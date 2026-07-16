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Conseils utiles
Guide d’achat et de présentation des dimensions de fours à micro-ondes : description des modèles par LG
Bienvenue dans le guide d’achat complet de LG consacré aux fours à micro-ondes et conçu pour vous aider à choisir en toute confiance le four à micro-ondes idéal pour votre cuisine. En comprenant bien les dimensions, les différents types et les principales fonctionnalités des fours à micro-ondes, vous pourrez transformer votre cuisine au quotidien et cuisiner chaque repas plus rapidement et plus facilement. Voyons ensemble comment choisir un four à micro-ondes adapté à votre mode de vie, à la configuration de votre cuisine et à vos ambitions culinaires.
Dimensions et capacité : trouvez le four à micro-ondes qui convient le mieux à votre famille
La capacité d’un four à micro-ondes s’exprime en litres, et le choix de la taille appropriée dépend de l’usage que vous en faites et de l’espace dont vous disposez dans votre cuisine.
Un petit four à micro-ondes, d’une capacité généralement inférieure ou égale à 0,9 pi3, est idéal pour les personnes qui vivent seules ou les cuisines compactes, tandis qu’un four à micro-ondes standard, d’une capacité supérieure à 0,9 pi3, convient à la plupart des couples et des petites familles. Pour les familles nombreuses ou les personnes qui cuisinent souvent, un grand four à micro-ondes, d’une capacité allant jusqu’à 2,1 pi3, permet de cuire des plats plus volumineux et de préparer des repas en grande quantité.
- Four à micro-ondes compact (jusqu’à 0,9 pi3) : Idéal pour préparer des collations rapides, des boissons ou de petites portions.
- Four à micro-ondes de taille standard (de 1,1 à 1,5 pi3) : Convient aux grandes assiettes, aux plats en casserole de taille moyenne et aux repas à partager.
- Four à micro-ondes convenant à une famille (de 1,8 à 2,1 pi3) : Idéal pour les grands plats, les poulets entiers ou pour recevoir des invités.
Mesurez votre comptoir ou l’espace prévu pour l’encastrement avant l’achat, et vérifiez les dimensions du four à micro-ondes pour obtenir un bon ajustement. Pour les familles, posez-vous la question suivante : quelle taille de four à micro-ondes me faut-il? En règle générale, on considère qu’un four à micro-ondes d’une capacité de 1,1 pi3 ou plus convient bien à une famille.
En résumé, choisir un four à micro-ondes de la bonne taille permet de réduire le gaspillage d’énergie et d’optimiser les performances de cuisson. Découvrez notre gamme de modèles de fours à micro-ondes adaptés aux familles.
Types d’installation : choisir le modèle adapté à la configuration de votre cuisine
La meilleure façon d’intégrer un four à micro-ondes dans votre cuisine est de choisir un type d’installation adapté à votre espace et à vos besoins. Les deux options les plus courantes sont le four à micro-ondes de comptoir et le four à micro-ondes encastrable.
Four à micro-ondes de comptoir
Comme il n’est pas encastré, il suffit de le déposer sur le comptoir de votre cuisine et de le brancher. Polyvalent et facile à déplacer, il est idéal pour les locataires ou les personnes dont l’espace évolue.
Four à micro-ondes à hotte intégrée
S’installe au-dessus de la cuisinière et est doté d’une fonction de ventilation intégrée. Il permet de gagner de l’espace sur le comptoir et confère un aspect haut de gamme et harmonieux à la cuisine.
Les exigences relatives à l’installation d’un four à micro-ondes varient : veillez à assurer une bonne aération, à disposer d’une prise électrique accessible et à laisser suffisamment d’espace pour l’ouverture de la porte et la circulation de l’air.
Pour favoriser l’agencement de vos appareils électroménagers en toute souplesse, découvrez notre gamme de fours à micro-ondes de comptoir et encastrables, adaptés à tous les styles de cuisines.
Puissance des fours à micro-ondes : pourquoi une puissance plus élevée est-elle importante?
