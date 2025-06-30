Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et PuriCareMC

MHRRAS601
bundle image
Front view of Massage Recliner
vue de face
bundle image
Front view of Massage Recliner
vue de face

principales caractéristiques

  • Fauteuil de massage:Conception minimaliste et contemporaine, Ottomane 2-en-1, Conception ergonomique, Massage 3D réaliste, Siège chauffant, Haut-parleur Bluetooth
  • PuriCareᴹᶜ 360 de LG: Excellent système de filtration à 360° avec filtre HEPA authentique en nanofibres, Purifie les pièces d’une superficie allant jusqu’à 2 059 pi² à 1 renouvellement d’air par heure ou jusqu’à 429 pi2 à 4,8 renouvellements d’air par heure, Sa conception compacte et son boîtier léger permettent de le déplacer facilement et d’occuper moins d’espacedoux pour les articles délicats, Soin des plis de pantalon, Technologie ThinQMD

Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les spécifications complètes du produit.

Products in this Bundle: 2
vue de face

AS601HBB0

PuriCareᴹᶜ 360 de LG avec filtre HEPA authentique en nanofibres

MH21RR

Fauteuil de massage

Redéfinissez votre espace
avec la touche parfaite

Offrant courbes douces et fonctionnalité et alliant esthétisme et conception minimaliste et contemporaine, le fauteuil de massage de LG s’intègre à tout décor.

 

Lauréat du prix Red Dot Design 2024

*https://www.red-dot.org/project/lg-healing-me-arte-68578.

Image of the furniture in different scenes

Image of the furniture in different scenes

Table ou ottomane convertible 2-en-1
avec rangement pratique

L’ottomane polyvalente est conçue pour être utilisée avec le fauteuil de massage comme repose-pieds, mais elle peut également servir de petite table plate avec rangement lorsque le dessus est inversé.

Pourquoi le PuriCare 360 HIT de LG plaît-il autant?

Purification de l'air approfondie

Excellent système de filtration

Purification multi-filtre

Image montrant que le purificateur d’air s’intègre bien dans un petit espace.

Taille compacte

Qualité de l'air visible

Qualité de l'air visible

Entretien de l’air intelligent

Entretien de l’air intelligent

Nettoyez votre air en profondeur 

Les différentes couches de filtres puissants captent les fines particules de poussières et les allergènes comme le pollen et les squames d’animaux domestiques. Le filtre HEPA authentique en nanofibres retient en moyenne 99,97 % des particules d’une taille de 0,3 μm1.

Image d’une mère et d’un bébé ensemble, avec le produit qui fonctionne.

Taille compacte

S’adapte partout, couvre plus d’espace

La conception compacte et le boîtier léger permettent de le déplacer facilement et d’occuper moins d’espace.

A product that goes well with the bedroom interior
Toutes les spécifications

Toutes les spécifications

ROULEAU DE MASSAGE

Dos

Oui

Hanche

Oui

Type de massage

Rouleau à billeTridimensionnel

Cou

Oui

Épaules

Oui

Cuisses

Oui

Taille

Oui

CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth

Oui

Gabarit corporel

Piste SL

Reconnaissance de la forme du corps

Détection de la position des épaules

Massage des épaules

Oui

Enceinte acoustique

Stéréophonique

MATÉRIAUX & FINITION

Couleur du fauteuil

Brun confortable

Matériel en cuir

Faux cuir

TENSION

Exigences de courant électrique

120 V, 60 Hz, 60 W

PROGRAMMES

Manuel

Oui

Corps entier (auto)

Oui

DIMENSIONS & POIDS

Dimension de la boîte (LxHxP po.)

30 1/4 x 26 3/4 x 58 1/4

Dimensions du produit [incliné] (LxHxP po.)

29 5/8 x 33 1/2 x 51 1/2

Dimensions du produit (LxHxP po.)

29 5/8 x 44 3/8 x 39 5/8

Poids incluant emballage (lb)

172,0

Poids (lb)

132,3

SIÈGE CHAUFFÉ

Dos/taille

Oui

Contrôle de température

en marche/arrêt

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.