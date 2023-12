La « Mission pour l’avenir » de LG

Le potentiel pour l’innovation est omniprésent. Consciente de ce fait, LG Electronics a créé LG NOVA, un centre d’innovation situé dans la Silicon Valley, qui sera chargé de créer un écosystème collaboratif pour accélérer la croissance de nouvelles idées qui incarnent la philosophie d’innovation de LG pour une vie meilleure.

L’objectif de LG NOVA est de collaborer avec les communautés d’entreprises en démarrage et d’entrepreneurs pour faire passer les idées et les concepts à l’étape suivante du développement et créer de nouvelles entreprises.

LG NOVA collabore avec des innovateurs en Amérique du Nord et du monde entier, qui créent des solutions accessibles et à forte incidence sociale et qui repoussent les limites d’un style de vie avancé sur le plan technologique. Le centre d’innovation vise à stimuler l’élaboration de solutions qui améliorent l’accessibilité, la mobilité, la convivialité et la connectivité pour la maison, le travail, l’école et la vie quotidienne, ainsi qu’à générer des idées et des approches pour réduire l’empreinte de carbone et favoriser les énergies renouvelables.

Même avec un soutien financier, il faut plus qu’une idée brillante pour garantir la réussite de celle-ci. C’est à ce moment qu’entre en jeu le programme du défi global « Mission pour l’avenir » de LG NOVA.

« Mission pour l’avenir » (en anglais) est un programme spécial annuel de neuf mois créé pour trouver les meilleurs concepts, idées et entreprises qui amélioreront la qualité de vie dans un avenir plus écologique, intelligent, sain et connecté.

Les finalistes du défi ont l’occasion de travailler avec l’équipe de LG NOVA basée en Californie pour accélérer leur croissance et faire passer leur entreprise à l’étape suivante, et ont même la possibilité de lancer une nouvelle entreprise avec LG. La société a l’intention de mettre de côté jusqu’à 20 millions de dollars pour soutenir les finalistes en leur offrant des investissements, des ressources, un financement pour le développement de concepts et un accès à l’infrastructure mondiale et à la chaîne d’approvisionnement de LG afin de créer des entreprises conjointes avec LG.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les finalistes et leur collaboration avec LG afin de stimuler l’innovation pour une vie meilleure.

Santé numérique

Les capacités de santé numérique étant essentielles à la prestation de soins de santé à des personnes diverses et dispersées, LG NOVA s’efforce d’étendre et d’accroître l’accès aux soins de santé et aux services de santé personnels:

Digbi Health est une plateforme de soins numériques visant à prévenir et à inverser les troubles chroniques du métabolisme, de la digestion et de la santé mentale en faisant appel aux connaissances du microbiome intestinal, à la génétique, à l’IA et à l’alimentation en tant que traitement. Ensemble, LG et Digbi s’efforceront de rendre les soins accessibles dans le monde entier, à la maison et au bureau, et de faire progresser les possibilités de guérison.

LifeNome est une plateforme de santé de précision B2B2C alimentée par la génomique et l’IA qui propose des solutions de santé et de bien-être personnalisées aux plus grandes entreprises du monde. LG et LifeNome prévoient de mettre en marché la première plateforme de précision pour la santé maternelle et familiale au monde, qui soutiendra les femmes enceintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la conception jusqu’aux premiers stades de la vie de l’enfant.

Mindset Medical est une plateforme technologique basée sur des capteurs qui peut employer la caméra qui se trouve dans les appareils des patients pour capter des données biologiques et de santé de façon virtuelle afin d’aider les médecins à améliorer le diagnostic médical et l’efficacité du traitement. En élargissant les nouveaux services offerts aux médecins et aux fournisseurs de soins, LG et Mindset Medical devraient permettre à ces derniers de mieux comprendre la santé des patients au fil du temps ou lors de visites virtuelles en direct.

