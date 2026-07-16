Guide d’achat et de présentation des dimensions de fours à micro-ondes : description des modèles par LG

Un four à micro-ondes de puissance supérieure cuit et réchauffe généralement les aliments plus rapidement qu’un modèle de puissance inférieure. La puissance en watts correspond à la puissance de chauffage du four à micro-ondes – et non simplement à sa consommation électrique – et celle-ci varie généralement entre 700 W et 1 200 W sur les modèles grand public. Au quotidien, une puissance plus élevée signifie que le four à micro-ondes peut transmettre davantage d’énergie aux aliments, ce qui permet de les cuire, de les réchauffer ou de les décongeler plus rapidement et de manière plus uniforme.

• De 1 000 W à 1 200 W : Four à micro-ondes à puissance élevée pour une cuisson rapide et uniforme; idéal pour les familles nombreuses ou les recettes élaborées.

• De 700 W à 900 W : Idéal pour les petites portions, les boissons ou une utilisation occasionnelle.

Selon les normes d’essai de la CEI (CEI 60705), la puissance d’un four à micro-ondes détermine la rapidité avec laquelle il réchauffe les aliments et l’uniformité des résultats obtenus. Les fours à micro-ondes de puissance élevée sont particulièrement efficaces pour décongeler et cuire des aliments denses sans laisser de zones non cuites, tandis que les modèles de puissance inférieure sont moins efficaces pour cuire et décongeler les grosses portions. Pour tirer le meilleur parti de votre four à micro-ondes, choisissez une puissance adaptée à vos habitudes culinaires.