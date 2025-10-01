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Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à œufs

Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à œufs

AGM30160710
Vue avant de Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à œufs AGM30160710
Vue de face
Vue du mode de vie
Vue du mode de vie
Vue avant de Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à œufs AGM30160710
Vue de face
Vue du mode de vie
Vue du mode de vie

principales caractéristiques

  • Accessoire authentique pour réfrigérateur LG
  • Rangez séparément les œufs dans un plateau dédié.
  • Garder les œufs dans le plateau utilise plus efficacement l’espace au réfrigérateur et facilite la recherche et le retrait des œufs.
  • Notre robuste plateau à œufs à deux étages range soigneusement jusqu’à 30 œufs en un seul endroit pratique
  • Deux compartiments coulissants faciles à ouvrir avec des façades transparentes vous permettent de voir et de prendre rapidement les œufs lorsque vous en avez besoin.
Plus

Emplacement de montage

*Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel 

*Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que celui de l’accessoire, il ne peut pas être utilisé

How to use

* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, les spécifications, etc. peuvent changer sans préavis pour l’amélioration du produit.

* Toutes les images du produit sont des découpes photo et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution du moniteur, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon le magasin.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

AGM30160710

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    213 x 164 x 357

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Plateau à œufs

  • Numéro de pièce

    AGM30160710

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