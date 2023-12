Mes meilleures astuces pour le divertissement à la maison

Astrid et moi avons été très heureux d’accueillir Auggie dans notre famille; notre aventure de parents représente quelque chose que nous n’échangerions pour rien au monde. Maintenant que nous passons beaucoup plus de temps à la maison avec notre petit garçon, nous nous sommes rendu compte qu’il était temps d’améliorer notre espace de divertissement. Nous apprécions énormément la technologie novatrice qui se cache derrière les systèmes de son ambiophonique, les casques sans fil et les téléviseurs OLED de LG.

Avant même le début de notre partenariat avec LG, l’innovation technologique était au cœur de nos préoccupations. Lorsque je ne suis pas chez moi, je travaille comme pompier et utilise la technologie chaque jour pour sauver des vies. Même si, ces temps-ci, je me déplace dans mon salon à un rythme plus lent, j’apprécie vraiment cette innovation et cette commodité.

Soirées cinéma

Que nous visionnions un classique en famille, que nous rattrapions nos émissions préférées après qu’Auggie s’est assoupi, ou que nous regardions le grand match avec des amis, notre salon est un lieu de divertissement essentiel; nous sommes enthousiasmés par la qualité et l’innovation de nos produits de LG.

Notre téléviseur OLED de LG est extraordinaire, et les noirs parfaits sont l’une de mes caractéristiques préférées. Pour être honnête, jusqu’à tout récemment, je ne savais même pas ce que cela signifiait, mais cela change tout en matière de création de contrastes de couleurs vives. Même si la technologie a été élaborée il y a plus de 10 ans, LG l’a très bien fait évoluer au fil des années pour créer une expérience visuelle incroyable.

Nous aimons aussi beaucoup notre système audio. En combinant notre téléviseur OLED de LG avec la barre de son de LG (le modèle SP9YA, plus précisément), nous obtenons une expérience de cinéma maison dans notre salon.

Et enfin, la télécommande Magic fournie avec notre téléviseur et qui se jumelle à ce dernier est une véritable merveille. Grâce à son pointeur direct, il est très facile de passer d’une application, d’une plateforme ou d’un système de jeu à un autre.

Son nomade

En tant que père, mari et pompier, je suis assez occupé : quand j’ai un moment pour moi, j’aime écouter des balados et de la musique country sur mon téléphone. Grâce aux écouteurs Tone Free de LG, conçus en partenariat avec Meridian Audio, je profite d’une expérience sonore Bluetooth incroyable avec suppression active du bruit. J’aime aussi que l’étui de recharge UVnano élimine presque toutes les bactéries.

Accueillir des amis et de la famille

Lorsque nous avons envie de nous divertir en dehors du salon, nous pouvons utiliser le projecteur CineBeam de LG. Ce projecteur 4K offre une qualité d’image inégalée, et nous pouvons même l’utiliser à l’extérieur pour regarder un match avec les membres de notre famille et nos amis.

Parmi les points forts du projecteur CineBeam, citons la projection ultra-courte, le son à 40 W avec 2,2 canaux et son écran laser 4K UHD avec 8,3 Mpx. Même en cas de faible luminosité, la qualité de l’image reste élevée. Il existe un paramètre unique de luminosité automatique qui reconnaît la lumière ambiante dans l’environnement et effectue des ajustements automatiques.

En résumé, que nous recevions des invités, que nous passions du temps en famille ou que nous nous accordions un peu de temps pour nous, nos besoins en matière de divertissement à domicile sont toujours satisfaits par les innovations de LG!

La plupart des Canadiens connaissent Kevin comme la personnalité préférée des fans de Bachelor in Paradise. Il est cependant également pompier, père et créateur de contenu. Il offre à ses fans un accès privilégié à sa vie de mari et de nouveau papa, au fil de son quotidien. En matière de technologie, Kevin est avide d’information et consulte des revues pour éclairer les choix qu’il fait pour lui-même et sa famille. Il veut aider ses abonnés à ne plus se poser de questions en la matière, en établissant un lien entre les progrès technologiques et les besoins quotidiens des gens.

Kevin travaille en étroite collaboration avec LG Canada pour démontrer comment les investissements significatifs que l’entreprise réalise au niveau mondial, en écoutant ses clients et en faisant de la recherche et du développement (R et D), influencent les produits qui se trouvent dans nos foyers aujourd’hui.