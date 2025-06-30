We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtre en maille du lave-vaisselle LG
principales caractéristiques
- Filtre authentique pour lave-vaisselle LG
Emplacement de montage
*L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.
*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle.
Comment nettoyer
Retirez le panier inférieur et positionnez le bras d’aspersion inférieur de manière à ce qu’un grand “V” soit orienté vers l’avant.
Tournez le filtre intérieur dans le sens antihoraire et retirez l’ensemble du filtre intérieur et du filtre en acier inoxydable.
Une fois les filtres retirés, vérifiez l’ouverture du puisard et retirez tout corps étranger, si nécessaire.
ÉTAPE 1
Nettoyez les filtres à l'aide d'une brosse douce sous l'eau courante.
Remontez les filtres avant de les réinstaller.
ÉTAPE 2
Pour nettoyer les filtres assemblés, positionnez le bras gicleur de manière à ce que le V le plus large soit orienté vers l'avant. Remettez les filtres en place dans le support et fixez-les en tournant le filtre intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 3
*Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
*Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des éléments publicitaires et différer du produit réel. L’apparence, les spécifications, etc. du produit peuvent être modifiées sans préavis afin d’en améliorer la qualité.
*Toutes les images de produits sont des photos retouchées et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution de l’écran, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.
*La performance du produit peut varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut différer selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Diamètre (cm)
8.4
Longueur (cm)
12.7
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Filtre à mailles
Numéro de pièce
ADQ74693702
