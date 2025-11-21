We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran IPS pleine HD de 23,8 po doté de la technologie AMD FreeSyncMC
Couleurs précises à un grand angle de visionnement
Écran IPS pleine HD : Couleurs précises à un grand angle de visionnement
Expérience immersive
Cadre presque sans bordure sur 3 côtés
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le chiffre a été calculé à partir de l’estimation lors d’essais internes de LG sur le modèle 24MP60G en novembre 2020. Ce chiffre peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction de flou de mouvement de 1ms entraîne une diminution de la luminosité. Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSyncMC / Synchronisation à action dynamique / Protection contre le scintillement.
*Un scintillement peut se produire lors de l’utilisation de la fonction de réduction du flou de mouvement de 1ms.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Comparaison entre le mode « OFF » (image de gauche) et AMD FreeSyncMC.
- Classique
- Synchronisation à action dynamique
Réagissez plus rapidement à vos adversaires
*Le mode classique illustre que le modèle de LG n’est pas pris en charge par la fonction de synchronisation à action dynamique.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
- Désactivé
- Activé
Soyez les premiers à attaquer dans l’obscurité
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
- Désactivé
- Activé
Visez mieux
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application OnScreen Control, visitez le site LG.COM.
*Les images du produit et de l’application OnScreen Control dans la vidéo ne sont fournies qu’à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel et de l’application OnScreen Control.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
23,8
Écran - Résolution
1 920 x 1 080
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
NTSC de 72 % (CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
75
Écran - Temps de réponse
5 ms (GàG à Plus rapide)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
Moniteur d’ordinateur
Année
2021
NORMAL
RoHS
OUI
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 millions
Gamme de couleurs (typ.)
NTSC de 72 % (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
600:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,2745 x 0,2745
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
75
Résolution
1 920 x 1 080
Temps de réponse
5 ms (GàG à Plus rapide)
Taille [cm]
60.4
Taille [pouces]
23,8
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (D/G), 178° (H/B)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
CONNECTIVITÉ
D-Sub
OUI (1)
DisplayPort
OUI (1)
Version du DP
1.2
D-Sub (résolution max. à Hz)
1 920 x 1 080 à 60 Hz
HDMI
OUI (1)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son uniquement)
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (max.)
18 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (typ.)
16 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
75 x 75
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
663 x 141 x 388
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
539,1 x 321,5 x 39,1
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
539,1 x 414,3 x 211,7
Poids à l’expédition [kg]
4.5
Poids sans le socle [kg]
2.7
Poids avec le socle [kg]
3.3
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.