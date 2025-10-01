Guide d’achat – Téléviseurs 4K Ultra-HD

- Image plus nette : Avec quatre fois plus de pixels que la pleine HD, les films et les sports sont riches en détails.

- Amélioration de la profondeur : Vous avez l’impression d’être au cœur de la scène grâce à la profondeur accrue de la technologie 4K qui donne vie aux paysages.

- Prise en charge de la technologie HDR : Visionnez des films avec plus d’un milliard de couleurs et observez les détails dans des scènes lumineuses et sombres grâce à la prise en charge des formats HDR comme Dolby Vision.

- Contenu 4K : Netflix, Amazon Prime Video et Sky font partie des services qui diffusent du contenu en Ultra-HD (abonnement requis).

- Optimiseur de résolution pleine HD : Profitez du contenu pleine HD avec une résolution proche du 4K grâce à la puissante technologie d’optimisation de la résolution intégrée.

- Beaucoup de choix : Les téléviseurs 4K sont offerts dans des tailles d’écran allant du plus petit au plus grand (de 43 à 77 po) afin de convenir à la plupart des tailles de maisons et de pièces.