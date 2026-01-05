Si votre produit arrive endommagé, veuillez suivre les étapes ci-dessous en fonction du type de produit et du moment où le dommage est découvert :

Pour les gros électroménagers et les téléviseurs de plus de 55 pouces :

• À la livraison :

Si l’emballage semble endommagé, déballez l’article devant le livreur. Si le produit est endommagé, refusez la livraison et demandez au livreur de noter « endommagé ».

Si seulement une partie de votre commande est endommagée, ne refusez que la partie endommagée.

• Après la livraison :

Si les dommages sont découverts après la livraison, veuillez les signaler à LG dans les 48 heures suivant la date de livraison.

Pour tous les autres produits :

• À la livraison :

Inspectez l’emballage avant de signer. Si la boîte semble endommagée, refusez la livraison et demandez au livreur de noter « boîte endommagée ».

• Après la livraison :

Si l’emballage semblait en bon état, mais que vous constatez par la suite que le produit lui-même est endommagé, vous devez le signaler à LG dans les 48 heures suivant la date de livraison.

Dans tous les cas, veuillez avoir votre numéro de commande et les renseignements de suivi à portée de main, et communiquez avec LG en composant le 1 888 542-2623 ou par l’entremise du clavardage du magasinage en ligne sur le site Web de LG Canada.