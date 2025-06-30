Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD

Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD

Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD

MHRRSTM
bundle image
Vista posterior de la TV LG QNED evo QNED85
Vista lateral izquierda de la TV LG QNED evo QNED85
bundle image
Vista posterior de la TV LG QNED evo QNED85
Vista lateral izquierda de la TV LG QNED evo QNED85

principales caractéristiques

  • Fauteuil de massage: Conception minimaliste et contemporaine, Ottomane 2-en-1, Conception ergonomique, Massage 3D réaliste, Siège chauffant, Haut-parleur Bluetooth
  • LG StylerMD Armoire à vapeur: Technologie TrueSteamMD, Séchage doux pour les articles délicats, Soin des plis de pantalon, Technologie ThinQMD

Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les spécifications complètes du produit.

Products in this Bundle: 2

MH21RR

Fauteuil de massage

S3MFBN

LG Styler<sup>MD</sup> Armoire à vapeur

Redefine your space
with the perfect accent

Design your space with soft curves and functionality. Emphasizing aesthetic excellence with a contemporary minimalist design, LG Massage Recliner effortlessly

blends with any decor.

 

Reddot Design Award Winner 2024

Customize your relaxation with our 7 lifestyle-specific massage programs

*https://www.red-dot.org/project/lg-healing-me-arte-68578.

Convertible 2-in-1 Ottoman™ or table with convenient storage

The multifunctional ottoman is designed to be integrated with the massage recliner as a footrest, and can also be utilized as a mini, flat top table with storage when the top is inverted.

Sanitizes, Refreshes & Dries

LG Styler®

Sanitizes, Refreshes & Dries

Simple, hassle-free wardrobe care

Clean with Steam, Not Chemicals

Keeps Things

Clean with Steam, Not Chemicals

Just Put It in the Styler

Can’t Wash or Dry it?

Just Put It in the Styler

Plug in LG Styler Steam Closet anywhere for easy everyday use

Plug It In Anywhere

For Easy Everyday Use

Moving hangers with two jackets to shake off the work inside LG Styler steam closet
Woman using LG Styler to hang pants to be pressed and restored

Press Pants and Restore Creases

Put an End to the “Re-wear Chair”

LG Styler lets you easily freshen and remove odors from clothes you have every intention of wearing again. You can even place a dryer sheet or cotton pad sprayed with your signature perfume in the removable aroma filter to add a pleasant scent.

Slim Design. Simple Set Up. Standout Style.

With a choice of mirror, espresso, or white finishes, each with scratch-resistant tempered glass door and intuitive LED Controls, this innovative steam closet fits your home and your style.

Your Easy Everyday Refresh<br>3

Your Easy Everyday Refresh

Refresh your clothing with the gentle power of steam.

The CERTIFIED ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY Mark is a Registered Certification Mark of the Asthma Canada

Sanitize Clothes, Toys and More

The Sanitary cycle powered by TrueSteam® can reduce more than 99.9% of viruses and bacteria in clothes, bedding, sportswear—even your children's plush toys*. LG Styler can help sanitize the fabrics in your home easily.

*Tested by Intertek, kills 99.9% of bacteria (E. coli, P. aeruginosa and K. pneumoniae) with Sanitary - Normal program.

Imprimer

Toutes les spécifications

ROULEAU DE MASSAGE

Dos

Oui

Hanche

Oui

Type de massage

Rouleau à billeTridimensionnel

Cou

Oui

Épaules

Oui

Cuisses

Oui

Taille

Oui

CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth

Oui

Gabarit corporel

Piste SL

Reconnaissance de la forme du corps

Détection de la position des épaules

Massage des épaules

Oui

Enceinte acoustique

Stéréophonique

MATÉRIAUX & FINITION

Couleur du fauteuil

Brun confortable

Matériel en cuir

Faux cuir

TENSION

Exigences de courant électrique

120 V, 60 Hz, 60 W

PROGRAMMES

Manuel

Oui

Corps entier (auto)

Oui

DIMENSIONS & POIDS

Dimension de la boîte (LxHxP po.)

30 1/4 x 26 3/4 x 58 1/4

Dimensions du produit [incliné] (LxHxP po.)

29 5/8 x 33 1/2 x 51 1/2

Dimensions du produit (LxHxP po.)

29 5/8 x 44 3/8 x 39 5/8

Poids incluant emballage (lb)

172,0

Poids (lb)

132,3

SIÈGE CHAUFFÉ

Dos/taille

Oui

Contrôle de température

en marche/arrêt

Imprimer

Toutes les spécifications

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Écran de commande tactile

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Cycle téléchargé

Oui

Surveillance énergétique

Oui

Diagnostic intelligent

Oui

BAR CODE

Bar Code

48231027601

ALIMENTATION

Exigences électriques

120V / 60Hz

PROGRAMMES

Programme téléchargé

Oui

Séchage doux - Normal

120 min.

Séchage Doux - Séchage minuté

30150 min.

Rafraîchissement - Lourd

67 min.

Rafraîchissement - Léger

20 min.

Rafraîchissement - Normal

48 min.

Hygiène - Anti-allergie

103 min.

Hygiène - Normal

88 min.

CAPACITÉ

CAPACITÉ

3 cintres et 1 cintre pour pantalon

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

21 1/16 X 75 X 26 9/64

Dimensions (L x H x P [po])

17 1/2 X 72 13/16 X 23

Poids incluant l’emballage (lb)

189.5

Poids (lb)

171.9

CARACTÉRISTIQUES

Aroma Kit

Oui, 10 feuilles (feuilles supplémentaires vendues séparément)

Éclairage intérieur

3 LED (2 White, 1 Blue)

Cintre mobile

3 clothes

Anti-froissage des pantalons

Oui

Porte réversible

Oui

TrueSteam

Oui

Versatile Shelf

Oui

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur de la porte

Miroir teinté noir

Type de porte

Équerre

[Styler] Couleur du boîtier

Acier noir

OPTIONS/ACCESSOIRES

Anti-Tip Kit (Qty)

1

Carpet Install Spike (Qty)

4

Drip Tray (Qty)

1

Pants Hanger (Qty)

1

Rear Leveling Feet (Qty)

2

Regular Hanger (Qty)

2

Shelf (Qty)

1

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.