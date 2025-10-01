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Expérience LG
Guide d’achat – Téléviseurs 4K Ultra-HD
Le téléviseur 4K Ultra-HD offre une résolution quatre fois supérieure à celle de la pleine HD, ce qui permet de regarder des films et des événements sportifs avec des détails réalistes. Son prix abordable et la grande variété de contenu offert en 4K Ultra-HD font en sorte que c’est le moment idéal pour remplacer votre téléviseur HD par un téléviseur 4K de LG. Veuillez consulter notre guide d’achat sur les téléviseurs 4K pour en savoir plus.
Qu’est-ce qu’un téléviseur 4K Ultra-HD?
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un téléviseur 4K Ultra-HD? La résolution 4K est la nouvelle norme en matière de qualité d’image télévisuelle. Également connue sous le nom d’Ultra-HD, elle succède à la résolution pleine HD et est devenue un choix de plus en plus populaire pour les personnes qui mettent leur téléviseur à niveau ces dernières années. Le nom 4K signifie que l’écran comporte environ 4 000 pixels horizontaux. Les téléviseurs 4K sont également appelés « 4K Ultra-HD » ou parfois simplement « UHD ». LG offre la résolution 4K dans l’ensemble de ses gammes de téléviseurs, depuis OLED et NanoCell jusqu’à 4K UHD.
Avantages d’un téléviseur 4K
- Image plus nette : Avec quatre fois plus de pixels que la pleine HD, les films et les sports sont riches en détails.
- Amélioration de la profondeur : Vous avez l’impression d’être au cœur de la scène grâce à la profondeur accrue de la technologie 4K qui donne vie aux paysages.
- Prise en charge de la technologie HDR : Visionnez des films avec plus d’un milliard de couleurs et observez les détails dans des scènes lumineuses et sombres grâce à la prise en charge des formats HDR comme Dolby Vision.
- Contenu 4K : Netflix, Amazon Prime Video et Sky font partie des services qui diffusent du contenu en Ultra-HD (abonnement requis).
- Optimiseur de résolution pleine HD : Profitez du contenu pleine HD avec une résolution proche du 4K grâce à la puissante technologie d’optimisation de la résolution intégrée.
- Beaucoup de choix : Les téléviseurs 4K sont offerts dans des tailles d’écran allant du plus petit au plus grand (de 43 à 77 po) afin de convenir à la plupart des tailles de maisons et de pièces.
Qu’est-ce que je peux regarder en résolution 4K UHD?
Il y a tellement plus de contenu 4K UHD offert aujourd’hui que lorsque les téléviseurs 4K sont arrivés sur le marché au début des années 2010. Les films et les émissions de télévision filmés en Ultra-HD sont distribués sur des disques Blu-ray Ultra-HD, alors que les fournisseurs de services de diffusion en continu, comme Netflix, offrent des forfaits d’abonnement UHD. Plusieurs événements sportifs sont également maintenant diffusés en UHD.
- Amazon Prime Video : La série à succès Mme Maisel, femme fabuleuse et l’émission automobile The Grand Tour font partie des contenus de Prime Video offerts en 4K UHD.
- Netflix : Netflix a été l’un des pionniers du contenu 4K Ultra-HD. Certaines de ses séries les plus emblématiques, comme Stranger Things et Chef’s Table, sont offertes en Ultra-HD.
- Sky : Les matches de football les plus regardés sont diffusés en Ultra-HD sur Sky. Vous pouvez également regarder les séries originales de Sky, comme la comédie policière Code 404 et Brassic (série 2), en Ultra-HD.
Films et coffrets en 4K Ultra-HD
Devrais-je investir dans un téléviseur 4K UHD haut de gamme?
La qualité des téléviseurs 4K Ultra-HD peut varier considérablement en fonction du montant que vous souhaitez investir. Les téléviseurs 4K à petit prix offrent une résolution 4K, mais ils n’offriront pas grand-chose de plus et sont bien moins performants que les téléviseurs OLED.
Quant à eux, les téléviseurs 4K Ultra-HD haut de gamme sont dotés de caractéristiques qui réduisent l’écart entre le 4K UHD et l’OLED. Les meilleurs téléviseurs 4K de LG utilisent la technologie des nanocellules pour créer une qualité d’image et une expérience visuelle bien supérieures à celles d’un téléviseur 4K plus abordable grâce à des couleurs plus précises et à des angles de visionnement plus larges.
Quelle taille d’écran acheter?
En général, une plus grande taille de téléviseur améliore l’expérience de visionnement. Il en est de même pour la résolution 4K UHD.
Achetez le plus grand écran que vous pouvez vous permettre, mais tenez également compte de la taille de votre pièce. N’achetez pas un téléviseur trop grand pour votre maison. Un énorme téléviseur de 77 pouces envahira une petite pièce.
