Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et PuriCareMC
MHRRAS601
principales caractéristiques
- Fauteuil de massage:Conception minimaliste et contemporaine, Ottomane 2-en-1, Conception ergonomique, Massage 3D réaliste, Siège chauffant, Haut-parleur Bluetooth
- PuriCareᴹᶜ 360 de LG: Excellent système de filtration à 360° avec filtre HEPA authentique en nanofibres, Purifie les pièces d’une superficie allant jusqu’à 2 059 pi² à 1 renouvellement d’air par heure ou jusqu’à 429 pi2 à 4,8 renouvellements d’air par heure, Sa conception compacte et son boîtier léger permettent de le déplacer facilement et d’occuper moins d’espacedoux pour les articles délicats, Soin des plis de pantalon, Technologie ThinQMD
Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les spécifications complètes du produit.
Redéfinissez votre espace
avec la touche parfaite
Offrant courbes douces et fonctionnalité et alliant esthétisme et conception minimaliste et contemporaine, le fauteuil de massage de LG s’intègre à tout décor.
Lauréat du prix Red Dot Design 2024
*https://www.red-dot.org/project/lg-healing-me-arte-68578.
Table ou ottomane convertible 2-en-1
avec rangement pratique
L’ottomane polyvalente est conçue pour être utilisée avec le fauteuil de massage comme repose-pieds, mais elle peut également servir de petite table plate avec rangement lorsque le dessus est inversé.
Pourquoi le PuriCare 360 HIT de LG plaît-il autant?
Excellent système de filtration
Purification multi-filtre
Taille compacte
Qualité de l'air visible
Entretien de l’air intelligent
Nettoyez votre air en profondeur
Les différentes couches de filtres puissants captent les fines particules de poussières et les allergènes comme le pollen et les squames d’animaux domestiques. Le filtre HEPA authentique en nanofibres retient en moyenne 99,97 % des particules d’une taille de 0,3 μm1.
Image d’une mère et d’un bébé ensemble, avec le produit qui fonctionne.
Taille compacte
S’adapte partout, couvre plus d’espace
La conception compacte et le boîtier léger permettent de le déplacer facilement et d’occuper moins d’espace.
- PuriCareᴹᶜ 360 de LG avec filtre HEPA authentique en nanofibres
- Fauteuil de massage
Toutes les spécifications
Toutes les spécifications
ROULEAU DE MASSAGE
Dos
Oui
Hanche
Oui
Type de massage
Rouleau à billeTridimensionnel
Cou
Oui
Épaules
Oui
Cuisses
Oui
Taille
Oui
CARACTÉRISTIQUES
Bluetooth
Oui
Gabarit corporel
Piste SL
Reconnaissance de la forme du corps
Détection de la position des épaules
Massage des épaules
Oui
Enceinte acoustique
Stéréophonique
MATÉRIAUX & FINITION
Couleur du fauteuil
Brun confortable
Matériel en cuir
Faux cuir
TENSION
Exigences de courant électrique
120 V, 60 Hz, 60 W
PROGRAMMES
Manuel
Oui
Corps entier (auto)
Oui
DIMENSIONS & POIDS
Dimension de la boîte (LxHxP po.)
30 1/4 x 26 3/4 x 58 1/4
Dimensions du produit [incliné] (LxHxP po.)
29 5/8 x 33 1/2 x 51 1/2
Dimensions du produit (LxHxP po.)
29 5/8 x 44 3/8 x 39 5/8
Poids incluant emballage (lb)
172,0
Poids (lb)
132,3
SIÈGE CHAUFFÉ
Dos/taille
Oui
Contrôle de température
en marche/arrêt