Un four à micro-ondes de puissance supérieure cuit et réchauffe généralement les aliments plus rapidement qu’un modèle de puissance inférieure. La puissance en watts correspond à la puissance de chauffage du four à micro-ondes – et non simplement à sa consommation électrique – et celle-ci varie généralement entre 700 W et 1 200 W sur les modèles grand public. Au quotidien, une puissance plus élevée signifie que le four à micro-ondes peut transmettre davantage d’énergie aux aliments, ce qui permet de les cuire, de les réchauffer ou de les décongeler plus rapidement et de manière plus uniforme.
• De 1 000 W à 1 200 W : Four à micro-ondes à puissance élevée pour une cuisson rapide et uniforme; idéal pour les familles nombreuses ou les recettes élaborées.
• De 700 W à 900 W : Idéal pour les petites portions, les boissons ou une utilisation occasionnelle.
Selon les normes d’essai de la CEI (CEI 60705), la puissance d’un four à micro-ondes détermine la rapidité avec laquelle il réchauffe les aliments et l’uniformité des résultats obtenus. Les fours à micro-ondes de puissance élevée sont particulièrement efficaces pour décongeler et cuire des aliments denses sans laisser de zones non cuites, tandis que les modèles de puissance inférieure sont moins efficaces pour cuire et décongeler les grosses portions. Pour tirer le meilleur parti de votre four à micro-ondes, choisissez une puissance adaptée à vos habitudes culinaires.
Caractéristiques essentielles des fours à micro-ondes à prendre en compte
Les fours à micro-ondes modernes ne sont plus de simples appareils destinés à réchauffer des plats. La plus récente tendance en matière de fours à micro-ondes regorge de fonctionnalités conçues pour offrir plus de commodité, d’efficacité et des résultats savoureux. Voici les caractéristiques à prendre en compte pour choisir un four à micro-ondes intelligent ou un modèle ThinQMD de LG haute performance :
✓ Technologie à onduleur intelligent pour un chauffage précis
✓ Fonctions de cuisson avancées, comme la cuisson à la vapeur et la friture à l’air chaud
✓ Revêtement EasyCleanMC pour un nettoyage facile
✓ Connexion Wi-Fi et prise en charge d’une application
✓ Verrouillage de sécurité pour les enfants, dégivrage automatique et menus programmables
Découvrez la gamme de fours à micro-ondes de LG pour trouver les modèles dotés de ces fonctionnalités intelligentes, conçus pour les cuisines modernes et les modes de vie occupés. Découvrez comment des technologies de pointe peuvent transformer vos habitudes de cuisine au quotidien.
Technologie d’onduleur intelligent pour le chauffage
La technologie d’onduleur intelligent de LG est un système avancé de contrôle de la puissance qui ajuste en continu la puissance tout au long du processus de cuisson. Contrairement aux fours à micro-ondes classiques qui fonctionnent en alternant des périodes de marche et d’arrêt, la technologie d’onduleur est conçue pour assurer un chauffage plus uniforme, quel que soit le niveau de puissance sélectionné.
Des fonctions de cuisson qui vont au-delà du simple réchauffage
Les fours à micro-ondes modernes sont dotés de fonctions de cuisson avancées. Les fours à micro-ondes dotés d’un mode vapeur ou de friture à air chaud vous permettent de préparer des plats croustillants en utilisant moins d’huile.
Le four à micro-ondes de LG doté d’un ventilateur à convection peut remplacer plusieurs appareils, ce qui simplifie la préparation des repas. Les fours à micro-ondes à convection de LG offrent des options de cuisson au four, de rôtissage et de friture à air chaud dans un seul et même appareil. Découvrez de nouvelles possibilités culinaires grâce aux fours à micro-ondes de LG.
Technologie EasyCleanMC qui facilite le nettoyage
La technologie EasyCleanMC est le revêtement pour four à micro-ondes de LG facile à nettoyer, conçu pour un entretien sans effort. Cette surface novatrice résiste aux taches et aux accumulations de résidus alimentaires, ce qui vous permet d’essuyer les éclaboussures à l’aide d’un simple chiffon humide, sans avoir recours à des produits chimiques agressifs.
