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UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Mouvement fluide de jeu avec
Taux de rafraîchissement de 144 Hz
Pour offrir un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.
Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.
Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 144Hz de l’UltraGear™ 32G403B pour un mouvement de jeu fluide et cristallin.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La réduction du flou de mouvement de 1 ms cause une réduction de luminance, et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées pendant son activation : AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*Un scintillement peut survenir pendant le fonctionnement du MBR à 1 ms.
Un mouvement fluide qui vous garde immergé
Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie AMD FreeSync™. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.
Scène de course affichée sur le moniteur UltraGear™ 32G403B, comparant les modes désactivé et activé, illustrant un mouvement plus fluide et une réduction des déchirements avec la prise en charge d’AMD FreeSync.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Ressentir un vrai combat avec
Couleurs vives
Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99%, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires tels que prévus par les développeurs du jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Prêt pour une visibilité en scène sombre
Découvrez des noirs plus profonds et des ombres plus riches avec un contraste de 3500:1, en maintenant une expression des couleurs uniforme à l’écran d’un bord à l’autre, et un réalisme accru qui transmet naturellement vos résultats visuels.
Cette image présente une scène de jeu fantastique mettant en valeur un contraste de 3500:1, avec des noirs profonds, des hautes lumières vives et des textures détaillées pour une expérience visuelle plus immersive.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Contrôle plus intelligent, commutation fluide grâce à la LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez sans effort les réglages de votre moniteur—ajustez l’image
Qualité et luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos réglages instantanément avec un raccourci. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et
Lancez votre plateforme d’appels vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.
*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.
*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.
Synchronisation dynamique des actions
En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Plonge-toi dans le son stéréo
Profitez d’un son clair et bien équilibré grâce à des haut-parleurs stéréo 2W x 2ea, offrant une expérience audio immersive pour le jeu et le divertissement quotidiens. Pour une configuration plus personnelle, connectez facilement un casque via la sortie casque pour profiter d’un son ciblé et d’une communication vocale claire pendant le jeu.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Pratiquement sans bordures, visuellement élevée
Profitez de plus d’écran et moins de distractions grâce à la lunette ultra-fine et à la base minimale du pied, avec un design pratiquement sans bordure. Le support flottant accentue l’esthétique propre et légère, tandis que l’impression d’écran sans couture offre une expérience visuelle immersive — idéale pour des configurations doubles ou des espaces de travail minimalistes.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
31.5
Écran - Résolution
1920 x 1080
Écran - Type de panneau
VA
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Écran - Temps de réponse
1 ms MBR, 5 ms (GtG à plus vite)
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Rapport de contraste (typ.)
3500:1
Luminosité (min.) [cd/m²]
200cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Bits de couleur
8bit (6bit+FRC)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
2800:1
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.3637 x 0.3637 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
144
Résolution
1920 x 1080
Temps de réponse
1 ms MBR, 5 ms (GtG à plus vite)
Taille [cm]
80.0
Taille [pouces]
31.5
Traitement de la surface
Anti-reflet
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Touche définie par l’utilisateur
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Mode Lecture
OUI
Effet HDR
OUI
HDR10
OUI
Compteur d’ips
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Réticule
OUI
Stabilisateur de noir
OUI
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Adaptateur
OUI
Câble HDMI (couleur/longueur)
Noir / 1,5 m
Cordon d’alimentation
Dépendez du pays
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5W
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3W
Sortie c.c.
32W (19V,1.7A)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
100 x 100
Conception sans bordure
Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
846 x 129 x 502
Poids avec le socle [kg]
5kg
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
713.8 x 417.8 x 43.7
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
713.8 x 506.7 x 220
Poids à l’expédition [kg]
7kg
Poids sans le socle [kg]
4kg
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI(1EA)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI(1EA)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son seulement)
SON
Haut-parleur
2 amples x 2
NORMAL
CE
OUI
KC (pour la République de Corée)
OUI
UL (cUL)
OUI
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