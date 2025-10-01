We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Accessoire pour réfrigérateur LG : porte-bouteilles
Accessoire pour réfrigérateur LG : porte-bouteilles
AGM30160711
()
principales caractéristiques
- Accessoire authentique pour réfrigérateur LG
- Posez les bouteilles non ouvertes sur le côté pour les ranger en toute sécurité. Même les grandes bouteilles de vin fragiles peuvent être stockées et facilement retirées.
- Un support métallique robuste suspendu à n’importe quelle étagère pour maximiser l’espace et garder les bouteilles de vin à portée de main.
- Le porte-bouteilles accueille les bouteilles de taille standard (750 ml) en position horizontale pour les conserver en toute sécurité et les rendre accessibles.
Emplacement de montage
Pour les modèles de portes françaises
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé...
Pour les modèles côte à côte
Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l'accessoire avant l'achat et de vous assurer qu'il peut être placé à l'intérieur de votre réfrigérateur actuel. Si l'espace à l'intérieur du réfrigérateur est plus petit que l'accessoire, celui-ci ne peut pas être utilisé.
Si un porte-bouteilles ou une autre étagère se trouve au-dessus ou en dessous de l'étagère où vous prévoyez d'installer le plateau à boissons, l'installation peut être limitée.
Pour les modèles à congélateur supérieur / inférieur
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé.
*Le lieu d’installation réel de cet article peut varier selon le modèle du produit.
*Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.
Comment utiliser
Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.
Utilisation du produit
• Avant d'installer le porte-bouteilles, nettoyez soigneusement l'étagère du réfrigérateur et essuyez-la complètement.
Ensuite, glissez le porte-bouteilles sur la clayette et appuyez fermement sur la ventouse pour le fixer correctement sur la clayette du réfrigérateur.
• Permet de ranger une bouteille de vin contenant 750 ml (25,4 oz) ou moins.
(Convient aux bouteilles de vin de moins de 32 cm (12,6 po) de longueur).
Attention
• Veillez à bien placer la bouteille de vin entre les petites rainures du porte-bouteilles. Sinon, la bouteille pourrait tomber et se briser, endommageant le réfrigérateur ou causant des blessures.
• Ne pas conserver au congélateur ou dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 0 °C (32 °F).
• ① Ventouse, ② Vin Accrocher à l'étagère pour utiliser
*Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, les spécifications, etc. peuvent changer sans préavis pour l’amélioration du produit.
*Toutes les images du produit sont des découpes photo et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution du moniteur, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.
*Les performances du produit peuvent varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
118 x 99 x 336
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Porte-bouteilles
Numéro de pièce
AGM30160711
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
Produit Recommandé