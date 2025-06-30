We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD
MHBBSTM
()
principales caractéristiques
- Fauteuil de massage: Conception minimaliste et contemporaine, Ottomane 2-en-1, Conception ergonomique, Massage 3D réaliste, Siège chauffant, Haut-parleur Bluetooth
- LG StylerMD Armoire à vapeur: Technologie TrueSteamMD, Séchage doux pour les articles délicats, Soin des plis de pantalon, Technologie ThinQMD
Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les spécifications complètes du produit.
Redéfinissez votre espace
avec la touche parfaite
Offrant courbes douces et fonctionnalité et alliant esthétisme et conception minimaliste et contemporaine, le fauteuil de massage de LG s’intègre à tout décor.
Lauréat du prix Red Dot Design 2024
Customize your relaxation with our 7 lifestyle-specific massage programs
*https://www.red-dot.org/project/lg-healing-me-arte-68578.
Table ou ottomane convertible 2-en-1 avec rangement pratique
L’ottomane polyvalente est conçue pour être utilisée avec le fauteuil de massage comme repose-pieds, mais elle peut également servir de petite table plate avec rangement lorsque le dessus est inversé.
La marque HOMOLOGUÉ ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY est une marque de certification déposée d'ASTHMA CANADA.
*Testé par Intertek, le produit tue 99,9% des bactéries (E. coli, P. aeruginosa et K. pneumoniae) en mode Sanitary - Normal.
- Fauteuil de massage
- LG Styler<sup>MD</sup> Armoire à vapeur
Toutes les spécifications
ROULEAU DE MASSAGE
Dos
Oui
Hanche
Oui
Type de massage
Rouleau à billeTridimensionnel
Cou
Oui
Épaules
Oui
Cuisses
Oui
Taille
Oui
CARACTÉRISTIQUES
Bluetooth
Oui
Gabarit corporel
Piste SL
Reconnaissance de la forme du corps
Détection de la position des épaules
Massage des épaules
Oui
Enceinte acoustique
Stéréophonique
MATÉRIAUX & FINITION
Couleur du fauteuil
Beige confortable
Matériel en cuir
Faux cuir
TENSION
Exigences de courant électrique
120 V, 60 Hz, 60 W
PROGRAMMES
Manuel
Oui
Corps entier (auto)
Oui
SIÈGE CHAUFFÉ
Dos/taille
Oui
Contrôle de température
en marche/arrêt
DIMENSIONS & POIDS
Dimension de la boîte (LxHxP po.)
30 1/4 x 26 3/4 x 58 1/4
Dimensions du produit [incliné] (LxHxP po.)
29 5/8 x 33 1/2 x 51 1/2
Dimensions du produit (LxHxP po.)
29 5/8 x 44 3/8 x 39 5/8
Poids incluant emballage (lb)
172,0
Poids (lb)
132,3
Toutes les spécifications
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Écran de commande tactile
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Cycle téléchargé
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Diagnostic intelligent
Oui
BAR CODE
Bar Code
48231027601
ALIMENTATION
Exigences électriques
120V / 60Hz
PROGRAMMES
Programme téléchargé
Oui
Séchage doux - Normal
120 min.
Séchage Doux - Séchage minuté
30150 min.
Rafraîchissement - Lourd
67 min.
Rafraîchissement - Léger
20 min.
Rafraîchissement - Normal
48 min.
Hygiène - Anti-allergie
103 min.
Hygiène - Normal
88 min.
CAPACITÉ
CAPACITÉ
3 cintres et 1 cintre pour pantalon
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
21 1/16 X 75 X 26 9/64
Dimensions (L x H x P [po])
17 1/2 X 72 13/16 X 23
Poids incluant l’emballage (lb)
189.5
Poids (lb)
171.9
CARACTÉRISTIQUES
Aroma Kit
Oui, 10 feuilles (feuilles supplémentaires vendues séparément)
Éclairage intérieur
3 LED (2 White, 1 Blue)
Cintre mobile
3 clothes
Anti-froissage des pantalons
Oui
Porte réversible
Oui
TrueSteam
Oui
Versatile Shelf
Oui
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur de la porte
Miroir teinté noir
Type de porte
Équerre
[Styler] Couleur du boîtier
Acier noir
OPTIONS/ACCESSOIRES
Anti-Tip Kit (Qty)
1
Carpet Install Spike (Qty)
4
Drip Tray (Qty)
1
Pants Hanger (Qty)
1
Rear Leveling Feet (Qty)
2
Regular Hanger (Qty)
2
Shelf (Qty)
1
