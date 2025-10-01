About Cookies on This Site

Bras pulvérisateur supérieur LG pour lave-vaisselle

AGB74616001
Vue latérale à 15 degrés
Vue de face
Vue de bas
Vue latérale
Vue latérale à 15 degrés
Vue de face
Vue de bas
Vue latérale

principales caractéristiques

  • Bras de pulvérisation authentique pour lave-vaisselle LG
  • Convient à certains modèles de lave-vaisselle LG
  • Durable et fiable
  • Facile à installer
Plus

Emplacement de montage

Le bras de pulvérisation supérieur est situé sous le support supérieur

*Le lieu d’installation réel de cet article peut varier selon le modèle du produit.

*Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.

Comment remplacer

L’instruction de remplacement pour cet article peut différer légèrement des informations ci-dessous.

Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.

*Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, les spécifications, etc. peuvent changer sans préavis pour l’amélioration du produit.

*Toutes les images du produit sont des découpes photo et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution du moniteur, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.

*Les performances du produit peuvent varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon le magasin.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

AGB74616001

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids net (g)

    140

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    480 x 60 x75

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Ajutage

  • Numéro de pièce

    AGB74616001

