Barre de son LG SQC2

SQC2
SQC2
Soundbar
Soundbar
Speaker with Soundbar
Soundbar
Soundbar

principales caractéristiques

  • Conception complémentaire
  • 2.1 canaux (300 W)
  • CAS (contrôle adaptatif du son)
  • Moteur de son automatique
  • Caisson de basses sans fil
  • Veille Bluetooth
Plus

Caisson de basses sans fil

CAS (contrôle adaptatif du son)

Moteur de son automatique

Conception s’harmonisant au téléviseur

Veille Bluetooth

Contrôle avec la télécommande de votre téléviseur

La barre de son LG SQC2 et le téléviseur de LG sont placés ensemble dans le salon. Le caisson de basses est placé à côté de la barre de son. Le téléviseur est allumé et affiche une image de motocyclette.

Un caisson de basses sans fil produisant des basses superbes

Placez le caisson de basses pour mettre en valeur le décor et le son, sans vous soucier des fils.
Un téléviseur de LG est accroché au mur et la barre de son LG SQC2 est placée sur la table grise. L’image est divisée en deux. À gauche, le téléviseur de LG affiche un programme de nouvelles et le pictogramme vocal. À droite, le téléviseur de LG affiche un concert de musique classique et le pictogramme des basses à droite.

CAS (contrôle adaptatif du son), le son parfait, peu importe le contenu

Le contrôle adaptatif du son analyse le contenu en temps réel. Lorsque le CAS détecte des dialogues, il s’adapte automatiquement pour vous offrir des voix très claires, et lorsqu’il détecte des scènes d’action, il augmente les basses pour donner plus d’impact.
Vue diagonale du téléviseur de LG et de la barre de son SQC2. Un téléviseur de LG est accroché au mur, affichant une scène de concert de rock. La barre de son LG SQC2 est placée en dessous. Deux graphiques sont affichés sur le côté droit de l’image. À gauche, le graphique montre l’absence de moteur de son automatique. Le graphique « Avec moteur de son automatique » se trouve à droite.

Moteur de son automatique, équilibre du son à n’importe quel volume

Le moteur de son automatique de LG optimise votre son à tout niveau de volume et maintien des fréquences précises en tout temps. L’équilibre du son est ainsi parfaitement ajusté, peu importe le volume.
Un téléviseur de LG est fixé sur un mur gris. La barre de son LG SQC2 est placée sur l’étagère du salon. Le caisson de basses est placé à côté de l’étagère. L’image montre que la barre de son est assortie au téléviseur de LG et complémente le décor intérieur.

Conception harmonisée au téléviseur, la perfection complémentaire

L’élégance discrète de la barre de son lui permet de s’intégrer parfaitement à son environnement. Elle est spécialement conçue pour s’harmoniser à votre téléviseur et le mettre en valeur.
Vue diagonale de la barre de son, avec le côté droit orienté vers l’avant. À droite de la barre de son, un téléphone intelligent affiche de la musique en cours de lecture.

Veille Bluetooth : réveillez votre barre de son à la demande

Le son se fait entendre dès que vous envoyez le signal audio à la barre de son. La barre de son reste en mode veille, mais s’allume et commence à diffuser le son lorsque l’audio est envoyé par Bluetooth.
Un téléviseur de LG est accroché à un mur gris et affiche une scène de film. La barre de son est placée en dessous. On voit une télécommande à droite de l’image. Un trait relie la barre de son et la télécommande pour illustrer le fait que les utilisateurs peuvent contrôler la barre de son avec leur télécommande.

Contrôle avec la télécommande de votre téléviseur

La barre de son LG est livrée avec une télécommande, mais vous pouvez choisir d’utiliser votre propre télécommande*. (* Télécommandes LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba et Samsung.)
Vue diagonale de la borne de connexion. En haut, il y a l’entrée portable, l’entrée optique et l’entrée USB.

Branchez-vous à votre divertissement

N’hésitez pas à vous connecter à l’appareil de votre choix grâce à la connectivité USB, optique, portable et Bluetooth.
Imprimer

Toutes les spécifications

PRATICITÉ

  • Appli télécommande - iOS / Android OS

    - / Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

  • Principal

    950 x 71 x 47 mm

  • Caisson de Graves

    171 x 320 x 252 mm

GÉNÉRAL

  • Nombre de Canaux

    2.1

  • Nombre de Haut-Parleurs

    3 EA

  • Puissance de Sortie

    300 W

ACCESSOIRE

  • Câble Optique

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Carte de Garantie

    Oui

FORMAT AUDIO

  • Dolby Digital

    Oui

  • DTS Digital Surround

    Oui

ÉNERGIE

  • Consommation d'Énergie (Barre)

    27 W

  • Consommation d'Énergie (Caisson de graves)

    33 W

  • Consommation d'Énergie en veille (Barre)

    0,5 W ↓

  • Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)

    0,5 W ↓

POIDS

  • Poids Brut

    9,1 kg

  • Principal

    2,47 kg

  • Caisson de Graves

    4,2 kg

CONNECTIVITÉ

  • Codec Bluetooth - SBC / AAC

    Oui / -

  • Version Bluetooth

    4

  • Optique

    1

  • USB

    1

EFFET SONORE

  • Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)

    Oui / -

  • ASC (Adaptive Sound Control)

    Oui

  • Cinéma

    Oui

  • Standard

    Oui

