Connexion HDMI



Localisez les ports HDMI de votre barre de son et de l’appareil que vous souhaitez connecter (généralement à l’arrière ou sur le côté). Utilisez un câble HDMI pour connecter le port HDMI OUT de la barre de son au port HDMI IN de votre appareil, en veillant à connecter les ports étiquetés « ARC » ou « eARC » sur chaque appareil. Veillez ensuite à choisir l’option HDMI dans les options de sortie sonore du téléviseur dans le menu des paramètres.

Connexion optique



Recherchez les ports optiques (TOSLINK) sur les deux appareils. Connectez une extrémité du câble optique au port de sortie optique de votre appareil et l’autre extrémité au port d’entrée optique de la barre de son. Changez les paramètres de votre barre de son pour l’entrée optique.

Connexion Bluetooth

Pour la configuration sans fil, allumez votre barre de son et mettez-la en mode Bluetooth. Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil et recherchez les appareils Bluetooth à proximité. Sélectionnez votre barre de son dans la liste et jumelez les appareils. Une fois le jumelage effectué, lancez la lecture audio pour vérifier la connexion. Si le son est diffusé depuis la barre de son, le jumelage est réussi.