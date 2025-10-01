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Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à œufs
Accessoire pour réfrigérateur LG : plateau à œufs
AGM30160710
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principales caractéristiques
- Accessoire authentique pour réfrigérateur LG
- Rangez séparément les œufs dans un plateau dédié.
- Garder les œufs dans le plateau utilise plus efficacement l’espace au réfrigérateur et facilite la recherche et le retrait des œufs.
- Notre robuste plateau à œufs à deux étages range soigneusement jusqu’à 30 œufs en un seul endroit pratique
- Deux compartiments coulissants faciles à ouvrir avec des façades transparentes vous permettent de voir et de prendre rapidement les œufs lorsque vous en avez besoin.
Emplacement de montage
Pour les modèles de portes françaises
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé.
Pour les modèles côte à côte
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l'accessoire avant l'achat et de vous assurer qu'il peut être placé à l'intérieur de votre réfrigérateur actuel. Si l'espace à l'intérieur du réfrigérateur est plus petit que l'accessoire, celui-ci ne pourra pas être utilisé.
- Si un porte-bouteilles ou une autre étagère se trouve au-dessus ou en dessous de l'étagère où vous prévoyez d'installer le plateau pour boissons, l'installation peut être limitée.
Pour les modèles montés en haut / en bas
- Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel. Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que l’accessoire, il ne peut pas être utilisé.
*Nous vous recommandons de vérifier les dimensions extérieures de l’accessoire avant l’achat et de vous assurer qu’il peut être placé dans votre réfrigérateur actuel
*Si l’espace à l’intérieur du réfrigérateur est plus petit que celui de l’accessoire, il ne peut pas être utilisé
Utilisation du produit
• Les œufs peuvent être rangés sur le plateau, ou vous pouvez retirer le plateau pour conserver de petits aliments réfrigérés ou des fruits et légumes dans le tiroir. • Pour retirer le tiroir de l’étui, tirez le tiroir complètement vers l’extérieur, soulevez légèrement l’avant du tiroir, puis retirez-le de l’étui.
Attention
• Veillez à ne pas faire tomber le plateau pendant l’utilisation, car il pourrait se casser.
• Ne pas conserver au congélateur ni dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 32°F (0°C). • Ne retirez pas le couvercle du boîtier ni le caoutchouc fixé au fond.
• Ne tirez qu’un seul tiroir à la fois. Tirer les deux tiroirs simultanément peut faire basculer l’étui vers l’avant et tomber de l’étagère.
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, les spécifications, etc. peuvent changer sans préavis pour l’amélioration du produit.
* Toutes les images du produit sont des découpes photo et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier selon la résolution du moniteur, les réglages de luminosité et les spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier selon l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
213 x 164 x 357
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Plateau à œufs
Numéro de pièce
AGM30160710
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