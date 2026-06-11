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Conseils utiles
Mythes et vérités sur les laveuses à chargement vertical : ce que vous devez savoir
Les laveuses à chargement vertical sont un choix populaire dans de nombreux ménages, mais elles font souvent l’objet de préjugés. Qu’il s’agisse de préoccupations concernant l’efficacité énergétique ou de questions sur l’entretien des tissus et les performances, ces mythes peuvent rendre le choix de la bonne laveuse inutilement déroutant.
En fait, les laveuses à chargement vertical modernes sont conçues pour offrir un nettoyage puissant, un entretien en douceur des tissus et une commodité au quotidien, tout en offrant efficacité et fiabilité. Distinguons la réalité de la fiction et examinons ce qu’offrent réellement les laveuses à chargement vertical modernes, afin que vous puissiez décider si elles sont adaptées à vos besoins en matière de lessive.
Mythe no 1
Les laveuses à chargement vertical conviennent aux grosses brassées ou aux articles volumineux.
La vérité : vrai. En fait, de nombreuses laveuses à chargement vertical de grande capacité sont spécialement conçues pour contenir aisément les couettes, les couvertures, les serviettes et les grosses brassées de vêtements.
Grâce à leur tambour profond et spacieux et à leur large ouverture, elles permettent aux articles volumineux de bouger librement pendant le cycle de lavage. Cela améliore la circulation de l’eau et favorise la répartition uniforme du détergent, pour un nettoyage en profondeur, même pour les brassées volumineuses. Pour les ménages qui lavent fréquemment de la literie ou de grandes quantités de vêtements, une laveuse à chargement vertical de grande capacité peut être un choix très pratique.
Mythe no 2
Les laveuses à chargement vertical de grande capacité ont un coût d’utilisation supérieur.
La vérité : pas nécessairement. Les laveuses à chargement vertical écoénergétiques intègrent des technologies optimisées pour ajuster la consommation d’eau et d’énergie en fonction de la taille de la brassée.
De nombreuses laveuses à chargement vertical sont désormais dotées d’algorithmes de lavage optimisés, d’une détection précise du niveau d’eau et d’une technologie de moteur efficace qui adapte les performances à la taille de la brassée. En lavant plus d’articles à la fois et en évitant les nombreux petits cycles, les laveuses à chargement vertical de grande capacité peuvent en fait contribuer à réduire la consommation globale d’énergie et d’eau au fil du temps, ce qui les rend à la fois pratiques et économiques pour la lessive de tous les jours. Des fonctionnalités comme la technologie TurboWashMD de LG peuvent améliorer la commodité grâce à une performance de lavage plus rapide pour les besoins quotidiens.
TurboWashMD – Un nettoyage à la fois délicat et puissant
La technologie TurboWashMD exclusive à LG offre un lavage puissant tout en douceur pour aider à laver plus de vêtements en moins de temps.
*Tested by Intertek on November 2024 with 3kg IEC load. Normal cycle with TurboWash option. Actual wash time and performances may vary depending on the environment.
Mythe no 3
Les laveuses à chargement vertical abîment les vêtements.
La vérité : faux. Alors que les anciens modèles reposaient sur une agitation agressive, les laveuses à chargement vertical modernes intègrent une technologie intelligente pour protéger les vêtements.
Grâce à des caractéristiques comme la technologie AI DDMD de LG, la laveuse peut détecter la texture des tissus et la taille de la brassée, et ainsi ajuster automatiquement le mouvement du tambour pour offrir un nettoyage doux, mais efficace.
Lavage intelligent – lavage optimal amélioré par l’IA et alimenté par la technologie AI DDMD
Le lavage intelligent optimise les mouvements de lavage en fonction du type de tissu. De plus, il permet d’améliorer l’entretien des tissus et de réaliser des économies d’énergie tout en rendant les tissus doux.
*Les images peuvent être simulées et modifiées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.
*La détection par l’IA est activée uniquement dans le cycle de lavage intelligent lorsque la brassée est inférieure à 5 kg. Le lavage intelligent ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires (tous les types de tissus ne sont pas détectés) et un détergent approprié.
Mythe no 4
Les laveuses à chargement vertical font des compromis sur les performances de nettoyage.
La vérité : faux. De nombreuses laveuses à chargement vertical modernes sont conçues pour offrir des performances de nettoyage supérieures et efficaces.
Des fonctionnalités avancées comme les technologies 6MotionMD et TurboWashMD de LG combinent de multiples mouvements de lavage, un débit d’eau ciblé et un rinçage amélioré. De plus, la technologie à la vapeur de LG permet de réduire efficacement les allergènes. Ensemble, ces systèmes garantissent la fraîcheur et la propreté des vêtements, sans sacrifier l’efficacité ni l’entretien des tissus.
