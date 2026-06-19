UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*La compatibilité NVIDIA® G-SYNC® est prise en charge uniquement via DisplayPort.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.