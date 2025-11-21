Moniteur IPS pleine HD 27 po. avec FreeSyncMC d'AMD

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction du flou de mouvement de 1 ms entraîne une diminution de la luminosité et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : FreeSyncMC d'AMD / SAD (Synchronisation à action dynamique) / Protection contre le scintillement.

*Le scintillement peut survenir lors du fonctionnement de la RFM de 1 ms.