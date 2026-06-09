Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox.

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L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assurés que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!