XRHealth's conçoit des salles de traitement virtuelles et s’efforce d’intégrer sur une même plateforme une technologie de réalité virtuelle ou de réalité alternée immersive, des cliniciens agréés et des analyses de données en temps réel, offrant ainsi une solution de soins thérapeutiques complète aux patients tout au long du continuum de soins, de l’hôpital au domicile du patient. LG et XRHealth continueront à étendre leur offre de services pour fournir davantage de renseignements aux cliniciens et permettre des soins personnalisés plus précis.

Mobilité électrique

Dans le cadre de l’engagement de LG en tant qu’organisation prônant la durabilité, LG NOVA s’efforce de profiter de nouvelles occasions pour élargir l’accès aux véhicules électriques (VE) et aux solutions de mobilité électrique en permettant à plus d’entreprises de tirer parti de leur infrastructure pour fournir des services de VE.

Driivz habilite les principaux fournisseurs de services de VE en offrant une plateforme logicielle de gestion d’énergie intelligente et de recharge des VE de bout en bout. LG et Driivz collaboreront pour permettre au secteur de l’hôtellerie aux États-Unis de proposer un service de recharge de VE tout en optimisant leurs activités de recharge de VE et en offrant à leurs clients une expérience de recharge exceptionnelle.

I-EMS Solutions, Ltd. utilise des systèmes novateurs de gestion des ressources énergétiques distribuées (Distributed energy resource management systems – DERMS) basés sur l’IA et la chaîne de blocs ainsi que des plateformes logicielles d’énergie transactive pour optimiser l’énergie dans les villes intelligentes, les maisons intelligentes et l’électromobilité. En travaillant avec I-EMS, LG contribuera à la modernisation du réseau électrique et à l’optimisation de la gestion de l’énergie afin d’offrir au marché de meilleures solutions de gestion de l’énergie.

SparkCharge offre aux propriétaires de VE un moyen à la fois abordable et pratique de recharger leur véhicule sans chargeur à accès direct, à la maison ou sur la route. LG et SparkCharge envisagent de collaborer pour fournir des solutions de VE clés en main aux entreprises afin de créer un flux de revenus à partir de leurs places de stationnement.

L’innovation du métavers

Le métavers – Le métavers apportera de plus grandes capacités qui changeront notre façon d’interagir avec l’espace numérique à l’avenir. LG cherche à étendre son rôle et à explorer de nouveaux services et de nouvelles utilisations pour les entreprises qui exploitent les capacités du métavers.

iQ3 Connect fournit une technologie d’espace de travail immersif en 3D pour permettre aux équipes dispersées de travailler, de collaborer et de se former à peu de frais, où qu’elles soient, sur n’importe quel appareil de réalité alternée, de réalité virtuelle ou 2D. LG collaborera avec iQ3 Connect pour déployer des solutions de formation immersive et d’espace de travail collaboratif en temps réel pour les entreprises.

NeuroTrainer est une plateforme d’entraînement et d’optimisation du cerveau déployée dans la réalité virtuelle pour créer des environnements immersifs et des protocoles d’entraînement qui font appel aux principes scientifiques de la neuroplasticité pour améliorer la concentration et le rendement cognitif. En élargissant les capacités de l’iQ3, LG et NeuroTrainer collaboreront pour ajouter des capacités et des améliorations à la plateforme, afin de perfectionner NeuroTrainer en tant qu’outil puissant pour le bien-être et la résilience mentale des entreprises.

Dernières réflexions

LG NOVA a réalisé d’importants investissements dans son programme « Mission pour l’avenir ». Cette initiative vise à trouver des entreprises en étape de démarrage qui conçoivent des technologies de pointe susceptibles d’avoir une incidence sur la société et à investir dans celles-ci de manière positive.

Pour en savoir plus sur LG NOVA, cliquez ici (en anglais).

Pour en savoir plus sur le défi « Mission pour l’avenir », cliquez ici (en anglais).