LG gram 16" | Ordinateur portable léger IntelMD Arrow Lake H | Windows 11, gram AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 anti-reflets
16Z90T-V.AP75A8
()
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le dispositif mobile présenté ci-dessus n’est pas inclus dans le paquet (vendu séparément).
*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
gram AI, Hybrid AI
Hybrid AI : synergie entre On-Device et Cloud
Propulsé par l’AI sur l’appareil et dans le cloud, gram AI offre des performances fluides et des informations personnalisées où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez sécurisé et accomplissez davantage, que vous soyez en ligne ou hors ligne.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.
Toujours actif, même hors ligne avec On-Device AI
*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC et ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant des recherches sur Internet. « Recherche par Conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du temps nécessaire à l’AI On-Device pour apprendre et s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour combiner les mots avec les données du contenu de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche par AI peuvent varier en fonction des données au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est requise.
*Cette fonctionnalité prend en charge uniquement les langues anglaise et coréenne.
**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’activation de la fonction, la durée de stockage des écrans et la capacité via l’icône d’engrenage en haut de gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est optionnelle, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonctionnalité : ① Peut rencontrer des difficultés pour rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur une correspondance exacte du texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.
**Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide plutôt l’utilisateur à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés via copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Charge USB-C hors ligne / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son
Smart AI assistant with Cloud AI
*Les images sont à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni la fonctionnalité d’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit la première année après l’inscription de l’utilisateur, puis devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.
*gram chat Cloud nécessite une installation préalable et la création d’un compte distinct.
*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud. L’utilisation maximale mensuelle de tokens est de 200 000, avec une limite mensuelle de 450 requêtes et une limite quotidienne de 30 requêtes.
*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de l’appel de fonctions.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les prompts personnels, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft pour l’intégration des fonctionnalités.
**Google Workspace lié, Microsoft 365.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en aperçu dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon les appareils et les marchés.
*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
Activez Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents sur votre gram.
Prêt à commander avec Bing Chat
Demandez simplement plusieurs choses, des recommandations musicales adaptées à votre humeur à l’organisation de pages complexes et à la configuration des préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.
Simplifiez le contenu complexe en un clic
Copilot peut résumer de longs e-mails et contenus compliqués, rendant le traitement des informations de travail plus efficace et permettant de gagner un temps précieux.
Gère l’édition d’images et plus encore
Des tâches simples comme ajuster la taille et la luminosité d’une image aux opérations plus complexes comme la suppression de l’arrière-plan et l’agrandissement, demandez tout à Copilot.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en aperçu dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, le calendrier de disponibilité variant selon les appareils et les marchés.
*Les fonctionnalités AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
La vie légère
Le LG gram, léger de 1 199 g dans un boîtier fin de 15,7 mm, s’adapte librement à tous les styles de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de niveau militaire, ce design est un exemple parfait de l’alliance entre durabilité et élégance.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids est basé uniquement sur l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.
*LG gram : tests et certification selon la norme MIL-STD-810H par KOLAS Labs. Réussi à 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test de brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé en environnement contrôlé. Ne pas reproduire.
*Si un consommateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela ne sera pas couvert par la garantie.
*Réussir ce test ne signifie pas que l’appareil est adapté à un usage militaire.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les options de couleurs disponibles peuvent varier selon le pays.
Haute résolution WQXGA et large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.)
Détails précis, expériences immersives
Plongez dans des couleurs riches et éclatantes grâce à la superbe résolution WQXGA et à la large gamme de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec une clarté exceptionnelle, ajoutant précision et profondeur à chaque visuel.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
Écran 16” 16:10
Profitez pleinement de chaque détail visuel
Augmentez votre productivité grâce à une vue élargie. L’écran de 16 pouces vous permet de voir davantage à la fois, rendant les tâches plus faciles. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire, vous permettant de faire moins de défilement et de mieux vous concentrer. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et fidèles à la réalité.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Le programme présenté ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : la norme de couleurs définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).
Écran anti-reflets
Restez concentré, voyez clairement
Profitez d’un affichage net et lumineux sans vous soucier des reflets, même dans des environnements lumineux.
*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*La luminosité est de 350 nits (Typ.).
Véritable liberté de multitâche
Processeur IntelMD CoreMC Ultra de dernière génération : amélioration des performances de 18 % pour une productivité accrue
Profitez d’une puissance de performance exceptionnelle avec le processeur IntelMD CoreMC Ultra. Conçu pour répondre aux exigences de demain, il offre une vitesse fulgurante, vous permettant d’exécuter aisément même les tâches les plus intensives. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez à des jeux exigeants, il vous garantit une efficacité maximale à chaque utilisation.
Gros plan sur un processeur Intel Core Ultra intégré à une carte de circuit haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes illuminés de lumières orange et bleues, créant une esthétique futuriste et axée sur la haute performance.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*IntelMD, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales.
*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée correspond à la performance maximale 'Up to'.
*Le processeur IntelMD CoreMC UltraCore CPU devrait offrir jusqu’à 18 % de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur, selon les mesures de performance AI (Intelligent Automation) d’Intel.
