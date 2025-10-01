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LG LAB

Restez créatif grâce à LG STUDIO

  

Appareils de cuisson
Appareils pour la lessive
Restez créatif grâce à LG STUDIO

Restez créatif grâce à LG STUDIO

Restez créatif grâce à LG STUDIO

Notre gamme d’électroménagers LG STUDIO est conçue avec une innovation réfléchie et des détails qui répondent à vos goûts uniques, afin que votre maison soit à votre image. Des finitions élégantes qui s’harmonisent avec n’importe quel décor intérieur aux pièces maîtresses qui donnent de l’éclat à votre espace, les électroménagers LG STUDIO, conçus pour le design, vous aident à vous approprier votre espace.

Laissez votre style briller

Laissez votre style briller

Que votre espace soit zen ou énergique, réconfortant ou audacieux, les électroménagers LG STUDIO complètent votre décor et s’adaptent à vos goûts. Commencez par l’un de nos trois styles, puis voyez où votre énergie vous mène avec les électroménagers LG STUDIO. Parce que votre maison est l’endroit où vous pouvez être vous-même.

Ambiance chaleureuse

L’ambiance et l’énergie parfaites pour votre style. Exprimez-vous en ajoutant des touches de couleur qui plairont à toute la famille grâce aux électroménagers contemporains de LG STUDIO, conçus pour le design.

Énergique

Votre personnalité mérite un décor aussi audacieux que vous. Que vous receviez vos amis et votre famille ou que vous vous détendiez à la fin d’une longue semaine, faites en sorte que votre cuisine corresponde à votre style maximaliste grâce aux électroménagers LG STUDIO.

Sanctuaire

Votre maison est votre sanctuaire. Vous y ajoutez des touches naturelles qui vous apportent un sentiment de paix dès que vous franchissez la porte. Laissez LG STUDIO rehausser l’ambiance de vitre maison, grâce à des électroménagers qui s’intègrent parfaitement à votre oasis personnelle.

L’initiateur d’ambiance

Sanctuaire - Essence White

Sanctuaire - Essence White

Ambiance chaleureuse - Essence White

Ambiance chaleureuse - Essence White

Ambiance chaleureuse - Acier inoxydable

Ambiance chaleureuse - Acier inoxydable

Énergique - Essence White

Énergique - Essence White

Énergique - Acier inoxydable

Énergique - Acier inoxydable

Sanctuaire - Essence White
Ambiance chaleureuse - Essence White
Ambiance chaleureuse - Acier inoxydable
Énergique - Essence White
Énergique - Acier inoxydable

Présentation des fonctionnalités

Cuisson multifonctionnelle

Cuisson multifonctionnelle

Profitez de nouvelles techniques de cuisson créatives avec la technologie ProBake ConvectionMD, Air Fry et Air Sous Vide.

InstaViewMD

Cinq brûleurs sur la surface de cuisson

Cinq brûleurs pour différents types de combustibles (induction, électrique, gaz) vous offrent plus de flexibilité, de puissance et de précision.

Cinq brûleurs sur la surface de cuisson

InstaViewMD

La fenêtre InstaViewMD de conception unique vous permet de voir l’intérieur en cognant deux fois.

Technologie ProBake ConvectionMD

Technologie ProBake ConvectionMD

Des aliments toujours cuits à la perfection, sur chaque grille.

Écran ACL en couleur

Écran ACL en couleur

Quelques touches simples vous guident dans la sélection des menus, avec plus de 40 recettes à cuisson automatique.

Technologie InstaViewMD

Technologie InstaViewMD

La fenêtre InstaViewMD de conception unique vous permet de voir l’intérieur en cognant deux fois.

Cinq brûleurs sur la surface de cuisson

Cinq brûleurs sur la surface de cuisson

Cinq brûleurs pour différents types de combustibles (induction, électrique, gaz) vous offrent plus de flexibilité, de puissance et de précision.

Induction

Induction

Les surfaces de cuisson à induction offrent un chauffage rapide, une précision et une réactivité qui permettent de faire bouillir l’eau très rapidement et de faire mijoter l’eau de façon remarquable, ce qui ravira le chef en vous.

Gaz

Gaz

Cinq brûleurs au gaz scellés à haute performance – Ayez plus d’options grâce à cinq brûleurs sur la surface de cuisson avec une gamme de BTU qui vous donne la puissance et la précision dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Blanc

Blanc

Une apparence aussi audacieuse que vous.

Profondeur de comptoir MAXMC

Profondeur de comptoir MAXMC

La conception du réfrigérateur à profondeur de comptoir offre un aspect élégant qui rehausse n’importe quel espace, sans sacrifier l’espace de rangement.

Options encastrées

Options encastrées

S’aligne au même niveau que les armoires, pour un aspect impressionnant.

TrueSteamMD

TrueSteamMD

Aide à se débarrasser des traces d’eau pour des résultats spectaculaires.

Lavage et séchage en une heure

Lavage et séchage en une heure

La vaisselle se nettoie rapidement, pour que vous soyez toujours prêt à recevoir des invités ou à essayer une nouvelle recette.

WashTowerMC LG STUDIO

WashTowerMC LG STUDIO

Même capacité et caractéristiques que les appareils pleine grandeur, dans la moitié de l’espace. 

StylerMD LG STUDIO

StylerMD LG STUDIO

Éliminez les odeurs des vêtements et d’autres articles difficiles à laver et rafraîchissez-les grâce à la puissance de la vapeur.

Center ControlMD

Centre ControlMD

Contrairement aux panneaux de commande des appareils superposés classiques, le panneau Centre ControlMC exclusif à LG est parfaitement positionné pour que les commandes de la laveuse et de la sécheuse se trouvent exactement à la bonne hauteur.

Magasiner les appareils de cuisine LG STUDIOMagasiner les appareils pour la lessive LG STUDIO

Garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre

Magasiner par finition

Appareils de cuisine et pour la lessive améliorés pour bâtir la maison de vos rêves.

Essence White

Acier inoxydable

En savoir plus sur LG STUDIO

Les appareils de lavage de la gamme premium LG STUDIO sont la solution parfaite pour une buanderie moderne. Découvrez les appareils électroménagers intelligents WashTower et Styler alliant innovation, performances de niveau professionnel et fonctionnalités haut de gamme. Profitez de davantage de temps libre avec LG.

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