LG gram 16" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Famille, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS WQXGA 16:10 antireflet
16Z90T-V.AP88A8
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’appareil mobile illustré ci-dessus n’est pas inclus dans le coffret (vendu séparément).
*L’image montre un produit LG gram représentatif à des fins d’illustration. Veuillez consulter la galerie pour voir les images prises avec le produit réel.
gram AI, AI hybride
AI hybride : synergie entre l’AI locale et l’AI cloud
Alimenté à la fois par l’AI intégrée et l’AI cloud, gram AI offre des performances fluides et des analyses personnalisées, où que vous soyez. Travaillez plus intelligemment, restez en sécurité et atteignez davantage d’objectifs — que vous soyez en ligne ou hors ligne.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des requêtes simples et ponctuelles.
Toujours actif, même hors ligne avec l’AI intégrée
*Les images sont fournies à des fins d’illustration, avec des séquences abrégées, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents enregistrés sur votre PC ; elle ne gère pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche sur Internet. La fonction
« Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, en raison du temps d’apprentissage préalable nécessaire à l’AI intégrée pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device nécessite un indexage pour associer les mots aux données de votre contenu PC, ce qui peut demander un certain temps avant d’obtenir les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes d’utilisation sont nécessaires pour activer la notification de détection d’utilisation de la batterie.
*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.
*Les résultats de recherche AI peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est donc requise.
*Cette fonctionnalité prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.
**L’écran du PC est capturé environ toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres — tels que l’activation de la fonction, la durée de conservation et la capacité de stockage — via l’icône d’engrenage située en haut de gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et son activation est facultative ; vous pouvez l’activer si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonctionnalité : ① Peut avoir des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.
**Cette fonction ne restaure pas les fichiers perdus ; elle aide les utilisateurs à revenir à l’écran précédent en recherchant des mots-clés. Les fichiers peuvent être récupérés par copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie par AI / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode économie d’énergie / • Recharge hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son
Assistant intelligent alimenté par l’AI cloud
*Les images sont fournies à des fins d’illustration, avec des séquences abrégées, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.
*Ce service propose des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de recherche ni la fonction d’éditeur de code. gram chat Cloud est gratuit pendant la première année suivant l’inscription de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément durant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.
*L’installation de gram chat Cloud et la création d’un compte distinct sont nécessaires avant utilisation.
*Des limites d’utilisation s’appliquent à gram chat Cloud : l’utilisation mensuelle maximale est fixée à 200 000 tokens, avec une limite de 450 requêtes par mois et 30 requêtes par jour.
*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation vers le modèle GPT-4o mini et la désactivation de la fonction d’appel de fonctions.
*Bien que gram chat Cloud ne collecte pas les requêtes personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft afin de permettre l’intégration de certaines fonctionnalités.
**Compatible avec Google Workspace et Microsoft 365 liés.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon les régions. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.
*Le déploiement de Copilot dans Windows 11 s’effectue progressivement en version préliminaire dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’y auront pas accès simultanément, la disponibilité variant selon l’appareil et la région.
*Les fonctionnalités d’AI de Copilot dans Windows 11 peuvent varier en termes de performances selon les besoins et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance dans tous les cas d’usage.
Activez Copilot instantanément
Vous pouvez lancer l’intégration de Copilot depuis la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur les touches Windows + C. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier pour accéder rapidement aux outils intelligents de votre gram.
Prêt à recevoir vos commandes avec Bing Chat
Faites simplement vos demandes, qu’il s’agisse de recommandations musicales selon votre humeur, d’organisation de pages complexes ou de réglage de préférences, grâce à Copilot via Bing Chat.
Simplifiez le contenu complexe en un clic
Copilot peut résumer de longs e-mails et des contenus complexes, facilitant ainsi le traitement des informations professionnelles et vous faisant gagner un temps précieux.
Gérez l’édition d’images et bien plus encore
Qu’il s’agisse de tâches simples, comme ajuster la taille et la luminosité d’une image, ou de fonctions avancées, comme la suppression de l’arrière-plan ou l’amélioration de la résolution, vous pouvez tout demander à Copilot.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est déployé progressivement en version d’aperçu avec la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le moment de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités d’AI avec Copilot dans Windows 11 peuvent varier en termes de performance selon les besoins de l’utilisateur et l’environnement d’utilisation, et ne garantissent pas le même niveau de performance pour tous les cas d’usage.
