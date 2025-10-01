Type de glace : Choisir la glace idéale pour chaque instant

Lorsqu’il s’agit de refroidir vos boissons ou de créer le rafraîchissement parfait, le type de glaçons que vous utilisez peut faire toute la différence. Les réfrigérateurs haut de gamme d’aujourd’hui, comme ceux de LG, offrent une variété de types de glaçons, chacun conçu pour convenir à des occasions, à des boissons et à des modes de vie variés.

Des glaçons sphériques à fonte lente Craft Ice pour les boissons raffinées aux cubes de glace polyvalents et à la glace concassée pour un refroidissement rapide, les réfrigérateurs de LG vous aident à savourer chaque gorgée comme vous l’aimez. Dans ce guide, nous explorons les différents types de glaçons offerts, leurs avantages et la façon dont la technologie de fabrication de glaçons de LG améliore la commodité au quotidien.