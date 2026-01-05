LG participe aux programmes de recyclage provinciaux dans l’ensemble du Canada. L’objectif de ces programmes est d’éviter que les produits en fin de vie ne soient envoyés aux sites d’enfouissement.
Les frais de gestion environnementale (FGE), qui varient en fonction du produit et de la province, contribuent à couvrir le coût de ces programmes. Les FGE ne sont pas des taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes propres à chaque province, veuillez consulter les liens ci-dessous.
Alberta
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site de l’Alberta Recycling Management Authority.
Colombie-Britannique
Pour les gros appareils : Veuillez consulter le site MARR BC.
Pour les petits appareils : Veuillez consulter le site ElectroRecycle.
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA BC.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler C.-B.
Manitoba
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Manitoba.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Manitoba.
Nouveau-Brunswick
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site ARPE Nouveau-Brunswick.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Nouveau-Brunswick.
Terre-Neuve
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Newfoundland.
Territoires du Nord-Ouest
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le programme de recyclage des appareils électroniques des Territoires du Nord-Ouest.
Nouvelle-Écosse
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Nova Scotia.
Nunavut
Il n’existe actuellement aucun programme de recyclage des produits en fin de vie au Nunavut.
Ontario
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Ontario.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Ontario.
Île-du-Prince-Édouard
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA PEI.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Île-du-Prince-Édouard.
Québec
Pour certains appareils ménagers et produits de climatisation, le gouvernement du Québec exige que les FGE soient inclus dans le prix des produits concernés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez consulter le site GoRecycle.
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site ARPE Québec.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Québec.
Saskatchewan
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Saskatchewan.
Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Saskatchewan.
Territoire du Yukon
Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site Recycle Yukon Electronics.