Cordon d’alimentation pour la série LG Sound Suite M5 et M7 (3,5 m)

* Les images et les caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, ses spécifications, etc., peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit.

* Toutes les images des produits sont des photos et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des réglages de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.