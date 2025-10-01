Accessoire pour réfrigérateur LG : porte-bouteilles

Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l'accessoire avant l'achat et de vous assurer qu'il peut être placé à l'intérieur de votre réfrigérateur actuel. Si l'espace à l'intérieur du réfrigérateur est plus petit que l'accessoire, celui-ci ne peut pas être utilisé.

Si un porte-bouteilles ou une autre étagère se trouve au-dessus ou en dessous de l'étagère où vous prévoyez d'installer le plateau à boissons, l'installation peut être limitée.