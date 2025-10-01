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Cordon d’alimentation pour la série LG Sound Suite M5 et M7 (3,5 m)

Cordon d’alimentation pour la série LG Sound Suite M5 et M7 (3,5 m)

COV31861401
Vue avant de Cordon d’alimentation pour la série LG Sound Suite M5 et M7 (3,5 m) COV31861401
vue de face
vue de dessous
vue rapprochée
Vue avant de Cordon d’alimentation pour la série LG Sound Suite M5 et M7 (3,5 m) COV31861401
vue de face
vue de dessous
vue rapprochée

principales caractéristiques

  • Cordon d’alimentation audio LG
  • Longueur totale une fois assemblé : 3,5 m
  • Couleur noire
  • Reportez-vous à la liste des modèles compatibles ci-dessous
Plus
M5
M5
M7
M7

* Les images et les caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, ses spécifications, etc., peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit.

* Toutes les images des produits sont des photos et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des réglages de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

COV31861401

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Longueur (m)

    3.5

  • Poids net (g)

    200

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Cordon d'alimentation

  • Numéro de pièce

    COV31861401

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