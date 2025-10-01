Lave-vaisselle FlushFitMC avec QuadWash ProMC

Vous pensez devoir vérifier où en est votre vaisselle? Les lave-vaisselle intelligents de LG sont dotés de la technologie ThinQᴹᴰ intégrée, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsqu’un cycle est terminé. Votre routine de nettoyage est plus simple, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur vos autres tâches. Vous pouvez même vérifier l’état du cycle à l’aide de commandes vocales grâce à l’assistant Google, sans même avoir à lever le petit doigt.