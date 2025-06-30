Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Barre de son LG SQC1

Barre de son LG SQC1

Barre de son LG SQC1

SQC1
principales caractéristiques

  • Conception complémentaire
  • 2.1 canaux (160W)
  • Caisson de basses sans fil
  • BluetoothMD
  • Connexions multiples
  • Compatibilité avec la télécommande d’un téléviseur
Plus
La barre de son LG SQC1 et le téléviseur de LG sont placés ensemble dans le salon. Le téléviseur est allumé et affiche une image graphique.

Compacte et sans fil
avec un son puissant

L’élégance discrète de la barre de son lui permet de s’intégrer parfaitement à son environnement. Elle est spécialement conçue pour s’harmoniser à votre téléviseur et le mettre en valeur.
Dans le salon, le téléviseur de LG est fixé au mur. La barre de son LG SQC1 est placée sous le téléviseur. À droite, il y a un caisson de basses sans fil. Sous le caisson de basses, des graphiques sonores sont émis, illustrant la puissance des basses.

Un caisson de basses sans fil
produisant des basses superbes

Placez le caisson de basses pour mettre en valeur le décor et le son, sans vous soucier des fils.
Un téléviseur de LG est fixé au mur. L’écran montre deux couples allongés dans l’herbe. Devant eux, il y a une lampe. La barre de son LG est sous le téléviseur de LG. Le graphique sonore sort de l’avant de la barre de son. Le logo Bluetooth est dans le coin inférieur gauche de l’image.

BluetoothMD,
diffusez tout ce que vous voulez

Diffusez de la musique en continu et sans fil directement depuis votre téléphone intelligent ou tout autre appareil compatible et vivez une expérience sonore impeccable.
La barre de son LG se trouve sur l’étagère blanche. Un graphique sonore sort du haut-parleur. Il affiche les icônes USB et Optique.

Branchez-vous à votre
divertissement

N’hésitez pas à vous connecter à l’appareil de votre choix grâce à la connectivité USB, optique, portable et BluetoothMD.
Une personne tient une télécommande de LG, qui commande le téléviseur et la barre de son simultanément. On voit des icônes du téléviseur de LG et de la barre de son LG.

Contrôle avec
la télécommande de votre téléviseur

La barre de son LG est livrée avec une télécommande, mais vous pouvez choisir d’utiliser votre propre télécommande.

*La télécommande du téléviseur est également compatible.

*Télécommandes LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba et Samsung.

Imprimer

Toutes les spécifications

DIMENSIONS (LXHXP)

  • Principal

    660 x 56 x 99 mm

  • Caisson de Graves

    185,5 x 303,0 x 205,0 mm

GÉNÉRAL

  • Nombre de Canaux

    2.1

  • Nombre de Haut-Parleurs

    3 EA

  • Puissance de Sortie

    160 W

ÉNERGIE

  • Consommation d'Énergie (Barre)

    18 W

  • Consommation d'Énergie (Caisson de graves)

    33 W

  • Consommation d'Énergie en veille (Barre)

    0,5 W ↓

  • Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)

    0,5 W ↓

ACCESSOIRE

  • Câble Optique

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Support mural

    Oui

  • Carte de Garantie

    Oui

FORMAT AUDIO

  • Dolby Digital

    Oui

POIDS

  • Poids Brut

    6,04 kg

  • Principal

    1,31 kg

  • Caisson de Graves

    2,98 kg

CONNECTIVITÉ

  • Codec Bluetooth - SBC / AAC

    Oui / -

  • Version Bluetooth

    4

  • Optique

    1

  • USB

    1

EFFET SONORE

  • Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)

    Oui / -

  • Standard

    Oui

