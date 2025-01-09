We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ensemble cuisine avec frigo de 36 po et cuisinière encastrable électrique
Ensemble cuisine avec frigo de 36 po et cuisinière encastrable électrique
principales caractéristiques
- Refrigerateurs: Réfrigérateur à profondeur de comptoir offrant la plus grande capacité de l’industrie (26 pi³)*, Conception de poignée de poche avec lumière de bienvenue,3 Machine à glaçons intégrée
- Cuisinieres: Grande capacité de 6,3 pi³,InstaViewMD, Technologie Air Fry intégrée avec ProBake ConvectionMD
- Commandes-sur-le-dessus: Moteur à inversion DirectDriveMC, NeveRustMC
Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les caractéristiques complètes du produit.
-
Lave-vaisselle intelligent à commandes sur le dessus avec QuadWash Pro<sup>MD</sup> et lavage et séchage en une heure
-
Réfrigérateur avec porte à deux battants Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace
-
Cuisinière électrique intelligente encastrable de 6,3 pi³, avec prise en charge du Wi-Fi, ProBake Convection<sup>MD</sup>, InstaView<sup>MC</sup> et technologie Air Fry
Toutes les spécifications
APPARENCE
-
Indicateur de verrouillage de sécurité
-
Oui
-
Résiste aux empreintes
-
Oui
-
Indicateur de remplissage d’agent de rinçage
-
Oui
-
Indicateur de niveau de sel
-
Non
-
Voyants lumineux de cycle SignaLightMC
-
Non
-
Indicateurs d’état
-
Non
-
Affichage de température
-
Non
-
Indicateur de temps restant
-
DEL
-
Éclairage de la cuve (lampe de cuve)
-
Non
-
Matériau de la cuve
-
Acier inoxydable NeveRustMC
CODE À BARRE
-
Code à barre
-
048231347686
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
-
Panneau de commande (Matériel)
-
ABS
-
Type d’affichage
-
DEL
-
Type de poignée
-
Poignée dissimulée
-
Type de panneau
-
Commandes sur le dessus
-
Nombre total de couverts
-
15
CYCLE/OPTION
-
Nombre de cycles de lavage (programme)
-
6
-
1 heure
-
Oui
-
Auto
-
Oui
-
Annuler
-
Oui
-
Verrouillage des commandes
-
Oui
-
Démarrage différé
-
Oui
-
Articles délicats
-
Oui
-
Téléchargement de cycles
-
Oui
-
Accélérateur de séchage
-
Oui
-
Double zone
-
Non
-
Éco
-
Non
-
Économie d’énergie
-
Non
-
Express
-
Non
-
Extra sec
-
Non
-
Demi-charge
-
Non
-
Haut rendement
-
Oui
-
Haute temp.
-
Oui
-
Intensif
-
Non
-
Nettoyage du lave-vaisselle
-
Machine Clean(Nonsteam)_Download Cycle
-
Normal
-
Oui
-
Nombre d’options
-
7
-
Rafraîchissement
-
Non
-
Rinçage
-
Non
-
Vapeur
-
Non
-
Turbo
-
Non
DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
-
Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)
-
28,0 x 34,8 x 39,6
-
Poids de l’emballage (lb)
-
92,6
-
Dimensions du produit - L x H x P (po)
-
23 3/4 x 33 5/8 x 24 5/8
-
Poids du produit (lb)
-
80
PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU
-
Niveau de cote CEE
-
1
-
Energy Star
-
Oui
-
Consommation d’énergie (kWh/an)
-
238
-
Consommation d’eau (gallons/cycle)
-
2,9
GÉNÉRAL
-
Fabricant
-
LG
PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE
-
QuadWashMC
-
Oui
-
Aqua-Stop
-
Non
-
Distributeur de détergent et de produit de rinçage
-
Oui
-
Moteur DirectDriveMC
-
Oui
-
Système de séchage
-
Dynamic Heat Dry
-
Chauffe-eau dissimulé
-
Oui
-
Moteur à inversion DirectDrive
-
Oui
-
Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)
-
46
-
Nombre de bras gicleurs
-
3
-
Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)
-
Oui
-
Système de lavage SenseClean
-
Oui
-
Capteur de saleté (turbidité)
-
Oui
-
TrueSteamMC
-
Non
-
Système de lavage Vario
-
Oui
-
Adoucisseur d’eau
-
Non
CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS
-
Paniers à couverts
-
Oui
-
Système EasyRackMC Plus
-
Oui
-
Type coulissant_inférieur
-
Non
-
Type coulissant_supérieur
-
Non
-
3e panier ajustable en hauteur
-
Oui (fixe)
-
Hauteur maximale du panier inférieur (po)
-
12 1/2
-
Hauteur maximale du panier supérieur (po)
-
9
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
NFC
-
Non
-
Service à la clientèle proactif
-
Oui
-
Télécommande
-
Oui
-
Surveillance à distance
-
Oui
-
Diagnostic intelligent
-
Oui
SOMMAIRE
Dimension (mm)
Caractéristique clé
-
Total du volume (pi³)
-
25,5
-
Type de compresseur
-
Compresseur intelligent à inversion
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
Toutes les spécifications
CAPACITÉ
-
Total du volume (pi³)
-
25,5
-
Volume du congélateur (pi³)
-
8,6
-
Volume du réfrigérateur (pi³)
-
16,9
DIMENSIONS ET POIDS
-
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
-
35 3/4 × 70 1/4 × 29 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES
-
Mode sabbat
-
Oui
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
-
Type de porte
-
Tiroir coulissant
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
-
Distributeur d’eau et de glaçons
-
Oui
-
Nom du modèle du filtre à eau
-
LT1000P
-
Système de filtration d’eau
-
Un étage
MATÉRIAU ET FINITION
-
Type de poignée
-
Dissimulée
PERFORMANCE
-
Type de compresseur
-
Compresseur intelligent à inversion
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR
-
Éclairage du réfrigérateur
-
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
SOMMAIRE
Dimension (mm)
Toutes les spécifications
CODE-BARRES
-
Code-barres
-
048231348966
ACCESSOIRES
-
Plateau Air Fry (ch.)
