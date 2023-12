Innovation LG : Collaborer en vue de l’arrivée de la technologie 6G

En tant que pionnier des innovations de type véhicule avec tout (V2X), LG reconnaît l’importance de la 6G pour l’avenir de la mobilité. Un système mobile qui transmet des renseignements à grande vitesse par l’entremise d’une connexion ultra-réactive, ultra-fiable et à très faible latence est essentiel au succès des véhicules autonomes de la prochaine génération. Une faible latence est essentielle lorsque les voitures roulent à grande vitesse, et la communication entre véhicules, entre véhicules et infrastructures ou entre véhicules et piétons par l’entremise de la 6G peut contribuer à prévenir les accidents et à rendre la conduite plus sécuritaire.

Les réseaux 6G seront en mesure de prendre en charge des vitesses de transmission et de communication sans fil plus rapides, avec une faible latence et une grande fiabilité. La 6G représentera un élément essentiel de l’informatique ambiante, la technologie émergente qui vise à améliorer les environnements de vie et d’affaires en les rendant plus sensibles, adaptatifs, autonomes et personnalisés aux besoins des consommateurs en reconnaissant la présence humaine et les préférences.

LG a récemment mis la transmission et la réception sans fil de la technologie 6G à l’essai. Jusqu’à présent, nous avons obtenu des données 6G à une distance de 320 mètres à l’extérieur à une fréquence de 155 à 175 GHz.

Même s’il est clair que la technologie 6G est encore en cours d’élaboration, le succès que nous avons connu jusqu’à présent est étonnant. L’objectif éventuel est de commercialiser la technologie 6G dans les zones urbaines afin d’offrir une meilleure couverture. L’année dernière encore, cette technologie n’était disponible qu’à une distance de 100 mètres, ce qui signifie que d’importantes améliorations y ont été apportées.

Qu’est-ce qui complique la mise en œuvre de la 6G?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi la technologie 6G représente un défi important. La 6G utilise des fréquences à bande ultra-large, et sa portée est relativement courte. En outre, la perte de puissance peut avoir lieu entre le moment de la transmission et celui de la réception. C’est pourquoi LG a collaboré avec le Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics et Fraunhofer HHI pour concevoir un câble amplificateur de puissance. Ce câble vise à augmenter considérablement la puissance de transmission et à améliorer la qualité des signaux entrants, pour que la technologie 6G devienne plus fiable.

LG a pu intégrer cette nouvelle technologie dans ses circuits, ce qui représente un pas de plus vers sa commercialisation. En cas de succès, LG veut offrir des vitesses 6G à un débit de 1 To par seconde pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. La 6G représenterait alors un moteur important d’amélioration de l’expérience des utilisateurs, de simplification des transactions commerciales et de croissance technologique.

Quand les réseaux 6G seront-ils disponibles?

La technologie 6G est encore en cours d’élaboration, mais les premières estimations indiquent que la normalisation du réseau 6G deviendra une réalité en 2025, avec une commercialisation audacieuse de la technologie en 2029. Par rapport aux réseaux sans fil 5G existants, on s’attend à ce que les réseaux sans fil 6G offrent des débits de données améliorés, une latence réduite et une fiabilité plus constante. Tout cela contribuera à améliorer l’expérience utilisateur, et de nombreuses entreprises se préparent déjà à l’introduction de cette nouvelle technologie.

En outre, la technologie 6G a la capacité de stimuler différents types d’innovation. Comme un réseau 6G peut traiter plus de données à la fois, la technologie mobile deviendra plus polyvalente et offrira des possibilités qui ne sont pas disponibles sur un réseau 5G. Les hologrammes mobiles, l’informatique ambiante et l’expansion de l’Internet des objets en sont quelques exemples. Le résultat final pourrait être une capacité de personnalisation accrue pour les utilisateurs, ce qui rapprocherait les entreprises et les personnes de façon organique.

La croissance des réseaux de coopération en matière de R et D et l’innovation 6G

Les entreprises mondiales jouent des coudes pour participer à l’essor de la 6G, étant donné sa future capacité à stimuler tous les types d’innovation.

Pour assurer son leadership continu dans le domaine de la 6G, LG collabore activement avec des universités, des entreprises et des instituts de recherche respectés dans le monde entier. Nous contribuons également à la mise en place de « réseaux de coopération en R et D » pour les technologies de base de la 6G, en travaillant main dans la main avec des organisations telles que Fraunhofer HHI & IAF, KAIST, KRISS et Keysight Technologies, inc. afin d’accélérer l’arrivée de la prochaine génération de réseaux de communication sans fil.

En juin 2021, LG a été sélectionnée par la Next G Alliance, une initiative de l’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS), pour diriger un groupe de travail sur la mise en œuvre afin de discuter des technologies 6G et de guider l’orientation future des services de télécommunications 6G.

LG est toujours à la recherche de nouveaux partenaires dans le monde universitaire et commercial. Nous pensons que lorsque tout le monde collabore, il est possible de trouver des réponses plus rapidement. La technologie 6G a le potentiel d’accroître l’accessibilité de la technologie mobile, d’améliorer l’expérience des utilisateurs partout dans le monde et d’ouvrir les portes à de nouvelles possibilités commerciales.

