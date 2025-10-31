Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Purificateur d'air LG 360 avec filtre à air NanoFiber True HEPA (remplacement)

ADQ74834398
principales caractéristiques

  • Filtre authentique pour purificateur d'air LG
  • Filtre non lavable, à remplacer
  • Cycle de remplacement : 12 mois
Emplacement de montage

Le filtre à air se trouve à l'intérieur du couvercle du purificateur d'air.

 *L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.

*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle. 

Comment remplacer

ÉTAPE 1

Face à l'avant du produit, maintenez et tirez doucement les deux côtés de l'entrée d'air (couvercle) pour la retirer.

- Le côté avec le logo LG au centre du produit correspond à l'avant du produit. 

ÉTAPE 2

Retirez le filtre et jetez l'emballage. 

ÉTAPE 3

Installez le filtre dans le produit.

- Assurez-vous que le côté avec la poignée du filtre est tourné vers le haut.

ÉTAPE 4

Pour réinstaller le couvercle, insérez les languettes situées au bas du couvercle dans la rainure au bas du produit, puis refermez le couvercle. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.

* Les images et les fonctionnalités des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

* Toutes les images des produits sont des montages photographiques et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins. 

DIMENSIONS

GÉNÉRALITÉS

