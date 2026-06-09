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Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox.

Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox.

LDNPC44CS
Vue avant de Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox. LDNPC44CS
LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox., LDNPC44CS
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Vue avant de Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox. LDNPC44CS
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LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 46 dB, SteamAssist🅫, AutoVentDry🅪, 3e panier, ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox., LDNPC44CS

principales caractéristiques

  • FlushFit🅪
  • AutoVent🅪 Dry
  • Fonctionnement LoDecibel🅪 (46 dB)
  • Troisième panier
  • Indicateur d'état de l'étage
Plus

FlushFit🅪

Un design harmonieux pour une mise à niveau moderne

L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assurés que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!

FlushFit™

AutoVent🅪 Dry

La technologie AutoVent🅪 Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.

Fonctionnement LoDecibel🅪 (46 dB)

Si silencieux que vous pouvez utiliser votre voix intérieure

Faites fonctionner le lave-vaisselle quand vous le souhaitez, de jour comme de nuit. Le cycle de nettoyage de 46 dB est tellement silencieux que vous n’aurez pas à vous inquiéter d’interrompre les conversations d’après-souper ou de vous faire réveiller pendant votre sieste. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les maisons à aires ouvertes où le son circule facilement d’une pièce à l’autre.

Fonctionnement LoDecibel🅪 (46 dB)

Fonctionnement LoDecibel🅪 (46 dB)

Troisième panier

Un endroit pratique pour les articles difficiles à placer

Des couverts aux ustensiles à long manche en passant par les moules à tartelettes, les articles qui doivent être lavés à la main ont finalement leur place dans le lave-vaisselle. Le troisième panier pratique accueille des ustensiles de formes et de tailles variées, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire le nombre de cycles.

An open dishwasher shows a third rack storing flatware and long utensils.

An open dishwasher shows a third rack storing flatware and long utensils.

Indicateur d'état de l'étage

Indicateur de fin de cycle

Plus besoin de deviner quand votre lave-vaisselle a terminé son cycle. Un voyant blanc lumineux est projeté au sol, juste devant la porte, pour vous avertir de la fin du cycle.

Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

LDNPC44CS

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Panneau de commande (Matériel)

    ABS (Revêtement en miroir)

  • Type d’affichage

    DEL

  • Type de poignée

    Poignée dissimulée

  • Type de panneau

    Commandes sur le dessus

  • Nombre total de couverts

    16

CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS

  • Paniers à couverts

    Oui

  • Type coulissant_inférieur

    Non

  • 3éme glissière rail

    Non

  • Système EasyRackMC Plus

    Oui

  • BlastZone™

    Non

  • Type coulissant_supérieur

    Non

  • 3e panier ajustable en hauteur

    Oui (fixe)

  • Hauteur maximale du panier inférieur (po)

    12 1/2

  • Hauteur maximale du panier supérieur (po)

    7 1/8

CYCLE/OPTION

  • Nombre de cycles de lavage (programme)

    5

  • Nombre d’options

    5

  • Normal

    Oui

  • Nettoyage du lave-vaisselle

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Vapeur

    Oui

  • Nettoyage de la cuve

    Nettoyage de la cuve(Vapeur)_Téléchargé

  • Turbo

    Oui

  • Intensif

    Non

  • Haute temp.

    Oui

  • Haut rendement

    Oui

  • Demi-charge

    Non

  • Extra sec

    Oui

  • Express

    Non

  • Économie d’énergie

    Non

  • Éco

    Non

  • Accélérateur de séchage

    Non

  • Téléchargement de cycles

    Oui

  • Articles délicats

    Non

  • Démarrage différé

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Annuler

    Oui

  • Auto

    Oui

  • 1 heure

    Non

  • Double zone

    Non

PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU

  • Niveau de cote CEE

    1

  • Consommation d’eau (gallons/cycle)

    2,9

  • Consommation d’énergie (kWh/an)

    220

  • Energy Star

    Oui

APPARENCE

  • Indicateur de verrouillage de sécurité

    Non

  • Indicateur de temps restant

    Non

  • Matériau de la cuve

    Acier inoxydable NeveRustMC

  • Résiste aux empreintes

    Oui

  • CycleTrack™

    Non

  • Indicateur de remplissage d’agent de rinçage

    Oui

  • Indicateur de niveau de sel

    Non

  • Voyants lumineux de cycle SignaLightMC

    Non

  • 3e panier coulissant

    Non

  • Indicateurs d’état

    Indicateur(Barre)

  • Affichage de température

    Non

  • Éclairage de la cuve (lampe de cuve)

    Non

PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE

  • QuadWashMC

    Non

  • Distributeur de détergent et de produit de rinçage

    Oui

  • Adoucisseur d’eau

    Non

  • Système de lavage Vario

    Oui

  • TrueSteamMC

    Non

  • Capteur de saleté (turbidité)

    Oui

  • Système de lavage SenseClean

    Oui

  • Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)

    Oui

  • Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)

    46

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Chauffe-eau dissimulé

    Oui

  • Système de séchage

    AOD

  • Moteur DirectDriveMC

    Non

  • Aqua-Stop

    Non

  • Nombre de bras gicleurs

    3

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • NFC

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Télécommande

    Oui

  • Surveillance à distance

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS

  • Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)

    28 1/32 x 34 7/8 x 29 5/8

  • Poids du produit (lb)

    75

  • Dimensions du produit - L x H x P (po)

    2 3/4 x 33 5/8 x 23 3/4

  • Poids de l’emballage (lb)

    88,2

GÉNÉRAL

  • Fabricant

    LG

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