Multitâche fluide et rapide
Bénéficiez du meilleur des deux mondes grâce à la mémoire à double canal LPDDR5 pour une gestion des données plus rapide, et aux deux SSD NVMe pour un accès plus rapide à vos fichiers de stockage.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme mentionné ci-dessus n’est pas inclus dans le coffret (vendu séparément).
gram Link
Restez entièrement connecté
LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils fonctionnent sous iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en un véritable écosystème technologique harmonieux.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, nécessitant iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieur.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et ultérieurement).
*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le coffret (vendus séparément).
*L’image montre le produit représentatif LG gram à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link fera l’objet de mises à jour futures, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*Dolby, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Gestion intelligente de l’énergie, débranchez et profitez
Alimenté par une batterie haute capacité de 77Wh offrant jusqu’à 23,5 heures d’autonomie et équipé de notre assistant intelligent IA, le gram analyse les habitudes d’utilisation pour optimiser l’efficacité énergétique. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’autonomie indiquée ci-dessus représente la capacité maximale basée sur la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, sans fil désactivé et lecture audio via écouteurs (volume par défaut).
*L’autonomie réelle peut varier selon le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’énergie.
*Pour utiliser la fonction de notification de détection de l’usage de la batterie de l’assistant intelligent AI, un minimum de 80 heures d’apprentissage des habitudes est requis.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Key Feature
- Écran 16” 16:10 WQXGA (2560x1600) IPS anti-reflets
- Assistant AI Copilot sous Windows 11
- Processeur Intel<sup>MD</sup> Arrow Lake H complet / Mémoire LPDDR5x / SSD Gen4
- gram AI / LG gram Link
- Léger : 1 199 g / Batterie haute capacité 77Wh
- Dolby Atmos
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Professionnel
Écran - Taille [pouces]
16 pouces
Système - Processeur
IntelMD CoreMCUltra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
Système - Mémoire
16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)
Stockage - SSD
Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 NVMe : 512 Go
Écran - Résolution
WQXGA 2560*1600
Système - Carte graphique
Graphiques IntelMD ArcMC
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Dimensions/poids - Dimensions [pouces]
14,0 x 9,5 x 0,62~0,66
Toutes les spécifications
INFORMATION
Catégorie de produit
gram
Année
Y25
SYSTÈME
Carte graphique
Graphiques IntelMD ArcMC
Mémoire
16 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Professionnel
Processeur
IntelMD CoreMCUltra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
CONCEPTION
Couleur
Couleur : Noir Obsidienne Partie A : Mg (noir) Partie B : PC-ABS (noir) Partie C : Mg (noir), clavier : texture (noir) Partie D : Mg (noir)
ÉCRAN
Luminosité
350 nits (60 Hz sans fonction tactile),
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Contraste
1200:1 (typique) / 1500:1 (typique)
Panneau Multi
LGD
Type de panneau
IPS sans fonction tactile (60 Hz)
Polarisation
Antireflet
Taux de rafraîchissement
60 Hz
Résolution
WQXGA 2560*1600
Taille (cm)
40,6 cm
Taille [pouces]
16 pouces
STOCKAGE
SSD
Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 NVMe : 512 Go
CONNECTIVITÉ
Bluetooth
BT 5.3
LAN
10/100 ou Gigabit avec connecteur RJ45 (en option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (en option) (Varie selon les pays et les références)
Caméra Web
Webcam FHD avec double microphone (sans reconnaissance faciale)
Sans fil
IntelMD Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, BT combo)
BATTERIE
Batterie
Batterie Li-Ion 77 Wh
SON
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
Haut-parleur
Haut-parleurs stéréo 2,0 W x 2 Smart Amp (max. 5 W)
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
USB de type A
USB 3.2 Gen2x1 (x2)
USB de type C
USB 4 Gen3x2 Type C (x2, avec alimentation, DisplayPort, Thunderbolt 4)
LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
Dolby Atmos
Oui
IntelMD Connectivity Performance Suite
Oui
LG Glance de MirametrixMD
Oui
McAfee Live Safe (période d’essai de 30 jours)
Oui
Microsoft 365 (période d’essai de 30 jours)
Oui
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions [pouces]
14,0 x 9,5 x 0,62~0,66
Dimensions [mm]
355,1 x 242,3 x 15,7~16,8
Dimensions à l’expédition [pouces]
18,7 x 11,4 x 2,4
Poids à l’expédition [kg]
2,20 kg
Poids à l’expédition (lb)
4,85 lb
Poids (lb)
2,64 lb
ACCESSOIRES
Accessoires
Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C vers C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et les références)
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 97 touches, UK : 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)
Dispositif de pointage
Pavé tactile de précision avec fonction de défilement et gestes
ALIMENTATION
Adaptateur c.a.
65 W (nouveau, format compact) 2 pôles avec câble externe C vers C 1,8 m/3A, blanc/noir (type mural « I » pour US/CA/JP/TW)
SÉCURITÉ
Sécurité SSD
Sécurité SSD, fTPM/HW TPM, verrou Kensington fin