-
1
-
Crème/nettoyant de surface de cuisson (ch.)
-
1
-
Grille robuste (ch.)
-
2
-
Tampon à récurer (ch.)
-
1
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
-
Marque
-
LG
-
Type de surface de cuisson
-
Éléments radiants
-
Type de combustible
-
Électrique
-
Couleur extérieure
-
Acier inoxydable antiempreinte
-
Système de cuisson du four
-
Convection ProBake
-
Type de four
-
Simple
-
Type de gamme
-
Encastrable
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
-
Conforme aux normes de l’ADA
-
Oui
-
Verrouillage des commandes
-
Oui (surface de cuisson, four)
-
Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson
-
Oui
-
Cuisson minutée différée
-
Oui
-
InstaView
-
Oui
-
Minuterie de cuisine
-
Oui
-
Type de nettoyage du four
-
EasyClean + autonettoyant
-
Mode sabbat
-
Oui
-
Verrou de la porte de four lors de l’autonettoyage
-
Automatique
-
Système à fermeture en douceur
-
Non
-
Cuisson chronométrée
-
Oui
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON
-
Type de surface de cuisson
-
Éléments radiants
-
Surface de cuisson EasyClean
-
Non
-
Type d’élément/brûleur (double)
-
Avant gauche
-
Type d’élément/brûleur (simple)
-
Arrière gauche, Arrière droit
-
Type d’élément/brûleur (triple)
-
Avant droit
-
Type d’élément/brûleur (réchaud)
-
Centre arrière
-
Type de combustible
-
Électrique
-
Élément chauffant - Total (W)
-
8 700
-
Indicateur de surface chaude
-
Oui
-
Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson
-
5
-
Élément chauffant rayonnant - Arrière centre (W) (po)
-
100(7)
-
Élément chauffant rayonnant - Avant gauche (W) (po)
-
3 200(9), 1 400(6)
-
Élément chauffant rayonnant - Arrière gauche (W) (po)
-
1 200(6)
-
Élément chauffant rayonnant - Avant droit (W) (po)
-
3 000(12), 2 200(9), 1 100(6)
-
Élément chauffant rayonnant - Arrière droit (W) (po)
-
1 200(6)
-
Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)
-
Oui
CONCEPTION / FINITION
-
Affichage des commandes
-
DEL
-
Matériau de la cavité
-
Émail
-
Type de commandes de la surface de cuisson
-
Boutons
-
Verre de la surface de cuisson
-
Vitrocéramique
-
Couleur de la porte
-
Acier inoxydable
-
Couleur de la poignée
-
Acier inoxydable
-
Matériau de la poignée
-
Aluminium
-
Couleur des boutons
-
Acier inoxydable
-
Éclairage des boutons
-
Non
-
Matériau des boutons
-
Plastique
-
Couleur extérieure
-
Acier inoxydable antiempreinte
-
Type de commandes du four
-
Touche en verre + bouton
-
Caractéristiques de la porte du four
-
Fenêtre WideView et InstaView
-
Finition antiempreinte
-
Oui
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)
-
22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8
-
Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)
-
24 7/8 x 21 3/8 x 20
-
Profondeur totale - avec la poignée (po)
-
29 5/16
-
Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)
-
32 1/2 x 44 1/1 x 30 1/2
-
Dimensions du produit (L x H x P) (po)
-
29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8
-
Poids du produit (lb)
-
164,0
-
Poids d’expédition (lb)
-
200,6
-
Largeur (po)
-
30
CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
-
Type de tiroir
-
Rangement
-
Contrôle de temps du tiroir
-
Non
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
-
Arrêt automatique de sécurité
-
Oui
-
Type d’élément de gril
-
Gaine
-
Conversion pour la convection
-
Oui
-
Ventilateur de convection
-
Double vitesse (Élevée/Basse)
-
Type de convection
-
Convection ProBake
-
Puissance de l’élément de gril (W)
-
4 200
-
Puissance de l’élément de convection (W)
-
2 500
-
Type de combustible
-
Électrique
-
Lampe de four intelligente GoCook
-
Oui
-
Nombre de positions de la grille
-
7
-
Capacité du four (pi³)
-
6,3
-
Mode de cuisson du four
-
Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Repas surgelé, Levage du pain, Cuisson lente, Réchauffer
-
Type d’éclairage du four
-
Halogène
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
-
Alimentation requise (Volt/Hz)
-
120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz
-
Valeur en ampères à 208 V (A)
-
47,1
-
Valeur en ampères à 240 V (A)
-
54,2
-
Valeur en watts à 208 V (W)
-
9 800
-
Valeur en watts à 240 V (W)
-
13 000
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
Balise NFC activée
-
Non
-
Service client proactif
-
Oui
-
Smart Diagnosis
-
Oui
-
Recette intelligente (application de recette tierce)
-
Oui
-
Commande vocale (appareil tiers)
-
Oui
-
Fonctionne avec
-
Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG
