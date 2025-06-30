Skip to Content Skip to Accessibility Help
Transformez la lessive pour de bon

Nos innovations en matière de sécheuses à thermopompe font entrer l’avenir dans votre demeure. Elles sont rapides. Elles sont efficaces. Elles changent la donne. Découvrez la technologie qui se cache derrière notre gamme d’appareils de lessive en pleine expansion.

Bonjour, résidents de la Colombie-Britannique!

Économisez jusqu’à 250 $* à l’achat d’une sécheuse

à thermopompe sans évent admissible de LG

Bonjour, résidents <br>de la Colombie-Britannique! En savoir plus

Hey British Columbia Residents!

Économisez jusqu’à 250 $* à l’achat d’une sécheuse

à thermopompe sans évent admissible de LG

Bonjour, résidents <br>du Québec! En savoir plus

Qu’est-ce qu’une sécheuse à thermopompe et comment fonctionne-t-elle?

Une sécheuse à thermopompe est un type de sécheuse électrique qui fonctionne comme un système en boucle fermée. La thermopompe chauffe l’air qui circule pour éliminer l’humidité des vêtements, puis réutilise cet air pour sécher le linge.

Principaux avantages des sécheuses
à thermopompe de LG

Passer à une sécheuse électrique à thermopompe n’a jamais été aussi facile grâce à une installation simple et à des performances de premier ordre.

Économies d’énergie

La technologie de thermopompe de LG offre une efficacité énergétique supérieure à celle des sécheuses à évacuation conventionnelles, puisqu’elle consomme moins d’énergie à chaque brassée.

Installation facile

Grâce à leur conception sans conduit, les sécheuses à thermopompe ne nécessitent pas de ventilation. Tout ce qu’il faut faire, c’est les brancher.

Plus doux pour les vêtements

Les sécheuses à thermopompe de LG fonctionnent à des températures plus basses que les sécheuses conventionnelles, ce qui signifie moins d’usure pour vos vêtements.

Les sécheuses à thermopompe de LG : une option fiable

Lorsque vous choisissez LG, vous optez pour la fiabilité et des performances exceptionnelles, sans compromis. Nos moteurs à entraînement direct DirectDrive à inversion fonctionnent sans les systèmes traditionnels de courroies et de poulies qui ont tendance à s’user avec le temps.

Des performances sur lesquelles vous pouvez compter

Les moteurs à entraînement direct DirectDrive de LG comportent moins de pièces qu’une sécheuse traditionnelle et sont si fiables qu’ils sont couverts par une garantie limitée de dix ans pour votre tranquillité d’esprit.

Certifiées ENERGY STARMD

Tous nos appareils de lessive sans conduit respectent les exigences strictes en matière d’efficacité énergétique établies par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis. L’unité combinée WashComboMC a reçu la plus grande certification en matière d’efficacité pour sa capacité d’économie d’énergie avancée.

Plus de raisons de faire confiance aux sécheuses à thermopompe de LG

Découvrez comment la technologie de thermopompe de LG transforme la lessive grâce à des innovations sans conduit.

Une vie meilleure pour tous

Les solutions électriques pour votre maison, comme les sécheuses sans évent, aident à réduire les coûts énergétiques de votre foyer et promettent des économies pour les années à venir. Si vous résidez en Colombie-Britannique* ou au Québec*, votre achat d’une solution de lavage sans évent peut donner droit à une remise. Allez-y, faites le saut.

*Colombie-Britannique : visitez le www.fortisbc.com pour obtenir plus de détails. Québec : visitez la section LogisVert du site www.hydroquebec.com.

Plus de solutions sans conduit

Nous élargissons notre gamme de solutions de lessive sans conduit pour répondre aux besoins de votre foyer, tout en affirmant notre engagement en faveur de l’électrification.

L’unité combinée WashComboMC Tout-en-un

Découvrez le système de lessive qui fait tout en une seule fois. Lavez et séchez de grandes brassées, même une douillette de très grande taille, en moins de deux heures*.

Acheter maintenant

Notre sécheuse sans conduit offrant la plus grande capacité

Découvrez notre sécheuse sans conduit autonome offrant la plus grande capacité. Son style élégant et son installation facile en font un choix parfait pour presque tous les espaces.

Acheter maintenant

WashTowerMD avec séchage sans conduit

Découvrez notre gamme de WashTowersMD avec sécheuses sans conduit, qui conservent tout ce que vous aimez de notre conception emblématique à panneau de commande unique.

Acheter maintenant

*Selon des tests indépendants effectués avec une brassée de 10 lb selon le DOE lors du cycle lavage et séchage avec la sécheuse en mode Économie d’énergie (octobre 2023). La durée du cycle peut varier en fonction du type et du poids de la brassée. Les images peuvent être simulées et exagérées à des fins d’illustration. Les caractéristiques, fonctionnalités et autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis. La brassée à pleine capacité est d’environ 20 lb.