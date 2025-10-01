We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Conseils utiles
Comment nettoyer un four à micro-ondes sans produits chimiques agressifs
Les éclaboussures d’aliments et la graisse peuvent rapidement s’accumuler à l’intérieur d’un four à micro-ondes, surtout si vous l’utilisez tous les jours. Au fil du temps, ces résidus peuvent laisser des taches tenaces et dégager des odeurs désagréables. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de produits nettoyants chimiques agressifs ni de brosse abrasive pour nettoyer votre four à micro-ondes. Il suffit d’ingrédients simples, comme du citron et du bicarbonate de soude, pour déloger la saleté, éliminer les odeurs et nettoyer l’intérieur. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment nettoyer un four à micro-ondes en toute sécurité et connaître les gestes simples qui vous permettront de le garder propre entre deux nettoyages en profondeur.
Comment nettoyer efficacement un four à micro-ondes : instructions détaillées
Un coup de chiffon rapide après l’utilisation suffit pour éliminer les petites éclaboussures, mais votre four à micro-ondes aura tout de même besoin d’un nettoyage plus en profondeur de temps en temps. Commencez par rassembler le matériel nécessaire, puis nettoyez l’intérieur, lavez le plateau tournant et essuyez l’extérieur.
Outils et matériel requis
Vous n’avez pas besoin d’utiliser de produits nettoyants chimiques agressifs pour la plupart des dégâts dans le four à micro-ondes. Ces produits simples suffisent généralement pour le nettoyer au quotidien :
✓ Bol allant au four à micro-ondes (en verre ou en céramique)
✓ Eau
✓ Citron
✓ Bicarbonate de soude
✓ Chiffon doux ou éponge non abrasive
✓ Chiffon sec en microfibres
✓ Savon à vaisselle doux
Comment nettoyer l’intérieur d’un four à micro-ondes
La plupart des saletés s’accumulent sur les parois intérieures, la partie supérieure et la porte. La vapeur aide à ramollir les résidus alimentaires incrustés, ce qui permet de les essuyer plus facilement sans avoir à frotter trop fort.
1. Remplissez un bol allant au four à micro-ondes avec environ une tasse d’eau, puis ajoutez-y quelques rondelles de citron.
2. Placez le bol dans le four à micro-ondes et faites-le chauffer à puissance maximale pendant trois à cinq minutes, ou jusqu’à ce que de la vapeur se forme à l’intérieur.
3. Laissez la porte fermée encore deux à trois minutes afin que la vapeur ramollisse les résidus incrustés.
4. Retirez délicatement le bol, car il sera chaud, puis essuyez les parois, la partie supérieure et la porte à l’aide d’un chiffon humide.
5. Pour les taches tenaces, frottez délicatement la zone avec une rondelle de citron ou appliquez un peu de pâte de bicarbonate de soude avant d’essuyer à nouveau.
Comment nettoyer le plateau tournant du four à micro-ondes
Nettoyez le plateau tournant en verre séparément, car des résidus alimentaires et des liquides s’accumulent souvent autour et en dessous de celui-ci. Laissez-le refroidir complètement avant de le laver, car le verre chaud peut se fendre au contact de l’eau froide.
1. Retirez le plateau tournant et l’anneau de roulement du four à micro-ondes.
2. Lavez les deux pièces à l’eau tiède savonneuse à l’aide d’une éponge douce. Insistez sur la face inférieure du plateau tournant et sur les roulettes de l’anneau de roulement.
3. Si le plateau tournant peut être lavé au lave-vaisselle, suivez les instructions qui figurent dans le manuel d’utilisation.
4. Séchez soigneusement les deux pièces à l’aide d’un chiffon propre avant de les remettre dans le four à micro-ondes.
Comment nettoyer l’extérieur d’un four à micro-ondes
Une fois l’intérieur propre, essuyez l’extérieur pour éliminer les traces de doigts, la poussière et la graisse.
1. Mélangez un peu de savon à vaisselle doux avec de l’eau, trempez-y un chiffon doux et essorez-le bien.
2. Essuyez la porte, la poignée, les côtés et le dessus. Ne vaporisez pas de liquide directement sur le panneau de commande.
3. Pour l’écran tactile ou les boutons, utilisez un chiffon en microfibres légèrement humide et essuyez délicatement la surface.
4. Si votre four à micro-ondes est en acier inoxydable, consultez le manuel d’utilisation pour connaître les instructions d’entretien recommandées.
