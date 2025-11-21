We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Fauteuil de massage, StanbyME 2, StylerMD et PuriCareMC
Fauteuil de massage, StanbyME 2, StylerMD et PuriCareMC
principales caractéristiques
- Fauteuil de massage: Conception minimaliste et contemporaine, Ottomane 2-en-1, Conception ergonomique, Massage 3D réaliste, Siège chauffant, Haut-parleur Bluetooth
- StanbyME 2: Écran détachable et ultra portable avec port USB-C et batterie intégrée offrant jusqu’à 4 heures de lecture, Exprimez votre style avec les différents thèmes de Mood Maker, Utilisez-le comme toile numérique avec Let's Draw
- LG StylerMD Armoire à vapeur: Technologie TrueSteamMD, Séchage doux pour les articles délicats, Soin des plis de pantalon, Technologie ThinQMD
- PuriCareᴹᶜ 360 de LG: Excellent système de filtration à 360° avec filtre HEPA authentique en nanofibres, Purifie les pièces d’une superficie allant jusqu’à 2 059 pi² à 1 renouvellement d’air par heure ou jusqu’à 429 pi2 à 4,8 renouvellements d’air par heure
Pourquoi le PuriCare 360 HIT de LG plaît-il autant?
Excellent système de filtration
Purification multi-filtre
Taille compacte
Qualité de l'air visible
Entretien de l’air intelligent
Nettoyez votre air en profondeur
Les différentes couches de filtres puissants captent les fines particules de poussières et les allergènes comme le pollen et les squames d’animaux domestiques. Le filtre HEPA authentique en nanofibres retient en moyenne 99,97 % des particules d’une taille de 0,3 μm1.
Image d’une mère et d’un bébé ensemble, avec le produit qui fonctionne.
La marque HOMOLOGUÉ ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY est une marque de certification déposée d'ASTHMA CANADA.
Redéfinissez votre espace
avec la touche parfaite
Offrant courbes douces et fonctionnalité et alliant esthétisme et conception minimaliste et contemporaine, le fauteuil de massage de LG s’intègre à tout décor.
Lauréat du prix Red Dot Design 2024
Customize your relaxation with our 7 lifestyle-specific massage programs
*https://www.red-dot.org/project/lg-healing-me-arte-68578.
Écran ultra portable
Roulez-le, suspendez-le, détachez-le
Découvrez différentes façons de profiter de vos contenus et d’exprimer votre style. Faites rouler l’écran grâce au support ajustable. Détachez-le et suspendez-le. Ou utilisez-le comme une tablette avec la housse folio.
- Fauteuil de massage
- LG StylerMD Armoire à vapeur
- Écran tactile super portable LG StanbyME 2 de 27 pouces
- PuriCareTM 360 de LG avec filtre HEPA authentique en nanofibres
Toutes les spécifications
ROULEAU DE MASSAGE
Dos
Oui
Hanche
Oui
Type de massage
Rouleau à billeTridimensionnel
Cou
Oui
Épaules
Oui
Cuisses
Oui
Taille
Oui
CARACTÉRISTIQUES
Bluetooth
Oui
Gabarit corporel
Piste SL
Reconnaissance de la forme du corps
Détection de la position des épaules
Massage des épaules
Oui
Enceinte acoustique
Stéréophonique
MATÉRIAUX & FINITION
Couleur du fauteuil
Beige confortable
Matériel en cuir
Faux cuir
TENSION
Exigences de courant électrique
120 V, 60 Hz, 60 W
PROGRAMMES
Manuel
Oui
Corps entier (auto)
Oui
SIÈGE CHAUFFÉ
Dos/taille
Oui
Contrôle de température
en marche/arrêt
DIMENSIONS & POIDS
Dimension de la boîte (LxHxP po.)
30 1/4 x 26 3/4 x 58 1/4
Dimensions du produit [incliné] (LxHxP po.)
29 5/8 x 33 1/2 x 51 1/2
Dimensions du produit (LxHxP po.)
29 5/8 x 44 3/8 x 39 5/8
Poids incluant emballage (lb)
172,0
Poids (lb)
132,3
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)
623 x 364 x 28,5
Dimension de l’emballage (LxHxP)
1 265 x 210 x 580
Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)
623 x 1 265 x 398
Socle du téléviseur (LxP)
398 x 398
Poids du téléviseur sans socle
4,3
Poids du téléviseur avec socle
15,2
INFORMATION DE BASE
Année de sortie
Definable Spec Only in LG.COM
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Capacité de la pièce(m2)
62
Couleur
Corps du texte : blanc / Grille : gris orage
Affichage (méthode)
Touches tactiles DEL+
Niveau d’énergie
Modèle sans besoin de norme énergétique
Conception extérieure
No
Type de moteur du ventilateur
Moteur sans balais à courant continu
Bruit (élevé/faible, dB)
56 / 23
Puissance d’entrée(W)
61
Alimentation électrique(V, Hz)
120V, 60Hz
Courant d’utilisation(A)
0,63
Capacité de la pièce (pi²)
2 500
ACCESSOIRES
Roue de déplacement
No
CERTIFICATIONS/PRIX
Certification AAFA
Oui
CONFORMITÉ
Pays d’origine
Chine
Mois de lancement (AAAA-MM)
2025-05
Type de produit (nom du modèle)
AS601HBB0.AWHCIL
DIMENSIONS ET POIDS
Poids net (kg)
6,75
Dimensions nettes (LxHxP, mm)
315 x 511 x 315
Dimensions à l’expédition (LxHxP, mm)
411 x 591 x 411
Poids à l’expédition (kg)
8,05
Poids net (g)
6 700
CARACTÉRISTIQUES
Verrouillage de sécurité
Oui
Nettoyage à 360˚
Oui
Mode ventilateur/niveaux de purification
Cinq niveaux (automatique/basse/moyenne/élevée/turbo)
Alarme de remplacement de filtre
Oui
Ioniseur
No
Éclairage d’ambiance
No
Affichage des odeurs
Oui
Mode animaux de compagnie
No
Télécommande
No
Capteur
Poussière (PM1.0)
Mode Veille
Oui
Indicateur intelligent (qualité de l’air)
Quatre niveaux (Très mauvais→ Bon) Rouge/Orange/Jaune/Vert
UVnano
No
Capteur de UWB
No
Guidage vocal
No
FILTRE
Qualité du filtre
H13
Filtre de purification d’air
Filtre HEPA authentique en nanofibres
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES
Technologie SmartDiagnosis
Oui
Marche/arrêt automatique
Oui
État de l’indice de qualité de l’air / Rapport
No
Surveillance de l’état des filtres
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
