Comment nettoyer un four à micro-ondes sans produits chimiques agressifs

La plupart des saletés s’accumulent sur les parois intérieures, la partie supérieure et la porte. La vapeur aide à ramollir les résidus alimentaires incrustés, ce qui permet de les essuyer plus facilement sans avoir à frotter trop fort.

1. Remplissez un bol allant au four à micro-ondes avec environ une tasse d’eau, puis ajoutez-y quelques rondelles de citron.

2. Placez le bol dans le four à micro-ondes et faites-le chauffer à puissance maximale pendant trois à cinq minutes, ou jusqu’à ce que de la vapeur se forme à l’intérieur.

3. Laissez la porte fermée encore deux à trois minutes afin que la vapeur ramollisse les résidus incrustés.

4. Retirez délicatement le bol, car il sera chaud, puis essuyez les parois, la partie supérieure et la porte à l’aide d’un chiffon humide.

5. Pour les taches tenaces, frottez délicatement la zone avec une rondelle de citron ou appliquez un peu de pâte de bicarbonate de soude avant d’essuyer à nouveau.