Optez pour un four à micro-ondes EasyCleanMC pour bénéficier d’un appareil nécessitant peu d’entretien et d’un intérieur toujours propre et hygiénique. Découvrez notre gamme de fours à micro-ondes dotés de la technologie EasyCleanMC pour vous faciliter la vie au quotidien*.
* Les accumulations importantes de saleté peuvent nécessiter un nettoyage manuel supplémentaire.
Conseils d’experts pour choisir, utiliser et nettoyer votre four à micro-ondes
✓ Mesurez deux fois : vérifiez toujours l’espace disponible, y compris l’amplitude d’ouverture de la porte et les espaces de ventilation, avant de choisir la taille de votre four à micro-ondes.
✓ Choisissez un four à micro-ondes adapté à vos besoins culinaires : optez pour un four à micro-ondes classique pour les cuissons de base, un four à micro-ondes avec fonction de gril pour obtenir des aliments croustillants ou un four à micro-ondes à convection pour disposer d’un appareil polyvalent tout-en-un.
✓ Choisissez la puissance appropriée : pour les familles ou les personnes qui cuisinent souvent, un four à micro-ondes d’une puissance supérieure à 1 000 W offre rapidité et polyvalence.
✓ Nettoyez régulièrement votre four à micro-ondes : essuyez immédiatement les éclaboussures et optez pour un four à micro-ondes doté du revêtement EasyCleanMC pour profiter d’un nettoyage sans effort – aucun produit chimique agressif n’est nécessaire!
✓ Découvrez notre gamme d’appareils : découvrez les fours à micro-ondes intelligents et écoénergétiques de LG, et voyez comment leurs fonctionnalités peuvent améliorer votre quotidien.
Choisissez les meilleurs fours à micro-ondes de LG pour votre foyer.
Vous êtes prêt à trouver le four à micro-ondes qui vous convient le mieux? Voici les fours à micro-ondes de LG les plus populaires, adaptés à toutes les tailles de cuisine :
FAQ
Quelle taille de four à micro-ondes faut-il pour une famille de quatre personnes?
La taille idéale d’un four à micro-ondes pour une famille de quatre personnes se situe généralement entre 25 et 32 litres. Cette capacité permet de contenir de grandes assiettes pleines, des plats en casserole de taille moyenne et la plupart des portions familiales, ce qui en fait un appareil pratique pour réchauffer et cuisiner efficacement des repas copieux.
Un four à micro-ondes de puissance élevée offre-t-il une meilleure cuisson?
Oui, car un four à micro-ondes de puissance élevée (de 1 000 à 1 200 W) cuit les aliments plus rapidement et de manière plus uniforme qu’un modèle de puissance inférieure (moins de 1 000 W). Ces modèles permettent de cuire efficacement de plus grandes portions et offrent des fonctions de cuisson avancées par rapport aux modèles de puissance inférieure. Ils sont donc tout indiqués pour les familles qui cuisinent souvent.
Quelle est la différence entre un four à micro-ondes à convection et un four à micro-ondes classique?
La principale différence réside dans le fait qu’un four à micro-ondes à convection fait appel à un ventilateur et à un élément chauffant pour cuire et rôtir, tandis qu’un four à micro-ondes classique chauffe les aliments uniquement à l’aide de micro-ondes. Les modèles à convection offrent une grande polyvalence pour griller, cuire et rendre les aliments croustillants, ce qui va bien au-delà du simple réchauffage.
Que puis-je faire concrètement sur l’application LG ThinQ avec un four à micro-ondes intelligent?
Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez démarrer ou arrêter à distance votre four à micro-ondes connecté, modifier ses réglages, télécharger des recettes, vérifier l’état de la cuisson et recevoir des rappels d’entretien. Cette connectivité offre une plus grande commodité et vous permet d’améliorer votre routine de cuisine quotidienne.
* Les images du produit ne sont présentées qu’à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
* Veuillez noter que les fonctionnalités, les caractéristiques techniques et les types de produits peuvent varier selon le pays ou la région. La disponibilité peut également varier selon les marchés.