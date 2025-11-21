We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur IPS pleine HD 27 po. avec FreeSyncMC d'AMD
Véritables couleurs sur grand angle
Véritables couleurs claires et consistantes affichées sur de grands angles jusqu’à 178 degrés avec l’affichage pleine HD IPS
Expérience immersive
Conception sans bordure des 3 côtés
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le chiffre est calculé à partir d’estimations provenant d’essais internes de LG en utilisant le modèle 27MP60G en novembre 2020. Le chiffre peut varier selon les conditions d’utilisation véritables.
*La réduction du flou de mouvement de 1 ms entraîne une diminution de la luminosité et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : FreeSyncMC d'AMD / SAD (Synchronisation à action dynamique) / Protection contre le scintillement.
*Le scintillement peut survenir lors du fonctionnement de la RFM de 1 ms.
*Comparaison entre le mode « ÉTEINT » (image de gauche) et FreeSyncMC d'AMD.
- Conventionnel
- SAD
Réagissez plus rapidement aux opposants
*Le mode conventionnel montre un modèle qui n’est pas pris en charge par la fonction de synchronisation à action dynamique (SAD).
- ÉTEINT
- ALLUMÉ
Attaquez le premier dans le noir
- ÉTEINT
- ALLUMÉ
Visez mieux
*Afin de télécharger la dernière version des commandes à l’écran, visitez LG.com.
*Les images du produit et les commandes à l’écran dans la vidéo ne sont fournies qu’à titre indicatif et peuvent différer du produit réel et des commandes à l’écran réelles.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
27
Écran - Résolution
1 920 x 1 080
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
NTSC de 72 % (CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
75
Écran - Temps de réponse
5 ms (GàG à Plus rapide)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
CONNECTIVITÉ
D-Sub
OUI (1)
DisplayPort
OUI (1)
Version du DP
1.2
D-Sub (résolution max. à Hz)
1 920 x 1 080 à 60 Hz
HDMI
OUI (1)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son uniquement)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
710 x 146 x 432
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
611.1 x 362.6 x 39.5
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
611.1 x 455.1 x 211.7
Poids à l’expédition [kg]
5.8
Poids sans le socle [kg]
3.8
Poids avec le socle [kg]
4.4
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
200
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 millions
Gamme de couleurs (typ.)
NTSC de 72 % (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
600:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0,3114 x 0,3114
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
75
Résolution
1 920 x 1 080
Temps de réponse
5 ms (GàG à Plus rapide)
Taille [cm]
68.6
Taille [pouces]
27
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (D/G), 178° (H/B)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
INFORMATION
Nom du produit
Moniteur d’ordinateur
Année
2021
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
75 x 75
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (max.)
22 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (typ.)
20 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
NORMAL
RoHS
OUI
APPLICATION LOGICIELLE
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
