Écran IPS pleine HD de 23,8 po doté de la technologie AMD FreeSyncMC

principales caractéristiques

  • Écran IPS pleine HD
  • AMD FreeSyncMC
  • Réduction du flou de mouvement de 1ms
  • Mode Lecture
  • Protection contre le scintillement
  • Commandes à l’écran
Plus
Écran IPS pleine HD

Couleurs précises à un grand angle de visionnement

Moniteur de LG doté de la technologie IPS, qui met en évidence la performance des écrans à cristaux liquides. Les temps de réponse sont réduits, la reproduction des couleurs est meilleure, et les utilisateurs peuvent regarder l’écran à un grand angle de visionnement.

Écran IPS pleine HD : Couleurs précises à un grand angle de visionnement

Cadre presque sans bordure sur 3 côtés

Expérience immersive

Cet écran est doté d’un cadre mince sur trois côtés. Il offre une image extrêmement précise sans aucune distraction, et ses réglages d’inclinaison pratiques vous permettent d’aménager un environnement de travail optimisé.

Cadre presque sans bordure sur 3 côtés

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Rapport affiché sur le moniteur émettant moins de lumière bleue et dont la température de couleur est similaire à celle du papier, par rapport au mode classique.
Mode Lecture

Moins de bleu pour un plus grand confort visuel

En réduisant la lumière bleue pour aider à diminuer la fatigue oculaire, le mode Lecteur crée un écran dont la température de couleur est similaire à celle du papier et offre des conditions optimales pour la lecture.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Rapport affiché sur le moniteur avec moins de scintillement, par rapport au mode classique.
Sûr contre le scintillement

Soins des yeux

La fonctionnalité de protection contre le scintillement réduit le scintillement invisible à l’écran, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire. Elle offre ainsi un environnement de travail confortable pendant une longue période.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le chiffre a été calculé à partir de l’estimation lors d’essais internes de LG sur le modèle 24MP60G en novembre 2020. Ce chiffre peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

Réduction du flou et de l’effet de dédoublement dans les jeux grâce à la fonction de réduction du flou de mouvement de 1ms.
Flou de mouvement de 1ms

Vitesse incroyable vers la victoire

La fonction de réduction du flou de mouvement de 1ms contribue à la fluidité du jeu en réduisant le flou et l’effet de dédoublement. Les objets les plus dynamiques et au rythme rapide peuvent donner un avantage concurrentiel aux joueurs.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction de flou de mouvement de 1ms entraîne une diminution de la luminosité. Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSyncMC / Synchronisation à action dynamique / Protection contre le scintillement.
*Un scintillement peut se produire lors de l’utilisation de la fonction de réduction du flou de mouvement de 1ms.

Scène de jeu avec des mouvements fluides et ininterrompus, par rapport au mode classique.
AMD FreeSyncMC

Mouvements fluides et rapides

Grâce à la technologie AMD FreeSyncMC, les joueurs font l’expérience de mouvements fluides et ininterrompus dans leurs jeux en haute résolution et au rythme rapide. Elle élimine pratiquement tous les effets de déchirement et de sautillement de l’image.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Comparaison entre le mode « OFF » (image de gauche) et AMD FreeSyncMC.

  • Classique
  • Synchronisation à action dynamique
Synchronisation à action dynamique

Réagissez plus rapidement à vos adversaires

La synchronisation à action dynamique minimise le retard d’affichage pour aider les joueurs à saisir les moments critiques en temps réel.

*Le mode classique illustre que le modèle de LG n’est pas pris en charge par la fonction de synchronisation à action dynamique.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

  • Désactivé
  • Activé
Stabilisateur de noir

Soyez les premiers à attaquer dans l’obscurité

Le stabilisateur de noir aide les joueurs à éviter les tireurs d’élite cachés dans les endroits les plus sombres et ainsi échapper rapidement aux situations dangereuses.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

  • Désactivé
  • Activé
Réticule

Visez mieux

Le point de visée est fixé au centre pour améliorer la précision du tir.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Les commandes à l’écran offrent une interface utilisateur simplifiée.
Commandes à l’écran

Interface utilisateur plus conviviale

Vous pouvez personnaliser l’espace de travail en divisant l’affichage ou en ajustant les options de base du moniteur en quelques clics de souris.

*Pour télécharger la dernière version de l’application OnScreen Control, visitez le site LG.COM.
*Les images du produit et de l’application OnScreen Control dans la vidéo ne sont fournies qu’à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel et de l’application OnScreen Control.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    23,8

  • Écran - Résolution

    1 920 x 1 080

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC de 72 % (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    75

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GàG à Plus rapide)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    Moniteur d’ordinateur

  • Année

    2021

NORMAL

  • RoHS

    OUI

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 millions

  • Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC de 72 % (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    600:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,2745 x 0,2745

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    75

  • Résolution

    1 920 x 1 080

  • Temps de réponse

    5 ms (GàG à Plus rapide)

  • Taille [cm]

    60.4

  • Taille [pouces]

    23,8

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (D/G), 178° (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • D-Sub

    OUI (1)

  • DisplayPort

    OUI (1)

  • Version du DP

    1.2

  • D-Sub (résolution max. à Hz)

    1 920 x 1 080 à 60 Hz

  • HDMI

    OUI (1)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son uniquement)

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (max.)

    18 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (typ.)

    16 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    75 x 75

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    663 x 141 x 388

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    539,1 x 321,5 x 39,1

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    539,1 x 414,3 x 211,7

  • Poids à l’expédition [kg]

    4.5

  • Poids sans le socle [kg]

    2.7

  • Poids avec le socle [kg]

    3.3

Ce que les gens disent

