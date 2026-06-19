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UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz
UltraGear™ G5 27 pouces, moniteur de jeu FHD 200 Hz
principales caractéristiques
- Écran IPS FHD de 27 pouces (1920x1080)
- Taux de rafraîchissement 200Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
- HDR 10 avec sRGB 99% (type), prise en charge de 16,7 millions de couleurs
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
- L-Stand sans encombrement
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Mouvement fluide de jeu avec
Taux de rafraîchissement de 200 Hz
Offrir un taux de rafraîchissement de 200 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.
Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
1ms (GtG). Réponse
rapide Pour le gameplay.
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les fantômes inverses, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Un mouvement fluide qui vous garde immergé
Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*La compatibilité NVIDIA® G-SYNC® est prise en charge uniquement via DisplayPort.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Ressentir un vrai combat avec
Couleurs vives
Notre moniteur offre une couverture sRGB de 99%, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation haute fidélité grâce à son écran IPS pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires tels que prévus par les développeurs du jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Contrôle plus intelligent, commutation fluide grâce à la LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez sans effort les réglages de votre moniteur—ajustez l’image
Qualité et luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos réglages instantanément avec un raccourci. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et
Lancez votre plateforme d’appels vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.
*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.
*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.
Synchronisation dynamique des actions
En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Pratiquement sans bordures,
visuellement élevée
Découvrez notre design économe en espace avec une base inclinable réglable. Un support mince sans encombrement est conçu pour minimiser l’utilisation de l’espace de bureau et éliminer efficacement les espaces morts, tout en ajoutant un look plus élégant et raffiné à votre installation.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
27
Écran - Résolution
1920 x 1080
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
200
Écran - Temps de réponse
1 ms (GtG à plus vite)
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Rapport de contraste (min.)
700:1
Traitement de la surface
Anti-reflet
Taille [pouces]
27
Taille [cm]
68.4
Temps de réponse
1 ms (GtG à plus vite)
Résolution
1920 x 1080
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
200
Pas de pixel [mm]
0,3108 x 0,3108
Type de panneau
IPS
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16,7M
Bits de couleur
8 bits (6 bits + FRC)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Luminosité (min.) [cd/m²]
240
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium
Changement d’entrée automatique
OUI
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
G-SyncMC de NVIDIA
G-SYNC Compatible
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI(2EA)
Version du DP
1.4
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