Technologie 6MotionMD – Une façon optimale de laver les vêtements
Grâce au moteur à inversion DirectDriveMD de LG, six mouvements différents assurent un nettoyage en profondeur des vêtements.
Mouvement de balancement
Un balancement léger pour traiter les tissus délicats et réduire les dommages causés aux tissus.
Mouvement de frottement
Rotation à gauche et à droite pour frotter les tissus contre la surface du tambour
*Les images peuvent être simulées et modifiées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.
Mythe no 5
Il est difficile d’atteindre le fond d’une laveuse à chargement vertical.
La vérité : Cela peut être difficile avec les modèles traditionnels, mais les innovations en matière de conception ergonomique permettent de résoudre ce problème.
Des caractéristiques comme la fonctionnalité EasyUnloadMD de LG mettent l’accent sur le confort et l’accessibilité et facilitent le chargement et le déchargement des vêtements sans avoir à se pencher excessivement ou à se fatiguer. Cette conception est particulièrement utile pour les brassées quotidiennes fréquentes, offrant une expérience de lessive plus confortable dans l’ensemble.
EasyUnloadMD – Portée ergonomique simplifiée
Le devant de la laveuse est incliné pour un accès plus confortable et ergonomique, sans compromettre la capacité de celle-ci.
*Les images peuvent être simulées et modifiées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.
Mythe no 6
Les laveuses à chargement vertical sont bruyantes.
La vérité : pas nécessairement. Le bruit est une préoccupation courante, mais les laveuses à chargement vertical modernes sont conçues pour fonctionner silencieusement.
En utilisant des moteurs de pointe comme le moteur à inversion DirectDrive de LG, les vibrations et le bruit de fonctionnement sont considérablement réduits. Comme elles comportent moins de pièces mobiles et offrent un meilleur contrôle de l’équilibre, ces laveuses peuvent fonctionner en douceur même pendant les cycles d’essorage à grande vitesse, ce qui contribue à maintenir un environnement domestique calme et confortable.
Mythe no 7
Les laveuses à chargement vertical développent des moisissures.
La vérité : pas nécessairement. Une bonne circulation de l’air et des fonctionnalités d’entretien permettent de préserver la propreté et la fraîcheur du tambour.
Des fonctions comme le cycle Tub Clean de LG nettoient et sèchent la cuve, la porte et le joint d’étanchéité; vous n’avez donc pas à vous soucier des moisissures et des odeurs désagréables.
En adoptant des habitudes d’entretien simples – comme laisser le couvercle ouvert après le lavage – les laveuses à chargement vertical peuvent rester hygiéniques et exemptes d’odeurs.
Des solutions simples pour le nettoyage de la cuve
Pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la cuve afin d’éviter les mauvaises odeurs.
*Les images peuvent être simulées et modifiées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.
Trouvez votre rythme de lavage idéal grâce à une laveuse à chargement vertical.
Choisir une laveuse à chargement vertical, c’est allier le confort quotidien à l’innovation moderne. Des options de grande capacité à l’entretien intelligent des tissus en passant par des performances efficaces, les laveuses à chargement vertical d’aujourd’hui sont conçues pour répondre à un large éventail de styles de vie.
Explorez les modèles populaires de laveuses à chargement vertical de LG conçues pour répondre à vos besoins en matière de lessive et découvrez des solutions efficaces et fiables qui rendent l’entretien de vos vêtements plus simple et confortable.
FAQ
Q.
Les laveuses à chargement vertical de LG sont-elles écoénergétiques?
A.
Oui. De nombreuses laveuses à chargement vertical de LG sont conçues dans un souci d’efficacité énergétique, grâce à une technologie de moteur innovante et à des cycles de lavage optimisés qui permettent de gérer efficacement la consommation d’eau et d’électricité.
Q.
Une laveuse à chargement vertical peut-elle laver des couettes?
A.
Oui. Les laveuses à chargement vertical de grande capacité conviennent parfaitement pour laver des couettes, des couvertures et d’autres articles volumineux, car elles offrent suffisamment d’espace pour un nettoyage efficace.
Q.
Qu’est-ce que la fonction de lavage intelligent sur les laveuses à chargement vertical de LG?
A.
La technologie de lavage intelligent aide la laveuse à détecter les types de tissus et à ajuster automatiquement les mouvements de lavage afin d’améliorer l’entretien des tissus tout en maintenant les performances de nettoyage.
Q.
LG offre-t-elle des laveuses à chargement vertical de grande capacité?
A.
LG propose des laveuses à chargement vertical de grande capacité, conçues pour laver de grosses brassées de vêtements et ainsi répondre aux besoins de lavage volumineux ou fréquents.
Q.
Les laveuses à chargement vertical doivent-elles être nettoyées?
A.
Oui. Un nettoyage régulier à l’aide des cycles de nettoyage de la cuve intégrés permet de maintenir la propreté, d’éviter l’accumulation de résidus et d’optimiser les performances de la laveuse.
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