Barre de son LG SQC1
*Télécommandes LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba et Samsung.
Toutes les spécifications
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
660 x 56 x 99 mm
Caisson de Graves
185,5 x 303,0 x 205,0 mm
GÉNÉRAL
Nombre de Canaux
2.1
Nombre de Haut-Parleurs
3 EA
Puissance de Sortie
160 W
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie (Barre)
18 W
Consommation d'Énergie (Caisson de graves)
33 W
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0,5 W ↓
Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)
0,5 W ↓
ACCESSOIRE
Câble Optique
Oui
Télécommande
Oui
Support mural
Oui
Carte de Garantie
Oui
FORMAT AUDIO
Dolby Digital
Oui
POIDS
Poids Brut
6,04 kg
Principal
1,31 kg
Caisson de Graves
2,98 kg
CONNECTIVITÉ
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Oui / -
Version Bluetooth
4
Optique
1
USB
1
EFFET SONORE
Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)
Oui / -
Standard
Oui
Ce que les gens disent
