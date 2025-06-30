Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD

Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD

Ensemble Style de vie avec fauteuil de massage et StylerMD

MHRRSTW
bundle image
Vista posterior de la TV LG QNED evo QNED85
Vue avant de LG StylerMDArmoire à vapeur, S3WFBN
bundle image
Vista posterior de la TV LG QNED evo QNED85
Vue avant de LG StylerMDArmoire à vapeur, S3WFBN

principales caractéristiques

  • Fauteuil de massage: Conception minimaliste et contemporaine, Ottomane 2-en-1, Conception ergonomique, Massage 3D réaliste, Siège chauffant, Haut-parleur Bluetooth
  • LG StylerMD Armoire à vapeur: Technologie TrueSteamMD, Séchage doux pour les articles délicats, Soin des plis de pantalon, Technologie ThinQMD

Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les spécifications complètes du produit.

Products in this Bundle: 2

MH21RR

Fauteuil de massage

Front view

S3WFBN

LG Styler<sup>MD</sup> Armoire à vapeur

Redéfinissez votre espace
avec la touche parfaite

Offrant courbes douces et fonctionnalité et alliant esthétisme et conception minimaliste et contemporaine, le fauteuil de massage de LG s’intègre à tout décor.

 

Lauréat du prix Red Dot Design 2024

*https://www.red-dot.org/project/lg-healing-me-arte-68578.

Image of the furniture in different scenes

Image of the furniture in different scenes

Table ou ottomane convertible 2-en-1
avec rangement pratique

L’ottomane polyvalente est conçue pour être utilisée avec le fauteuil de massage comme repose-pieds, mais elle peut également servir de petite table plate avec rangement lorsque le dessus est inversé.

Des vêtements rafraîchis, tous les jours3

Des vêtements rafraîchis, tous les jours

Rafraîchissez vos vêtements grâce à la douce puissance de la vapeur.

La marque HOMOLOGUÉ ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY est une marque de certification déposée d'ASTHMA CANADA.

Réduction des plis

Réduction des plis

La vapeur générée par le Styler de LG pénètre en profondeur dans les tissus, et le doux mouvement des cintres élimine les plis des vêtements. Il s'agit d'un moyen facile d'avoir un aspect soigné et de prolonger l'apparence de vos vêtements entre les visites chez le nettoyeur.

Aseptisez les vêtements, les jouets et plus encore

La technologie TrueSteamMC élimine plus de 99,9% des virus et des bactéries sur les vêtements, la literie, les vêtements de sport et même les jouets en peluche des enfants*. Le Styler de LG peut vous aider à désinfecter les tissus de votre maison facilement.

*Testé par Intertek, le produit tue 99,9% des bactéries (E. coli, P. aeruginosa et K. pneumoniae) en mode Sanitary - Normal.﻿

Imprimer

Toutes les spécifications

ROULEAU DE MASSAGE

Dos

Oui

Hanche

Oui

Type de massage

Rouleau à billeTridimensionnel

Cou

Oui

Épaules

Oui

Cuisses

Oui

Taille

Oui

CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth

Oui

Gabarit corporel

Piste SL

Reconnaissance de la forme du corps

Détection de la position des épaules

Massage des épaules

Oui

Enceinte acoustique

Stéréophonique

MATÉRIAUX & FINITION

Couleur du fauteuil

Brun confortable

Matériel en cuir

Faux cuir

TENSION

Exigences de courant électrique

120 V, 60 Hz, 60 W

PROGRAMMES

Manuel

Oui

Corps entier (auto)

Oui

DIMENSIONS & POIDS

Dimension de la boîte (LxHxP po.)

30 1/4 x 26 3/4 x 58 1/4

Dimensions du produit [incliné] (LxHxP po.)

29 5/8 x 33 1/2 x 51 1/2

Dimensions du produit (LxHxP po.)

29 5/8 x 44 3/8 x 39 5/8

Poids incluant emballage (lb)

172,0

Poids (lb)

132,3

SIÈGE CHAUFFÉ

Dos/taille

Oui

Contrôle de température

en marche/arrêt

Imprimer

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur de la porte

BLANCHE

Type de porte

Équerre

[Styler] Couleur du boîtier

BLANCHE

CAPACITÉ

CAPACITÉ

3 cintres et 1 cintre pour pantalon

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Écran de commande tactile

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

21 1/16 X 75 X 26 9/64

Dimensions (L x H x P [po])

17 1/2 X 72 13/16 X 23

Poids incluant l’emballage (lb)

189.5

Poids (lb)

171.9

CARACTÉRISTIQUES

Aroma Kit

Oui, 10 feuilles (feuilles supplémentaires vendues séparément)

Éclairage intérieur

3 LED (2 White, 1 Blue)

Cintre mobile

3 clothes

Anti-froissage des pantalons

Oui

Porte réversible

Oui

TrueSteam

Oui

Versatile Shelf

Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

Anti-Tip Kit (Qty)

1

Carpet Install Spike (Qty)

4

Drip Tray (Qty)

1

Pants Hanger (Qty)

1

Rear Leveling Feet (Qty)

2

Regular Hanger (Qty)

2

Shelf (Qty)

1

ALIMENTATION

Exigences électriques

120V / 60Hz

PROGRAMMES

Programme téléchargé

Oui

Séchage doux - Normal

120 min.

Rafraîchissement - Lourd

67 min.

Rafraîchissement - Léger

20 min.

Rafraîchissement - Normal

48 min.

Hygiène - Anti-allergie

103 min.

Hygiène - Normal

88 min.

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Cycle téléchargé

Oui

Surveillance énergétique

Oui

Diagnostic intelligent

Oui

