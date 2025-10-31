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Fixation murale, unité intérieure 7 000 BTU
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Fixation murale, unité intérieure 7 000 BTU

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Fixation murale, unité intérieure 7 000 BTU

KNMAB071A
Vue avant de Fixation murale, unité intérieure 7 000 BTU KNMAB071A
Vue avant de la fixation murale LG avec l’aube ouverte
Vue latérale gauche de la fixation murale LG
Vue latérale gauche de la fixation murale LG avec l’aube ouverte
Vue latérale droite de la fixation murale LG
Vue latérale droite de la fixation murale LG avec l’aube ouverte
Vue en perspective latérale droite de la fixation murale LG
Vue avant de Fixation murale, unité intérieure 7 000 BTU KNMAB071A
Vue avant de la fixation murale LG avec l’aube ouverte
Vue latérale gauche de la fixation murale LG
Vue latérale gauche de la fixation murale LG avec l’aube ouverte
Vue latérale droite de la fixation murale LG
Vue latérale droite de la fixation murale LG avec l’aube ouverte
Vue en perspective latérale droite de la fixation murale LG

principales caractéristiques

  • Contrôle avancé du confort avec balancement automatique dans quatre directions, jet d'air froid/jet d'air chaud, mode veille et vent chaos pour un flux d'air optimal
  • Application de contrôle LG ThinQ® compatible avec Wi-Fi
  • Livré avec un capteur de détection de fuite
  • Filtre à poussière fine 3M
  • Conception écologique : Utilise le réfrigérant R32 pour réduire le potentiel de réchauffement climatique
  • Fonctionnement ultra silencieux (jusqu'à 26 dB)
Plus

Refroidissement rapide

Jet Cool accélère le flux d’air pour un refroidissement rapide, tandis que 4-Way Swing le répartit.

LG ThinQ, contrôle intelligent

Contrôlez votre climatiseur et gérez les alertes via l’application LG ThinQ, d’un simple toucher.

Key Feature

  • Contrôle avancé du confort avec balancement automatique dans quatre directions, jet d'air froid/jet d'air chaud, mode veille et vent chaos pour un flux d'air optimal
  • Application de contrôle LG ThinQ® compatible avec Wi-Fi
  • Livré avec un capteur de détection de fuite
  • Filtre à poussière fine 3M
  • Conception écologique : Utilise le réfrigérant R32 pour réduire le potentiel de réchauffement climatique
  • Fonctionnement ultra silencieux (jusqu'à 26 dB)
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Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • Capacité de refroidissement max (W)

    2100

  • Capacité de chauffage max (W)

    2400

CÂBLE DE RACCORDEMENT

  • Câble d'alimentation et de communication (H07RN-F, avec mise à la terre) (mm² × conducteurs)

    14AWG x 3 / 18AWG x 2

TUYAU DE VIDANGE (À L'AIDE D'UNE POMPE DE VIDANGE)

  • Diamètre extérieur / Diamètre intérieur (mm (pouces))

    21.5(27/32) / 16.0(5/8)

EXTÉRIEUR

  • Couleur

    Munsell 7.5BG 10/2

  • RAL (Classique)

    RAL9016

ÉCHANGEUR THERMIQUE

  • 1

  • Type d’ailette

    Slit(Half)

  • Matériau (Tube/Ailette)

    CU/AL

  • Lignes x Colonnes x Ailettes par pouce

    2 x 23 x 22

  • Diamètre/épaisseur du tube

    5, 0.25

VENTILATEUR INTÉRIEUR

  • Type

    Cross Flow Fan

  • Débit d’air (refroidissement, (SH)/H/M/L) (pied³/min)

    -/254/204/148

MOTEUR POUR VENTILATEUR INTÉRIEUR

  • Sortie (n°)

    1

  • Sortie (W)

    30

  • Type

    BLDC

NORME DE MESURE (NIVEAU DE PUISSANCE)

  • Norme de mesure (niveau de puissance)

    ISO 3741

NORME DE MESURE (NIVEAU DE PRESSION)

  • Norme de mesure (niveau de pression)

    ISO 3745

DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR TUYAU

  • Type de raccordement (gaz)

    Flare

  • Type de raccordement (liquide)

    Flare

  • Gaz (unité intérieure) (mm (pouces))

    Φ9.52 (3/8)

  • Liquide (unité intérieure) (mm (pouces))

    Φ6.35 (1/4)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  • Cas n° 1

    208/230 V ~, 1 Ph, 60 Hz

DISPOSITIF DE PROTECTION

  • Fusible

    T3.15A / 250V

  • Protecteur de surcharge pour moteur de ventilateur

    Thermal Protector for Fan Motor

RÉFRIGÉRANT

  • Type

    R32

COURANT D’UTILISATION

  • Courant d’utilisation maximal (A)

    0.4

NIVEAU DE PRESSION SONORE (UNITÉ INTÉRIEURE)

  • Refroidissement ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    -/35/31/26

POIDS

  • Net (kg)

    8.95

  • Expédition (kg)

    10.3

Pour accéder à plus de documents et de téléchargements techniques veuillez consulter le portail des partenaires en commerce électronique interentreprises de LG.