La vie légère
Le poids léger de LG gram de 1 199 g dans un châssis fin de 15,7 mm s’adapte librement à tout style de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de niveau militaire, ce design est un parfait exemple de la façon dont durabilité et élégance peuvent aller de pair.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*L’épaisseur indiquée ci-dessus correspond à la partie la plus fine du produit, et le poids se réfère uniquement à l’ordinateur portable. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.
*LG gram : tests selon la norme MIL-STD-810H et certification par les laboratoires KOLAS. A réussi 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux standards militaires américains. Conformité aux méthodes suivantes de MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Basse pression (Altitude) (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 501.7 Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 502.7 Basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Fonctionnement) ; Méthode 509.7 – Test de brouillard salin ; Méthode 510.7 – Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ – Chute en transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test réalisé dans un environnement contrôlé. Ne pas tenter.
*Si un consommateur réalise cette expérience et endommage le gram, cela ne sera pas couvert par la garantie.
*Réussir ce test ne signifie pas que le produit est adapté à un usage militaire.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les options de couleur disponibles peuvent varier selon le pays.
Haute résolution WQXGA et large gamut de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.)
Détails nets, expériences vivantes
Plongez dans des couleurs riches et éclatantes grâce à la superbe résolution WQXGA et au large gamut de couleurs DCI-P3 99 % (Typ.). Le LG gram donne vie à vos idées avec clarté, ajoutant précision et profondeur à chaque visuel.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
Écran 16’’ 16:10
Exploitez chaque instant visuel
Augmentez votre productivité grâce à un affichage plus grand. L’écran de 16 pouces vous permet de voir plus d’informations en une seule fois, rendant les tâches plus faciles à gérer. Le format 16:10 offre un espace supplémentaire, vous permettant de faire moins de défilement et de mieux vous concentrer. Avec une couverture colorimétrique DCI-P3 99 % (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et fidèles à la réalité.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
*DCI-P3 Typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : la norme colorimétrique définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI)).
Écran anti-reflets
Restez concentré, voyez clairement
Profitez d’un affichage net et lumineux sans vous soucier des reflets, même dans des environnements très éclairés.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience réelle d'utilisation.
*La luminosité est de 350 nits (Typ.).
Vraie liberté de multitâche
Boostez votre productivité avec le processeur Intel® Core™ Ultra
Découvrez des performances puissantes avec le processeur Intel® Core™ Ultra. Conçu pour répondre aux exigences de demain, il offre des vitesses fulgurantes, vous permettant d’accomplir facilement même les tâches les plus intensives. Que vous créiez du contenu, gériez des flux de travail complexes ou jouiez, il vous aide à profiter d’une efficacité maximale à chaque utilisation.
Gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte électronique haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières orange et bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et performante.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées de la société Intel ou de ses filiales.
*Les performances du NPU et du GPU varient selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est présentée en tant que « Jusqu’à ».
Multitâche fluide et rapide
Profitez du meilleur des deux mondes avec la mémoire canal LPDDR5 pour un traitement des données plus rapide et les SSD Dual NVMe pour un accès plus rapide à votre stockage.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Les options de mémoire et de SSD mentionnées ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans le package (vendu séparément).
gram Link
Restez connecté
Le LG gram se connecte facilement à jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’ils soient iOS ou Android. Partagez, collaborez et créez en transformant votre espace de travail en véritable concert de technologie.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou supérieure requis.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update correspondant à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et ultérieurement).
*Les tablettes et appareils mobiles mentionnés ci-dessus ne sont pas inclus dans le package (vendus séparément).
*L’image montre le produit LG gram représentatif à titre illustratif. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*gram Link est prévu pour des mises à jour futures, et le calendrier des mises à jour peut varier selon le pays.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Alimentation intelligente, débranchez et profitez
Propulsé par une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 23,5 heures d’utilisation et équipé de notre Assistant AI Intelligent, le gram analyse les habitudes de l’utilisateur pour optimiser l’efficacité de la batterie. Augmentez votre productivité et profitez d’une utilisation ininterrompue.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*L’autonomie de batterie indiquée ci-dessus représente la capacité maximale basée sur la lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, sans fil désactivé, et lecture audio via écouteurs (volume par défaut).
