LG Lave-vaisselle Panier à couverts supérieur

AHB73130101
Vue latérale à 15 degrés
Vue de face
Vue latérale
Vue de dessus

principales caractéristiques

  • Grille d'origine pour lave-vaisselle LG

Emplacement de montage

Le panier à couverts supérieur est le panier situé tout en haut du lave-vaisselle.

*L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.

*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle.

Comment remplacer

Voici une vidéo expliquant comment remplacer le panier à couverts supérieur du lave-vaisselle.
ÉTAPE 1

Retirez toujours les couverts du panier avant de retirer le panier.

Tirez le panier jusqu'à l'extrémité des rails. Ensuite, soulevez l'avant du panier afin que les roulettes dépassent la butée à l'extrémité du rail. 

Step 1

ÉTAPE 2

Le support peut maintenant être glissé vers l'avant et retiré des rails. 

Step 2

ÉTAPE 3

Montez-les dans l'ordre inverse du processus de démontage

Step 3

*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.

*Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

*Toutes les images des produits sont des photos retouchées et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.

*Les performances des produits peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et leur disponibilité peut varier selon les magasins.

DIMENSIONS

AHB73130101

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    490 x 68 x 455

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Panier à couverts supérieu

  • Numéro de pièce

    AHB73130101