Conseils pour garder votre four à micro-ondes propre au quotidien
Le moyen le plus simple de garder votre four à micro-ondes propre est d’éviter dès le départ l’accumulation de graisse et de résidus alimentaires. Ces petites habitudes peuvent grandement faciliter le nettoyage au quotidien.
✓ Couvrez les aliments qui ont tendance à éclabousser.
La plupart des traces de graisse et de saleté à l’intérieur d’un four à micro-ondes proviennent des éclaboussures d’aliments lors de la cuisson. Pour les soupes, les sauces, les plats gras et les autres aliments susceptibles de faire des éclaboussures, utilisez un couvercle perforé allant au four à micro-ondes ou un couvercle résistant à la chaleur avant de les réchauffer.
✓ Aérez le four à micro-ondes après chaque utilisation.
Après la cuisson, l’intérieur du four à micro-ondes peut être légèrement humide. Si vous venez de faire cuire un aliment dégageant une forte odeur, cette humidité peut faire persister les odeurs. Laissez la porte ouverte pendant quelques minutes après l’utilisation du four à micro-ondes afin que l’intérieur puisse sécher.
✓ Essuyez immédiatement tout liquide renversé.
C’est avant qu’elles ne sèchent et ne durcissent que les taches s’enlèvent le plus facilement. S’il y a des éclaboussures à l’intérieur du four à micro-ondes, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide. Pour l’extérieur, il suffit généralement de l’essuyer rapidement de temps à autre avec un chiffon humide et savonneux.
Optez pour un four à micro-ondes de LG facile à nettoyer.
Certains fours à micro-ondes sont plus faciles à nettoyer que d’autres. Les modèles dotés de la technologie EasyCleanMC offrent un entretien facile au quotidien. Voici les caractéristiques qui facilitent le nettoyage des fours à micro-ondes dotés de la technologie à onduleur intelligent de LG.
No 1
Revêtement antibactérien EasyCleanmc
La technologie EasyCleanMC de LG est un revêtement antibactérien et antitaches appliqué sur les parois intérieures du four à micro-ondes. Cette couche protectrice empêche la graisse et les résidus alimentaires d’adhérer à la surface, ce qui permet d’essuyer plus facilement les éclaboussures avant qu’elles ne se transforment en taches tenaces.
No 2
Plateau tournant stable et amovible
Le plateau tournant amovible peut être retiré et lavé séparément, ce qui facilite le nettoyage des résidus alimentaires autour et en dessous de celui-ci.
No 3
Panneau de commande tactile à surface lisse
La surface lisse du panneau de commande tactile réduit les interstices dans lesquels la saleté ou la graisse pourraient s’accumuler. Si des résidus alimentaires ou de la graisse viennent s’y déposer, il suffit de l’essuyer avec un chiffon doux et légèrement humide.
Découvrez des fours à micro-ondes conçus pour faciliter la cuisson et le nettoyage.
Le nettoyage d’un four à micro-ondes est en partie une question de technique, mais certaines fonctionnalités peuvent faciliter la tâche. Découvrez la gamme de fours à micro-ondes de LG pour trouver le modèle qui correspond à votre cuisine et à vos besoins quotidiens en matière de cuisson.
FAQ
À quelle fréquence faut-il nettoyer un four à micro-ondes?
La fréquence à laquelle il faut nettoyer un four à micro-ondes dépend de la fréquence à laquelle vous l’utilisez. Si vous l’utilisez tous les jours, essuyez l’intérieur tous les deux ou trois jours pour éviter l’accumulation de résidus. Il est recommandé de procéder à un nettoyage plus en profondeur, notamment du plateau tournant et de l’extérieur, environ une fois par semaine.
Comment éliminer les odeurs dans un four à micro-ondes?
Les odeurs peuvent persister après la cuisson d’aliments dégageant une forte odeur, comme le poisson, le bacon ou les restes réchauffés. Laissez la porte ouverte pendant quelques minutes après l’utilisation pour que l’intérieur puisse sécher; vous pouvez également mettre des rondelles de citron dans de l’eau pour rafraîchir l’intérieur.
Faut-il nettoyer un four à micro-ondes avant de l’utiliser pour la première fois?
Un four à micro-ondes neuf n’a pas besoin d’un nettoyage en profondeur, mais il est conseillé de l’essuyer avant la première utilisation. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer les parois, les parties supérieure et inférieure et le plateau tournant afin d’éliminer toute trace de poussière ou de résidus provenant de l’usine. Lorsque l’intérieur est sec, le four à micro-ondes est prêt à être utilisé.
* Les images du produit ne sont présentées qu’à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
* Les caractéristiques techniques, les pièces et les accessoires peuvent varier selon le produit et le pays.