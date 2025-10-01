We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bras pulvérisateur supérieur LG pour lave-vaisselle
Emplacement de montage
*Le lieu d’installation réel de cet article peut varier selon le modèle du produit.
*Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.
Comment remplacer
L’instruction de remplacement pour cet article peut différer légèrement des informations ci-dessous.
Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.
ÉTAPE 1
Ouvrez la porte et vérifiez la position du support supérieur de la buse.
ÉTAPE 2
Retirez la buse supérieure en tournant le support dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Faites attention à ce qu’une force excessive sur le support ne puisse l’endommager.
ÉTAPE 3
Positionnez la nouvelle buse supérieure comme indiqué ci-dessous et insérez le support.
ÉTAPE 4
Une fois le porte-montre inséré, tournez-le dans le sens antihoraire pour le fixer.
*Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, les spécifications, etc. peuvent changer sans préavis pour l’amélioration du produit.
*Toutes les images du produit sont des découpes photo et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution du moniteur, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.
*Les performances du produit peuvent varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Poids net (g)
140
Dimension du produit (L x H x P, mm)
480 x 60 x75
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Ajutage
Numéro de pièce
AGB74616001