*L’autonomie réelle variera selon les spécifications, le modèle, la configuration, les applications utilisées, les fonctionnalités activées et les paramètres de gestion de l’alimentation.
*Pour utiliser la fonction de notification de détection de l’utilisation de la batterie de l’Assistant AI, au moins 80 heures d’apprentissage des habitudes sont nécessaires.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Key Feature
- Écran IPS WQXGA 16” 16:10 (2560x1600) antireflet
- Assistant AI Copilot dans Windows 11
- Processeur Intel® Core™ Ultra optimisé par l’AI | Mémoire LPDDR5x / SSD NVMe Gen4
- gram Hybrid AI / LG gram Link
- Poids léger de 1 199 g / Batterie haute capacité de 77 Wh
- Dolby Atmos
Caractéristique clé
Système - Système d’exploitation
Windows 11 Professionnel
Écran - Taille [pouces]
16 pouces
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
Système - Mémoire
32 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)
Dimensions/poids - Poids [kg]
1 199 g
Écran - Résolution
WQXGA 2560*1600
Système - Carte graphique
Graphiques Intel® Arc™
Écran - Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Dimensions/poids - Dimensions [pouces]
14,0 x 9,5 x 0,62~0,66 pouces
Toutes les spécifications
INFORMATION
Catégorie de produit
gram
Année
Y25
SYSTÈME
Carte graphique
Graphiques Intel® Arc™
Mémoire
32 Go LPDDR5X (double canal, 7467 MHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Professionnel
Processeur
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 cœurs : 6P + 8E + 2 LPE, P : 2 jusqu’à 5,1 GHz / E : 1,5 jusqu’à 4,4 GHz, Intel Smart Cache 24 Mo)
CONCEPTION
Couleur
Couleur : Noir Obsidian Partie A : Magnésium (Noir) Partie B : PC-ABS (Noir) Partie C : Magnésium (Noir), Clavier : texture (Noir) Partie D : Magnésium (Noir)
ÉCRAN
Luminosité
350 nits (60Hz, sans fonction tactile),
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Contraste
1200:1 (typique) / 1500:1 (typique)
Panneau Multi
LGD
Type de panneau
IPS sans fonction tactile (60Hz)
Polarisation
Antireflet
Taux de rafraîchissement
60Hz
Résolution
WQXGA 2560*1600
Taille (cm)
40,6 cm
Taille [pouces]
16 pouces
CONNECTIVITÉ
Bluetooth
BT 5.3
LAN
"10/100 ou Gigabit avec connecteur RJ45 (en option) 10/100 avec adaptateur RJ45 (en option) (Varie selon les pays et les références SKU)"
Caméra Web
Webcam FHD avec double microphone (sans reconnaissance faciale)
Sans fil
Intel® Wireless-BE201 (Wi-Fi 7, 2x2, BTcombo)
BATTERIE
Batterie
Batterie Li-Ion 77 Wh
SON
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
Haut-parleur
Haut-parleurs stéréo 2,0 W x 2 Smart Amp (puissance maximale 5 W)
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec capteur d’empreinte digitale
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions [pouces]
14,0 x 9,5 x 0,62~0,66 pouces
Dimensions [mm]
355,1 x 242,3 x 15,7~16,8 mm
Dimensions à l’expédition [pouces]
18,7 x 11,4 x 2,4 pouces
Dimensions à l’expédition [mm]
475 x 290 x 60 mm
Poids à l’expédition [kg]
2,20 kg
Poids à l’expédition (lb)
4,85 lb
Poids [kg]
1 199 g
Poids (lb)
2,64 lb
ACCESSOIRES
Accessoires
Adaptateur secteur, câble USB C à C, adaptateur USB-C vers RJ45 (Varie selon les pays et les références SKU)
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (US : 97 touches, UK : 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)
Dispositif de pointage
Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
Dolby Atmos
OUI
Manuel et logiciels
