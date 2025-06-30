Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Moniteur de jeu LG UltraGear™ G4 24 pouces 144 Hz overclocké FHD IPS | 24G411A, compatible NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99 % (typ.)

24G411A-B
front view
principales caractéristiques

  • Écran IPS FHD 24 pouces (1920 x 1080)
  • Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (O/C 144 Hz) / 1 ms MBR
  • Compatible NVIDIA®G-SYNC®/ AMD FreeSync™ Premium Pro
Image avant du moniteur de jeu UltraGear™ 24G411A.

Moniteur de jeu FHD
IPS 24" 144 Hz overclocké

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

Écran IPS FHD 24 pouces 1920 x 1080, sRGB 99 %, HDR10, fréquence de rafraîchissement 120 Hz, 1 ms MBR, design ultra-fin
DISPLAY est écrit en lettres majuscules

Ressentez l’intensité du combat avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99 %, garantissant un large spectre de couleurs pour une reproduction fidèle et précise grâce à sa dalle IPS, offrant ainsi une expérience de jeu immersive. Les joueurs peuvent ainsi vivre des champs de bataille spectaculaires tels que conçus par les développeurs de jeux.

Scène de jeu de combat spatial mettant en valeur des couleurs vives grâce au HDR, au sRGB 99 % et à l’écran IPS de l’UltraGear.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

IPS™ Display

Le moniteur LG IPS™ offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.

HDR 10

Le HDR10 (High Dynamic Range) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité

sRGB 99% (Typ.)

Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, c’est une solution idéale pour un affichage des couleurs précis.

VITESSE est écrit en lettres majuscules.
Scène de jeu de course avec une réactivité extrêmement rapide et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Mouvement de jeu fluide
avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz (overclock)
(120 Hz native)

Profitez d’un taux de rafraîchissement de 144Hz (overclock) (120Hz natif) offrant des images fluides et d’une clarté exceptionnelle, tout en réduisant le flou de mouvement. Plongez dans une expérience de jeu plus immersive à chaque image.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Ce produit prend en charge un taux de rafraîchissement de 120Hz et jusqu’à 144Hz en mode overclock lorsqu’il est connecté via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 prend en charge jusqu’à 144Hz.)

*Le taux de rafraîchissement et le temps de réponse peuvent varier selon l’environnement, tel que le contenu ou les performances du PC (CPU/GPU). Un câble et une carte graphique compatibles DP 1.4 sont requis (carte graphique vendue séparément).

Une voiture de course jaune est représentée à grande vitesse à l’écran, l’intérieur du cadre blanc carré étant parfaitement net tandis que l’extérieur apparaît flou.

Vitesse fulgurante
vers la victoire

La technologie 1 ms Motion Blur Reduction* assure une fluidité de jeu optimale en réduisant le flou et l’effet de rémanence. Les objets dynamiques et rapides au cœur de l’action offrent ainsi aux joueurs un avantage compétitif.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*L’activation du 1ms Motion Blur Reduction entraîne une réduction de la luminance et désactive les fonctionnalités suivantes : AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).

*Un scintillement peut survenir lors de l’utilisation du mode 1ms MBR.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Propulsé par AMD FreeSync™ et validé par NVIDIA pour sa compatibilité G-SYNC®, ce moniteur garantit des visuels fluides et sans déchirures, avec une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.

Vue en écran partagé d’un pilote dans un jeu dynamique, illustrant des images plus fluides et plus nett

Logos of NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

*Les images ont été simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne prenant pas en charge la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

En réduisant le temps de latence grâce à la fonction Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

La fonction Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les coins les plus sombres et à réagir rapidement lors d’explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre afin d’améliorer la précision des tirs.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation

UTILISABILITÉ est écrit en lettres majuscules.

LG Switch App

Basculer rapidement

Vous pouvez facilement diviser l’ensemble de l’affichage en jusqu’à 6 sections, modifier le thème graphique ou même lancer une plateforme d’appel vidéo grâce à une touche de raccourci prédéfinie. L’application prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace entre plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, effectuez une recherche dans le menu Support de LG.com.

Design pratiquement sans bord et base de support fine

Design ultra-fin. Presque flottant

Profitez de plus d’écran et de moins de distractions grâce à la lunette ultra-fine et à la base de support minimaliste, présentant un design quasi sans bordure. Le support semblant flotter renforce l’esthétique épurée et légère, tandis que l’écran sans couture offre une expérience visuelle immersive—idéal pour des configurations doubles ou des espaces de travail minimalistes.

Icône du design sans bordures.

Design sans bordures

avec base de support fine

Icône de réglage de l’inclinaison.

Inclinaison

'-5~20º

Icône de fixation murale.

Fixation murale

100 x 100

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Inclinaison (-5~20°), compatible fixation murale (100 x 100).

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    23.8

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    1050:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1500:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    60.4

  • Taille [pouces]

    23.8

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • G-SyncMC de NVIDIA

    Compatible G-SYNC

  • Surcadençable

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 pièce)

  • HDMI

    OUI (1 pièce)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Audio uniquement)

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

ALIMENTATION

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Poids à l’expédition [kg]

    4.6kg

  • Poids sans le socle [kg]

    2.4kg

  • Poids avec le socle [kg]

    3.3kg

