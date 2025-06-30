Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Coussin pour dossier en cuir pour fauteuil de massage de LG (brun argile)

EBZ64633104
15 degree side view
front view
rear view
close up view

principales caractéristiques

  • Coussin en cuir véritable pour fauteuil de massage de LG
  • Peut également être utilisé pour le fauteuil de massage Beige chaleureux.
43K01001
MH21BR.ARREECI

Emplacement d’installation

Le coussin pour dossier en cuir est fixé sous le coussin dorsal.
Le coussin pour dossier en cuir est fixé sous le coussin dorsal.
L’emplacement d’installation réel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au manuel de votre modèle.

*Les fonctionnalités et les images du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et peuvent différer du produit réel. L’apparence du produit, les caractéristiques techniques, etc., peuvent être modifiées sans préavis à des fins d’amélioration du produit.

*Toutes les images des produits sont des photos coupées et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des paramètres de luminosité et des caractéristiques techniques de l’ordinateur.

*Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation. La quantité en stock peut varier d’un magasin à l’autre.

SOMMAIRE

DIMENSIONS

EBZ64633104

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids net (g)

    930

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    460 x 1115 x 21

GÉNÉRALITÉS

  • Couleur

    Brun Argile

  • Catégorie

    Couverture

  • Numéro de pièce

    EBZ64633104

