Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à légumes

• Remplissez le bac de fruits ou de légumes et placez-le sur l'étagère.

Si l'étagère n'est pas assez profonde pour accueillir le bac avec le côté étroit vers l'avant, tournez le bac de manière à ce que le côté long soit face à l'avant.

• Les bacs en osier peuvent être insérés à la verticale pour servir de séparateurs. Lavez toujours les bacs en osier et laissez-les sécher à l'ombre s'ils sont sales.

• Veillez à ne pas faire tomber le bac pendant son utilisation, car il pourrait se casser.