LG gram 17" | Ordinateur portable léger avec processeur Intel® Core™ Ultra | Windows 11 Home, gram Hybrid AI, Copilot, LG gram Link, écran IPS Anti-reflet WQXGA 16:10

*Les images sont fournies à titre illustratif, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience réelle de l’utilisateur.

*La fonction gram chat On-Device permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC. Elle ne traite pas les informations quotidiennes simples ni les questions nécessitant une recherche sur Internet. La fonction « Search by Conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour ultérieurement.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation, car l’IA On-Device nécessite un temps d’apprentissage préalable pour s’adapter à l’utilisateur. ① gram chat On-Device requiert un indexage afin de combiner les mots avec les données provenant du contenu de votre PC, ce qui peut nécessiter un certain temps pour produire les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage de modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de consommation de batterie.

*Cette fonction prend uniquement en charge les langues anglaise et coréenne.

*Les résultats de recherche IA peuvent varier selon les données disponibles au moment de la recherche. L’exactitude du contenu n’est pas garantie ; une vérification par l’utilisateur est donc requise.

**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. L’utilisateur peut personnaliser les paramètres, tels que l’activation de la fonction, la durée de stockage des captures d’écran et la capacité, via l’icône d’engrenage située en haut de gram chat.

**Cette fonction est désactivée par défaut et nécessite une activation manuelle si vous souhaitez l’utiliser.

**Cette fonction : ① Peut rencontrer des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances textuelles exactes, y compris les espaces. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances de calcul.

**Cette fonction ne permet pas de récupérer des fichiers perdus ; elle aide simplement l’utilisateur à retrouver un écran précédent à l’aide de mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer leurs fichiers via les fonctions copier-coller.

***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Extension de la durée de vie de la batterie / • Détection de consommation de batterie par IA / • Mode lecture / • Pavé tactile / • Mode d’économie d’énergie / • Chargement hors ligne via USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son