Et pour bénéficier d’une expérience de visionnement optimale, vous devez vous trouver à la bonne distance de votre téléviseur. Plus l’écran est grand, plus vous devez vous asseoir loin.
- Distance de 8 pi pour un téléviseur de 40 po
- Distance de 9 à 10 pi pour un téléviseur de 48 à 50 po
- Distance de 11 à 12 pi pour un téléviseur de 55 po
- Distance de 13 à 14 pi pour un téléviseur de 65 po
Sources : Which? What size TV should I buy
Écran OLED ou DEL?
Lorsque vous achetez un nouveau téléviseur, vous n’avez pas besoin de choisir entre un téléviseur 4K ou un téléviseur OLED. OLED étant un type d’écran et 4K une résolution d’écran, vous pouvez combiner les deux avec un téléviseur OLED 4K ou choisir un téléviseur traditionnel à DEL 4K.
Étant donné qu’il s’agit du roi de la qualité d’image, plusieurs personnes considèrent l’OLED comme le meilleur type de téléviseur 4K Ultra-HD, à cause de sa capacité à créer des noirs absolus et parfaits.
Pourquoi?
Les téléviseurs à DEL ont besoin d’un rétroéclairage pour créer l’image. Le rétroéclairage peut occasionner une fuite de lumière, ce qui donne l’impression que les noirs sont gris. Pour leur part, les téléviseurs 4K haut de gamme utilisent la gradation locale pour réduire la fuite de lumière.
Les téléviseurs OLED n’ont pas besoin de rétroéclairage et peuvent donc produire les noirs les plus profonds.
OLED ou LED – quelle est la différence?
4K ou 8K?
La résolution est la mesure de la qualité de l’image télévisuelle. Pendant de nombreuses années, la technologie pleine HD offrait la meilleure résolution. La résolution 4K UHD a ensuite pris ce titre au début des années 2010. Grâce à ses 3 840 × 2 160 pixels, la résolution 4K offre quatre fois plus de détails que les 1 920 × 1 080 pixels de la résolution pleine HD.
Toutefois, la résolution 4K n’est devenue la norme que ces dernières années, en raison de l'augmentation considérable du contenu en 4K Ultra-HD offert sur Sky, Netflix et Amazon Prime Video.
Aujourd’hui, nous assistons aux premières étapes de la prochaine génération de résolution télévisuelle : la 8K. Outre des vidéos spécialement créées sur YouTube, il y a peu de contenu offert en 8K à l’heure actuelle. Le téléviseur NanoCell haut de gamme de LG offre une résolution de 8K. LG a également lancé le premier écran OLED 8K : le ZX. La technologie 8K atteindra toutefois son plein potentiel dans un avenir proche.
Dois-je investir dans la technologie HDR?
L’imagerie à large gamme dynamique (High Dynamic Range – HDR) transforme la télévision, les jeux et le cinéma. Grâce à elle, vous pouvez profiter des jeux et des films avec des blancs plus lumineux, des noirs plus foncés et beaucoup de détails dans les zones sombres. Elle offre également une palette de plus d’un milliard de couleurs avec une gamme de couleurs plus large. Les téléviseurs 4K HDR haut de gamme prennent en charge différents formats HDR, tels que HDR 10, HLG et Dolby VisionMD.
S’agit-il d’un téléviseur de jeu?
La dernière génération de consoles Xbox et PlayStation peut afficher les jeux en format natif 4K. Pour tirer le meilleur parti de ces consoles, vous avez besoin d’un téléviseur 4K. Certains téléviseurs 4K haut de gamme sont dotés de fonctionnalités spécialement conçues pour les jeux, notamment :
- Mode automatique à faible latence : Les délais entre l’exécution de la commande et l’apparition de l’action à l’écran sont réduits au minimum.
- HGiG : Faites l’expérience du jeu tel que les développeurs l’ont conçu. Le HGiG est un groupe d’experts en jeux vidéo qui établit des lignes directrices pour améliorer les jeux HDR.
Guide d’achat – Meilleurs téléviseurs 4K pour le jeu
Ai-je besoin de Dolby AtmosMD?
Dolby AtmosMD est le dernier cri en matière de son cinéma. Si vous comptez regarder des films ou des matches de football importants sur votre téléviseur 4K, il est judicieux de choisir un modèle doté de la technologie Dolby AtmosMD. Elle crée un son qui se déplace autour de vous dans un espace tridimensionnel, vous plaçant au centre de l’action.
En savoir plus sur Dolby Atmos
Trouvez votre téléviseur 4K idéal de LG
LG fabrique deux types de téléviseurs 4K Ultra-HD : un téléviseur NanoCell haut de gamme qui associe une qualité d’image 4K à des fonctionnalités telles que Dolby AtmosMD et notre technologie de nano-ingénierie pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle, et le téléviseur 4K UHD qui offre une qualité sans compromis à un prix avantageux. Le téléviseur OLED de LG offre également une résolution 4K, mais utilise une technologie d’écran différente.
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