance faciale)
Sans fil
Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211
SYSTÈME
Mémoire
16 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467 MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 MB)
STOCKAGE
SSD
Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 - NVMe : 512 GB
BATTERIE
Batterie
Batterie Li-Ion 72 Wh
SON
Audio
HD Audio avec Dolby Atmos
Haut-parleur
Haut-parleurs stéréo 1,5 W x 2
BOUTON
Bouton
Bouton Power sans empreinte digitale
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions [pouces]
12,3 x 8,4 x 0,62~0,67 pouces
Dimensions [mm]
312 x 214,3 x 15,7~16,9 mm
Dimensions à l’expédition [pouces]
17,1 x 10,6 x 2,4 pouces
Dimensions à l’expédition [mm]
434 x 270 x 62 mm
Poids à l’expédition [kg]
1,95 kg
Poids à l’expédition (lb)
4,30 lbs
Poids (lb)
2,47 lbs
LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
Dolby Atmos
OUI
LG Glance de MirametrixMD
OUI
McAfee Live Safe (période d’essai de 30 jours)
OUI
Microsoft 365 (période d’essai de 30 jours)
OUI
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé Full Size (US : 79 touches, UK : 80 touches, Japon : 83 touches)
Dispositif de pointage
Touchpad de précision avec fonctions Scroll et Gestes
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
Sortie pour casque d’écoute
Casque 4 pôles, type US
USB de type A
USB 3.2 Gen1 x1 (x2)
USB de type C
"USB 4 Gen3 x2 Type C (x1, avec Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2 x1 Type C (x1, avec Power Delivery, Display Port)"
DEL
DEL
Indicateurs Power, Charge, Caps Lock, webcam, MIC
ALIMENTATION
Adaptateur c.a.
65 W (Nouveau, Petite taille) 2 pôles avec câble externe C to C 1,8 m / 3A, Blanc/Noir (Type 'I' mural, pour US/CA/JP/TW)
Manuel et logiciels
