Moniteur IPS pleine HD 27 po. avec FreeSyncMC d'AMD

principales caractéristiques

  • Écran IPS pleine HD
  • FreeSyncMC d'AMD
  • Réduction de flou de mouvement de 1 ms
  • Mode de lecture
  • Sans scintillement
  • Contrôle à l’écran
Plus
Écran pleine HD IPS

Véritables couleurs sur grand angle

Le moniteur LG équipé de la technologie IPS met en évidence les performances des écrans à cristaux liquides. Les temps de réponse sont réduits, la reproduction des couleurs est améliorée et les utilisateurs peuvent profiter de l’écran sous de grands angles.

Véritables couleurs claires et consistantes affichées sur de grands angles jusqu’à 178 degrés avec l’affichage pleine HD IPS

Conception sans bordure des 3 côtés

Expérience immersive

L'Écran est conçu avec un cadre étroit sur trois côtés et aucune distraction. Il fournit également des ajustements d’inclinaison pratiques qui vous permettent de créer l’environnement de travail le plus optimisé possible.

Conception sans bordure des 3 côtés

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Rapport de travail affiché sur le moniteur qui émet une lumière bleue réduite avec une température de couleur similaire au papier, comparé au mode conventionnel.
Mode de lecture

Bleu réduit, confort visuel amélioré

En réduisant la lumière bleue pour aider à diminuer la fatigue des yeux, le mode Lecture crée un écran dont la température de couleur est similaire à celle du papier et offre des conditions optimales pour la lecture.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Rapport de travail affiché sur le moniteur sans scintillement comparé au mode conventionnel
Sans scintillement

Bon pour les yeux

Le mode sans scintillement réduit les scintillements invisibles à l’écran, ce qui aide à réduire la pression sur les yeux. Il assure un environnement de travail confortable sur de longues périodes.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le chiffre est calculé à partir d’estimations provenant d’essais internes de LG en utilisant le modèle 27MP60G en novembre 2020. Le chiffre peut varier selon les conditions d’utilisation véritables.

Flou et images fantômes réduits dans le jeu vidéo grâce à la réduction de flou de mouvement de 1 ms
1 ms avec réduction du flou de mouvement

La victoire à une vitesse incroyable

La réduction de flou de mouvement de 1 ms profite à un jeu fluide, réduisant ainsi les flous et les images fantômes. Des objets plus dynamiques et plus rapides en plein dans l’action peuvent accorder aux joueurs un avantage compétitif.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction du flou de mouvement de 1 ms entraîne une diminution de la luminosité et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : FreeSyncMC d'AMD / SAD (Synchronisation à action dynamique) / Protection contre le scintillement.
*Le scintillement peut survenir lors du fonctionnement de la RFM de 1 ms.

Scène de jeu vidéo à mouvement lisse et fluide, comparé au mode conventionnel
FreeSyncMC d'AMD

Fluidité et rapidité de mouvement

Grâce à la technologie FreeSyncMC d'AMD, les joueurs peuvent expérimenter des mouvements fluides dans les jeux rapides à haute résolution. Elle minimise pratiquement les déchirures et les saccades.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Comparaison entre le mode « ÉTEINT » (image de gauche) et FreeSyncMC d'AMD.

  • Conventionnel
  • SAD

Réagissez plus rapidement aux opposants

Réduisez la latence d’entrée grâce à la synchronisation à action dynamique afin d’aider à observer les moments critiques en temps réel.

*Le mode conventionnel montre un modèle qui n’est pas pris en charge par la fonction de synchronisation à action dynamique (SAD).
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

  • ÉTEINT
  • ALLUMÉ

Attaquez le premier dans le noir

Le stabilisateur de noir permet aux joueurs d’éviter les tireurs embusqués dans les endroits les plus sombres et de s’échapper rapidement en situation dangereuse.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

  • ÉTEINT
  • ALLUMÉ

Visez mieux

Le réticule est fixé au centre pour améliorer la précision de tir.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Les commandes à l’écran permettent une interface utilisateur plus simple
Contrôles à l’écran

Interface utilisateur plus conviviale

Vous pouvez personnaliser l’espace de travail en divisant l’affichage ou en ajustant les options de base du moniteur en quelques clics de souris.

*Afin de télécharger la dernière version des commandes à l’écran, visitez LG.com.
*Les images du produit et les commandes à l’écran dans la vidéo ne sont fournies qu’à titre indicatif et peuvent différer du produit réel et des commandes à l’écran réelles.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    27

  • Écran - Résolution

    1 920 x 1 080

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC de 72 % (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    75

  • Écran - Temps de réponse

    5 ms (GàG à Plus rapide)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • D-Sub

    OUI (1)

  • DisplayPort

    OUI (1)

  • Version du DP

    1.2

  • D-Sub (résolution max. à Hz)

    1 920 x 1 080 à 60 Hz

  • HDMI

    OUI (1)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    710 x 146 x 432

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    611.1 x 362.6 x 39.5

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    611.1 x 455.1 x 211.7

  • Poids à l’expédition [kg]

    5.8

  • Poids sans le socle [kg]

    3.8

  • Poids avec le socle [kg]

    4.4

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 millions

  • Gamme de couleurs (typ.)

    NTSC de 72 % (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    600:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0,3114 x 0,3114

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    75

  • Résolution

    1 920 x 1 080

  • Temps de réponse

    5 ms (GàG à Plus rapide)

  • Taille [cm]

    68.6

  • Taille [pouces]

    27

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º (D/G), 178° (H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    Moniteur d’ordinateur

  • Année

    2021

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    75 x 75

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (max.)

    22 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (typ.)

    20 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

NORMAL

  • RoHS

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

