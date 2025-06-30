Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Filtre en maille du lave-vaisselle LG

ADQ74693702
Vue de face
Vue de dessus
Vue de dessous

principales caractéristiques

  • Filtre authentique pour lave-vaisselle LG

Emplacement de montage

Le filtre à mailles se trouve sous le panier inférieur.

*L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.

*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle.

Comment nettoyer

Voici une vidéo expliquant comment nettoyer le filtre à mailles d'un lave-vaisselle.
Retirez le panier inférieur et positionnez le bras d’aspersion inférieur de manière à ce qu’un grand “V” soit orienté vers l’avant.

Tournez le filtre intérieur dans le sens antihoraire et retirez l’ensemble du filtre intérieur et du filtre en acier inoxydable.

Une fois les filtres retirés, vérifiez l’ouverture du puisard et retirez tout corps étranger, si nécessaire. 

ÉTAPE 2

Nettoyez les filtres à l'aide d'une brosse douce sous l'eau courante.

Remontez les filtres avant de les réinstaller.

 

 

 

 

ÉTAPE 3

Pour nettoyer les filtres assemblés, positionnez le bras gicleur de manière à ce que le V le plus large soit orienté vers l'avant. Remettez les filtres en place dans le support et fixez-les en tournant le filtre intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

 

 

 

*Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

*Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des éléments publicitaires et différer du produit réel. L’apparence, les spécifications, etc. du produit peuvent être modifiées sans préavis afin d’en améliorer la qualité.

*Toutes les images de produits sont des photos retouchées et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution de l’écran, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.

*La performance du produit peut varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut différer selon le magasin. 

DIMENSIONS

ADQ74693702

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Diamètre (cm)

    8.4

  • Longueur (cm)

    12.7

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Filtre à mailles

  • Numéro de pièce

    ADQ74693702

