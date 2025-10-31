We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Fixation murale, unité intérieure 7 000 BTU
principales caractéristiques
- Contrôle avancé du confort avec balancement automatique dans quatre directions, jet d'air froid/jet d'air chaud, mode veille et vent chaos pour un flux d'air optimal
- Application de contrôle LG ThinQ® compatible avec Wi-Fi
- Livré avec un capteur de détection de fuite
- Filtre à poussière fine 3M
- Conception écologique : Utilise le réfrigérant R32 pour réduire le potentiel de réchauffement climatique
- Fonctionnement ultra silencieux (jusqu'à 26 dB)
Key Feature
- Contrôle avancé du confort avec balancement automatique dans quatre directions, jet d'air froid/jet d'air chaud, mode veille et vent chaos pour un flux d'air optimal
- Application de contrôle LG ThinQ® compatible avec Wi-Fi
- Livré avec un capteur de détection de fuite
- Filtre à poussière fine 3M
- Conception écologique : Utilise le réfrigérant R32 pour réduire le potentiel de réchauffement climatique
- Fonctionnement ultra silencieux (jusqu'à 26 dB)
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Capacité de refroidissement max (W)
2100
Capacité de chauffage max (W)
2400
CÂBLE DE RACCORDEMENT
Câble d'alimentation et de communication (H07RN-F, avec mise à la terre) (mm² × conducteurs)
14AWG x 3 / 18AWG x 2
TUYAU DE VIDANGE (À L'AIDE D'UNE POMPE DE VIDANGE)
Diamètre extérieur / Diamètre intérieur (mm (pouces))
21.5(27/32) / 16.0(5/8)
EXTÉRIEUR
Couleur
Munsell 7.5BG 10/2
RAL (Classique)
RAL9016
ÉCHANGEUR THERMIQUE
N°
1
Type d’ailette
Slit(Half)
Matériau (Tube/Ailette)
CU/AL
Lignes x Colonnes x Ailettes par pouce
2 x 23 x 22
Diamètre/épaisseur du tube
5, 0.25
VENTILATEUR INTÉRIEUR
Type
Cross Flow Fan
Débit d’air (refroidissement, (SH)/H/M/L) (pied³/min)
-/254/204/148
MOTEUR POUR VENTILATEUR INTÉRIEUR
Sortie (n°)
1
Sortie (W)
30
Type
BLDC
NORME DE MESURE (NIVEAU DE PUISSANCE)
Norme de mesure (niveau de puissance)
ISO 3741
NORME DE MESURE (NIVEAU DE PRESSION)
Norme de mesure (niveau de pression)
ISO 3745
DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR TUYAU
Type de raccordement (gaz)
Flare
Type de raccordement (liquide)
Flare
Gaz (unité intérieure) (mm (pouces))
Φ9.52 (3/8)
Liquide (unité intérieure) (mm (pouces))
Φ6.35 (1/4)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Cas n° 1
208/230 V ~, 1 Ph, 60 Hz
DISPOSITIF DE PROTECTION
Fusible
T3.15A / 250V
Protecteur de surcharge pour moteur de ventilateur
Thermal Protector for Fan Motor
RÉFRIGÉRANT
Type
R32
COURANT D’UTILISATION
Courant d’utilisation maximal (A)
0.4
NIVEAU DE PRESSION SONORE (UNITÉ INTÉRIEURE)
Refroidissement ((SH)/H/M/L) (dB(A))
-/35/31/26
POIDS
Net (kg)
8.95
Expédition (kg)
10.3
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.