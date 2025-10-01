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Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à légumes
Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à légumes
AGM30160709
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principales caractéristiques
- Accessoire authentique pour réfrigérateur LG
- Utilisez-le pour conserver les légumes ou fruits lavés au réfrigérateur.
- Conservez vos produits frais plus longtemps dans notre bac à légumes robuste et transparent, doté d'un couvercle et de séparateurs flexibles.
- Nos accessoires s'adaptent parfaitement à votre réfrigérateur LG, avec une qualité supérieure et une fonctionnalité optimale.
Emplacement de montage
Pour les modèles de portes françaises
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé.
- Certains modèles ne peuvent être installés qu’horizontalement.
Pour les modèles côte à côte
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé.
- Si un porte-bouteilles ou une autre étagère se trouve au-dessus ou en dessous de l'étagère où vous prévoyez d'installer le plateau à boissons, l'installation peut être limitée.
Pour les modèles montés en haut / en bas
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé.
- Certains modèles ne peuvent être installés qu’horizontalement.
*Le lieu d’installation réel de cet article peut varier selon le modèle du produit.
*Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.
Comment utiliser
Pour plus d’informations détaillées, veuillez consulter le manuel produit de votre modèle.
Utilisation du produit
• Remplissez le bac de fruits ou de légumes et placez-le sur l'étagère.
Si l'étagère n'est pas assez profonde pour accueillir le bac avec le côté étroit vers l'avant, tournez le bac de manière à ce que le côté long soit face à l'avant.
• Les bacs en osier peuvent être insérés à la verticale pour servir de séparateurs. Lavez toujours les bacs en osier et laissez-les sécher à l'ombre s'ils sont sales.
• Veillez à ne pas faire tomber le bac pendant son utilisation, car il pourrait se casser.
Utilisation du produit
<Plateaux en osier horizontaux >
Pour les utiliser comme plateaux, placez-les à plat avec les onglets orientés à l’opposé des rainures.
Utilisation du produit
<Plateaux en osier verticaux >
Pour servir de séparateurs, glissez les plateaux à la verticale en plaçant les languettes entre les rainures.
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, les spécifications, etc. peuvent changer sans préavis pour l’amélioration du produit.
* Toutes les images du produit sont des découpes photo et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution du moniteur, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
204 x 162 x 396
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Bac à légumes
Numéro de pièce
AGM30160709
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