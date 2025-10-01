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Conseils utiles
Type de glace : Choisir la glace idéale pour chaque instant
Lorsqu’il s’agit de refroidir vos boissons ou de créer le rafraîchissement parfait, le type de glaçons que vous utilisez peut faire toute la différence. Les réfrigérateurs haut de gamme d’aujourd’hui, comme ceux de LG, offrent une variété de types de glaçons, chacun conçu pour convenir à des occasions, à des boissons et à des modes de vie variés.
Des glaçons sphériques à fonte lente Craft Ice pour les boissons raffinées aux cubes de glace polyvalents et à la glace concassée pour un refroidissement rapide, les réfrigérateurs de LG vous aident à savourer chaque gorgée comme vous l’aimez. Dans ce guide, nous explorons les différents types de glaçons offerts, leurs avantages et la façon dont la technologie de fabrication de glaçons de LG améliore la commodité au quotidien.
Pourquoi le type de glaçons est-il important dans la vie de tous les jours?
Le type de glaçons que vous choisissez influence bien plus que la température de la boisson. Les glaçons peuvent modifier le goût, la texture, la dilution et même l’expérience gustative dans son ensemble. Les différentes formes de glaçons fondent à des vitesses différentes, ce qui modifie la durée pendant laquelle votre boisson reste froide et la façon dont sa saveur évolue au fil du temps.
La compréhension de ces différences permet de sélectionner le type de glaçons qui convient à chaque boisson, qu’il s’agisse d’un verre tranquille en soirée ou d’une boisson rapide et rafraîchissante.
Goût des boissons
L’utilisation du bon type de glaçons permet de préserver la saveur de votre boisson. Les glaçons de grande taille à fonte lente sont idéaux pour les spiritueux et les cocktails, car ils refroidissent la boisson sans la diluer trop rapidement. Les glaçons de plus petite taille ou la glace concassée refroidissent rapidement les boissons, ce qui est parfait pour les boissons gazeuses, les boissons fouettées ou les cafés glacés rafraîchissants, qui se dégustent froid.
Forme et surface
La forme des glaçons influe sur la surface de contact avec votre boisson. Les glaçons dont la surface est moins exposée fondent plus lentement, tandis que les glaçons dont la surface est plus grande refroidissent les boissons plus rapidement, mais fondent aussi plus rapidement. Cette simple différence joue un rôle clé dans le choix du type de glaçons pour différentes boissons.
Quels types de glaçons sont offerts dans les réfrigérateurs de LG?
Les réfrigérateurs de LG offrent différents types de glaçons selon le modèle, ce qui vous permet d’adapter votre expérience à vos habitudes quotidiennes et à vos réceptions.
Cubes de glace
Les cubes de glace sont une option classique et polyvalente pour un usage quotidien. Grâce à leur vitesse de fonte équilibrée, ils sont tout indiqués pour l’eau, les jus, le thé glacé et les boissons gazeuses. De forme régulière et facile à distribuer, les cubes de glace sont un choix fiable pour les familles et les rafraîchissements quotidiens.
Craft Ice🅫
Les glaçons sphériques Craft Ice🅫 sont conçus pour les personnes qui aiment déguster des boissons haut de gamme à la maison. Ces glaçons ronds transparents à fonte lente1 sont idéaux pour le whisky, les spiritueux et les cocktails, car ils préservent la saveur et l’arôme tout en gardant les boissons parfaitement fraîches. Les glaçons sphériques Craft Ice🅫 offrent une expérience sophistiquée, digne d’un bar, dans votre cuisine.
Mini Craft Ice🅫
Mini Craft Ice® is our newest ice innovation, developed to deliver more of your favourite round ice, only smaller!
Glace concassée
La glace concassée est constituée de petits morceaux irréguliers qui refroidissent rapidement les boissons. Elle est idéale pour les boissons fouettées, les cafés glacés et les boissons rafraîchissantes, surtout quand il fait chaud. La glace concassée procure un refroidissement rapide et une boisson plus légère et plus rafraîchissante.
Comment les fonctionnalités des machines à glaçons améliorent votre expérience
Les réfrigérateurs de LG vont au-delà de la simple distribution de glaçons en intégrant des technologies de pointe qui améliorent la commodité, les performances et l’hygiène, vous garantissant ainsi de toujours disposer de glaçons quand vous en avez besoin.
Gagnez de l’espace dans votre réfrigérateur
La machine à glaçons profilée Slim SpacePlus🅪 de LG est intégrée dans la porte du réfrigérateur, ce qui libère de l’espace pour ranger les aliments. Cette conception intelligente vous permet de profiter d’une capacité de glaçons généreuse sans sacrifier l’espace intérieur précieux.
Obtenez des glaçons plus rapidement quand vous en avez besoin
La fonctionnalité Smart Ice Plus augmente la production de glaçons pendant les moments de forte demande, tandis que la connectivité ThinQ🅫 vous permet de surveiller et de gérer les fonctions de fabrication de glaçons à distance. Que vous receviez des invités ou que vous vous prépariez pour les journées plus chaudes, les glaçons sont toujours prêts lorsque vous en avez besoin.
*L’écran de l’application mobile ci-dessus est présenté à titre d’illustration seulement et peut différer de l’application réelle.
Choisissez la solution de glaçons adaptée à votre mode de vie
Lorsque vous choisissez un réfrigérateur de LG, réfléchissez à la façon dont vous utilisez les glaçons au quotidien.
• Agrémentez vos cocktails ou vos spiritueux haut de gamme avec les glaçons sphériques Craft Ice.
• Éblouissez vos invités avec les glaçons sphériques Mini Craft Ice🅫, qui ajoutent une touche de plaisir et de sophistication à vos boissons.
• Utilisez de préférence de la glace concassée pour les boissons fouettées et les cafés glacés.
• Comptez sur les cubes de glace pour un usage familial quotidien.
LG propose une large gamme de modèles de réfrigérateurs conçus pour répondre à toutes les préférences en matière de glaçons, vous aidant ainsi à trouver la solution adaptée à votre style de vie et à vos besoins en cuisine.
FAQ
Quels types de glaçons les réfrigérateurs de LG peuvent-ils produire?
Selon le modèle, les réfrigérateurs de LG peuvent produire différents types de glaçons, comme des glaçons sphériques Craft Ice🅫, des glaçons sphériques Mini Craft Ice🅫, des cubes de glace et de la glace concassée, chaque type étant conçu pour des boissons et des occasions particulières.
Quels réfrigérateurs de LG produisent des glaçons sphériques?
Certains réfrigérateurs de LG dotés de la technologie Craft Ice🅫 produisent des glaçons sphériques à fonte lente, idéaux pour les cocktails et les boissons haut de gamme.
Vous pouvez explorer les modèles de réfrigérateurs de LG dotés d’un distributeur de glaçons pour trouver des options qui comprennent la technologie Craft Ice🅫.
Combien de temps faut-il à un réfrigérateur pour produire des glaçons?
La plupart des réfrigérateurs commencent à produire des glaçons quelques heures après leur installation. La vitesse de production de glaçons peut varier en fonction des réglages et de l’utilisation.
Comment nettoyer la machine à glaçons de mon réfrigérateur?
Éteignez la machine à glaçons, retirez et lavez le bac à glaçons, essuyez les zones accessibles avec un nettoyant doux et suivez les instructions d’entretien du réfrigérateur pour obtenir des résultats optimaux.
Les machines à glaçons intégrées en valent-elles la peine?
Les machines à glaçons intégrées facilitent la vie en offrant des glaçons frais à la demande, ce qui rend les boissons quotidiennes et les moments entre amis encore plus agréables.
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