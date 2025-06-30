Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Filtre en acier inoxydable pour lave-vaisselle LG

Filtre en acier inoxydable pour lave-vaisselle LG

Filtre en acier inoxydable pour lave-vaisselle LG

MDJ64544303
Vue latérale à 15 degrés
Vue de dessus
Vue de dessous
Vue latérale à 15 degrés
Vue de dessus
Vue de dessous

principales caractéristiques

  • Grille d'origine pour lave-vaisselle LG

Emplacement de montage

Le filtre en acier inoxydable se trouve sous la grille inférieure.

*L'emplacement exact de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.

*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle.

Comment nettoyer

Le filtre en acier inoxydable se trouve sous la grille inférieure.
ÉTAPE 1

Retirez la grille inférieure et positionnez le bras de vaporisateur inférieur de manière à ce qu'un V plus large soit ouvert vers l'avant. 

Tournez le filtre interne au sens antihoraire et retirez le filtre interne assemblé et le filtre en acier inoxydable. 

Une fois les filtres retirés, vérifiez l'ouverture du puisard et retirez tout corps étranger, si nécessaire.

Step 1

ÉTAPE 2

Nettoyez les filtres avec une brosse douce sous l’eau courante.

Réassemblez les filtres avant de les réinstaller.

Step 2

ÉTAPE 3

Pour nettoyer les filtres assemblés, positionnez le bras de vaporisateur de manière à ce que le grand « V » soit orienté vers l’avant.

Replacez les filtres dans leur support et fixez-les en tournant le filtre intérieur au sens horaire jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Step 3

*Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel du produit correspondant à votre modèle.

*Les images et les fonctionnalités des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

*Toutes les images des produits sont des photos retouchées et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.

*Les performances des produits peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et leur disponibilité peut varier selon les magasins.

DIMENSIONS

MDJ64544303

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    265 X 160 X 18

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Filtre

  • Numéro de pièce

    MDJ64544303

