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Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32
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Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32

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Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32

KUMXA241A
Vue avant de Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32 KUMXA241A
Vue avant de Multi split, unité extérieure, 36 000 BTU, R32 KUMXA241A

principales caractéristiques

  • Performances par temps extrêmement froid : Fonctionnement de chauffage garanti jusqu'à -25 °C
  • Compatible avec les unités intérieures avec ou sans conduits
  • Ventilateur et compresseur ultra silencieux (jusqu'à 49 dB)
  • Chauffe-bac optionnel de base pour un dégivrage fiable
  • Peut être associé à jusqu'à 3 unités intérieures
Plus
Une icône représentant une unité extérieure est affichée avec un symbole de haut-parleur à volume réduit dans le coin inférieur droit.

Fonctionnement silencieux pour l’unité extérieure

Le fonctionnement silencieux de l’unité extérieure crée une ambiance plus calme et confortable.

Une icône représentant une unité extérieure s’affiche, avec plusieurs unités intérieures connectées affichées en dessous.

Plusieurs unités intérieures

Les unités extérieures LG refroidissent en combinaison avec diverses unités intérieures.

Key Feature

  • Performances par temps extrêmement froid : Fonctionnement de chauffage garanti jusqu'à -25 °C
  • Compatible avec les unités intérieures avec ou sans conduits
  • Ventilateur et compresseur ultra silencieux (jusqu'à 49 dB)
  • Chauffe-bac optionnel de base pour un dégivrage fiable
  • Peut être associé à jusqu'à 3 unités intérieures
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Toutes les spécifications

MAXIMUM AUTORISÉ. CAPACITÉ POUR UNITÉ INTÉRIEURE INDIVIDUELLE

  • Max (kBtu/h)

    24

CAPACITÉ TOTALE ADMISSIBLE DE L’UNITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE

  • Max (kBtu/h)

    33

LIMITE DE COMBINAISON

  • Nombre d'unités intérieures (EA)

    2~3

COMPRESSEUR

  • Modèle x N°

    RJB036MAB x 1

  • Type de moteur

    BLCD

  • Quantité d'huile du chargement (cc x n°)

    1100 x 1

  • Type d’huile

    PVE

  • Type

    Scroll

CÂBLE DE RACCORDEMENT

  • Câble d'alimentation électrique (H07RN-F, avec mise à la terre) (vers ODU) (mm² × conducteurs)

    12 AWG x 3

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

  • Min ~ Max (Btu/h)

    8400 ~ 30000 / 10380 ~ 27500

  • Min ~ Max (kW)

    2.46 ~ 8.79 / 3.04 ~ 8.05

  • Nominal (Btu/h)

    24000 / 22000

  • Nominal (kW)

    7.03 / 6.45

DIMENSIONS

  • Net (L x H x P) (mm)

    950 x 834 x 330

  • Expédition (L x H x P) (mm)

    1140 x 918 x 461

RENDEMENT

  • COP (W/W)

    3.70 / 3.60

  • EER2 (Btu/W) (sans conduit / avec conduit)

    13.5 / 12.5

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

  • Compresseur_Ampérage nominal en charge (max.) (A)

    17

  • Ampérage maximal du fusible (AMF) (A)

    30

  • Ampérage minimal du circuit (AMC) (A)

    23.1

  • Moteur du ventilateur extérieur_Ampérage de la charge totale (A)

    0.65

EXTÉRIEUR

  • Couleur

    Warm Gray

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

  • Min ~ Max (Btu/h)

    10240 ~ 31200 / 13200 ~ 28800

  • Min ~ Max (kW)

    3.00~9.14 / 3.87~8.43

  • Nominal (Btu/h)

    26000 / 24000

  • Nominal (kW)

    7.62 / 7.03

ÉCHANGEUR THERMIQUE

  • Lignes x Colonnes x Ailettes par pouce

    3 x 38 x 14

DIFFÉRENCE DE HAUTEUR MAXIMALE

  • IDU - IDU (max.) (m)

    7.5 (24.6 ft)

  • IDU - ODU (max.) (m)

    15 (49.2ft)

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

  • Débit d'air (m³/min x No)

    60.0 (2119 ft3/min)

  • Type

    Propeller

MOTEUR POUR VENTILATEUR EXTÉRIEUR

  • Sortie (W x No.)

    124 x 1

  • Type

    BLDC

DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR TUYAU

  • Type de raccordement (gaz)

    Flare

  • Type de raccordement (liquide)

    Flare

LONGUEUR DE TUYAUTERIE

  • Chaque branche (nominale / max. / min.) (m)

    - / 25(82ft) -

  • Longueur totale des tuyauteries (max.) (m)

    74(246.1ft)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (REFROIDISSEMENT)

  • Min ~ Max (kW)

    0.94~2.64 / 1.13~2.66

  • Nominal (kW)

    1.78 / 2.08

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE)

  • Min ~ Max (kW)

    1.23 ~ 3.09 / 1.36 ~ 2.77

  • Nominal (kW)

    2.08 / 1.94

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  • Cas n° 1

    208/230 V ~ 60 Hz 1Ph

  • Plage limite de tension (Cas no 1) (V)

    187.2 ~ 253

RÉFRIGÉRANT

  • Type

    R32

  • Charge supplémentaire (branche) (g/m)

    20.46(0.22oz/ft)

  • Longueur de tuyau sans charge (branche) (m)

    37.5(123.0ft)

  • Type de commande

    Electronic Expansion Valve

  • Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)

    675

  • Précharge (kg)

    2.4(5.29lbs)

  • t éq. CO₂

    1.620

COURANT D’UTILISATION (REFROIDISSEMENT)

  • Min/Max (A)

    4.2 ~11.9 / 5.1~12.0

  • Nominal (A)

    8.1 / 8.0

COURANT D’UTILISATION (CHAUFFAGE)

  • Nominal (A)

    9.4 / 8.8

NIVEAU DE PRESSION SONORE (UNITÉ EXTÉRIEURE)

  • Refroidissement / Chauffage (à 1,5 m de hauteur) (dB(A))

    52/55

COMBINAISON DE TESTS

  • Combinaison testée (modèle x n°)

    "KNMAB071A x 1EA, KNUAB091A x 2EA / KNMKB121A x 2EA"

POIDS

  • Net (kg)

    68

  • Expédition (kg)

    76

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