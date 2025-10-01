Notre gamme d’électroménagers LG STUDIO est conçue avec une innovation réfléchie et des détails qui répondent à vos goûts uniques, afin que votre maison soit à votre image. Des finitions élégantes qui s’harmonisent avec n’importe quel décor intérieur aux pièces maîtresses qui donnent de l’éclat à votre espace, les électroménagers LG STUDIO, conçus pour le design, vous aident à vous approprier votre espace.