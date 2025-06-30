Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGearMC G6 Moniteur de jeu IPS QHD 27 pouces 300Hz | 27G640A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDRMC 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

LG UltraGearMC G6 Moniteur de jeu IPS QHD 27 pouces 300Hz | 27G640A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDRMC 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

LG UltraGearMC G6 Moniteur de jeu IPS QHD 27 pouces 300Hz | 27G640A avec DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDRMC 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

27G640A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
vertical front view
left rear angled view
tilted rear side view
left side view
right side view
top rear view
top rear view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount and ports
rear close-up view of connectivity ports
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
vertical front view
left rear angled view
tilted rear side view
left side view
right side view
top rear view
top rear view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount and ports
rear close-up view of connectivity ports

principales caractéristiques

  • Écran IPS QHD 27 pouces (2560x1440)
  • Temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • DisplayHDRMC 400 avec DCI-P3 95%
  • Compatible NVIDIAMD G-SYNCMD / AMD FreeSyncMC Premium
  • Conception pratiquement sans bordures sur 3 côtés
  • Pied en forme de L pour un espace dégagé
Plus
Logo UltraGear™ G6 dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Logo UltraGear™ G6 dans une pièce futuriste éclairée au néon.



QHD 27 pouces 300Hz
Moniteur de jeu

Image de face du moniteur de jeu UltraGear™ 27G640A dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Image de face du moniteur de jeu UltraGear™ 27G640A dans une pièce futuriste éclairée au néon.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Aperçu des fonctionnalités d’un moniteur de jeu mettant en avant : Résolution IPS QHD 16:9 (2560x1440), Espace colorimétrique DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 400, Taux de rafraîchissement de 300Hz, Temps de réponse de 1 ms (GtG), USB-C avec Power Delivery 15W et HDMI 2.1, Adaptive Sync avec prise en charge de NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium

Aperçu des fonctionnalités d’un moniteur de jeu mettant en avant : Résolution IPS QHD 16:9 (2560x1440), Espace colorimétrique DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 400, Taux de rafraîchissement de 300Hz, Temps de réponse de 1 ms (GtG), USB-C avec Power Delivery 15W et HDMI 2.1, Adaptive Sync avec prise en charge de NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium

Display

Une clarté qui vous garde aux commandes

Avec son écran QHD 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. La résolution 1440p et le format 16:9 offrent une vue équilibrée et en plein écran, améliorant la perception de l’espace dans le jeu — vous maintenant immergé tout en rendant les éléments visuels essentiels faciles à suivre.

Gros plan du moniteur UltraGear™ 27G640A affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en avant sa résolution QHD 16:9 de 2560x1440.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans des couleurs authentiques, dominez le jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, couvrant 95% (Typ.) de l’espace colorimétrique DCI-P3, offrant une restitution fidèle des couleurs avec la certification VESA DisplayHDRMC 400, pour une expérience de jeu réaliste.

Scène de bataille futuriste affichée sur le moniteur UltraGear™ 27G640A, mettant en valeur des couleurs éclatantes avec une couverture de 95% DCI-P3 et la certification VESA DisplayHDR™ 400.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

SPEED
Scène de course motocycliste illustrant le taux de rafraîchissement de 300Hz du moniteur UltraGear™ 27G640A, garantissant des mouvements fluides et parfaitement nets en jeu.

Mouvements de jeu fluides
avec un taux de rafraîchissement de 300Hz

Offrir un taux de rafraîchissement de 300Hz pour des visuels fluides et d’une clarté exceptionnelle, tout en réduisant le flou de mouvement.

Plongez dans une expérience de jeu encore plus immersive à chaque image.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Une vitesse impressionnante,,
plongez dans le jeu avec
1ms (GtG)

Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG),

réduisant les images fantômes inversées et offrant une réactivité élevée, vous permet de profiter d’une toute nouvelle expérience de jeu.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez le « Mode Plus Rapide » pour activer le « Temps de Réponse 1 ms » (Réglage du Jeu → Temps de Réponse → Mode Plus Rapide).

TECHNOLOGY

Mouvement fluide,
Jeu infini

Réduisez les déchirures et les ralentissements grâce à la technologie AMD FreeSyncMC Premium et à la compatibilité NVIDIAMD G-SYNCMD officiellement validée sur un moniteur de jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirures d’écran et des saccades pour un gameplay fluide et d’une clarté exceptionnelle.

Scène de course tirée de Assetto Corsa Competizione affichée sur le moniteur UltraGear™ 27G640A, mettant en avant la prise en charge de NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées à celles de modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

En réduisant le délai d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments décisifs en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les recoins les plus sombres et à naviguer rapidement face aux explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre de l’écran afin d’améliorer la précision de tir.

Compteur FPS

Le Compteur FPS vous permet de visualiser les performances d’affichage. Que vous soyez en montage, en jeu ou en train de regarder un film, chaque image compte, et grâce au Compteur FPS, vous disposez de données en temps réel.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Design épuré et sans encombrement

Découvrez un éclairage hexagonal et une conception pratiquement sans bordures, associés à un socle entièrement réglable pour la rotation, l’inclinaison, la hauteur et le pivot. Le pied en L, conçu sans encombrement, permet d’optimiser l’espace du bureau et d’éliminer les zones inutilisées, rendant votre installation à la fois propre et efficace.

Icônes d’inclinaison, de rotation horizontale, de pivot, de réglage en hauteur, ainsi qu’icône de fixation murale 100x100.
Vue avant et arrière du moniteur de jeu UltraGear™ 27G640A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.
USB Type C icon.

USB Type-CMC

'PD 15W

HDMI icon.

HDMIMC 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1 

avec DSC

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    27

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    300

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Pivot

Toutes les spécifications

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    600:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1300:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2328 x 0.2328 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    300

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    1ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    68.378

  • Taille [pouces]

    27

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • Compteur d’ips

    Oui

  • HDR10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • G-SyncMC de NVIDIA

    Compatible G-SYNC

  • Mode Lecture

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDRMC 400

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    Oui (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Audio uniquement)

  • USB de type C

    Oui (1 unité)

  • USB de type C (transmission de données)

    Oui

  • USB de type C (alimentation électrique)

    15W

  • Port USB descendant

    Oui (2 unités / ver 3.0)

  • Port USB ascendant

    Oui (1 unité / ver 3.0)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5W

  • Type

    Alimentation externe (Adaptateur)

SON

  • Haut-parleur

    5W x 2

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Pivot

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    810×165×465mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    613,68 × 539,1 × 239 (Haut) / 613,68 × 389,1 × 239 (Bas)

  • Poids à l’expédition [kg]

    7.4kg

  • Poids sans le socle [kg]

    3.4kg

  • Poids avec le socle [kg]

    5.47kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Oui (Ver 2.1)

  • DisplayPort

    Oui

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.