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UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz

UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz

32G403B-B
Vue avant de UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz 32G403B-B
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
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UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
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UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
Vue avant de UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz 32G403B-B
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
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UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz
UltraGear™ G4 de 32 pouces, moniteur de jeu FHD 144 Hz

principales caractéristiques

  • Écran FHD de 32 pouces (1920x1080)
  • Taux de rafraîchissement 144Hz, 1 ms MBR
  • HDR 10 avec sRGB 99% (type), prend en charge 16,7 millions de couleurs
  • AMD FreeSync™
  • Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
  • L-Stand sans encombrement
Plus
Logo UltraGear™ dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Logo UltraGear™ dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Moniteur de jeu FHD 32 pouces 144 Hz

Image de face de l’écran de jeu UltraGear™ 32G403B dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Image de face de l’écran de jeu UltraGear™ 32G403B dans une pièce futuriste éclairée au néon.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Cette image présente les principales caractéristiques d’un moniteur de jeu LG, incluant un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un mouvement fluide, un HDR et des couleurs sRGB à 99% pour des visuels éclatants, une meilleure visibilité des scènes sombres avec un contraste de 3500:1, un gameplay fluide avec la prise en charge AMD FreeSync, une réponse rapide avec un MBR de 1 ms, et un design pratiquement sans bordure pour une installation immersive.

Cette image présente les principales caractéristiques d’un moniteur de jeu LG, incluant un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un mouvement fluide, un HDR et des couleurs sRGB à 99% pour des visuels éclatants, une meilleure visibilité des scènes sombres avec un contraste de 3500:1, un gameplay fluide avec la prise en charge AMD FreeSync, une réponse rapide avec un MBR de 1 ms, et un design pratiquement sans bordure pour une installation immersive.

VitesseCouleurUtilisabilité

Mouvement fluide de jeu avec
Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.

Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image. 

Scène de course de moto illustrant le taux de rafraîchissement de 144Hz de l’UltraGear™ 32G403B pour un mouvement de jeu fluide et cristallin.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Une voiture de course jaune avance à toute vitesse est affichée à l’écran, avec « 1ms MBR » bien visible. L’intérieur de la boîte carrée blanche est clairement visible tandis que la zone extérieure paraît floue.

Vitesse
rapide vers la victoire

La réduction de flou de mouvement de 1 ms* rend le jeu fluide, réduisant le flou et les effets fantômes. Des objets dynamiques et rapides au milieu de toute l’action peuvent donner aux joueurs un avantage compétitif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La réduction du flou de mouvement de 1 ms cause une réduction de luminance, et les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées pendant son activation : AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Un scintillement peut survenir pendant le fonctionnement du MBR à 1 ms.

Un mouvement fluide qui vous garde immergé

Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie AMD FreeSync™. Profitez d’une réduction significative des déchirures et des saccades d’écran pour des visuels fluides avec un flou de mouvement et des images fantômes minimisés.

Scène de course affichée sur le moniteur UltraGear™ 32G403B, comparant les modes désactivé et activé, illustrant un mouvement plus fluide et une réduction des déchirements avec la prise en charge d’AMD FreeSync.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Ressentir un vrai combat avec
Couleurs vives

Notre moniteur prend en charge le HDR10 et offre une couverture sRGB de 99%, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires tels que prévus par les développeurs du jeu.

Logo du HDR 10.

Le HDR 10 (haute plage dynamique) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

Logo de sRGB 99%.

Avec une couverture de 99% du spectre sRGB, c’est une excellente solution pour un affichage couleur précis.

Scène de bataille spatiale futuriste sur le moniteur UltraGear™, avec des couleurs vives et un contraste riche avec des explosions vives, des planètes lumineuses et des vaisseaux spatiaux détaillés sur un fond cosmique coloré.

Scène de bataille spatiale futuriste sur le moniteur UltraGear™, avec des couleurs vives et un contraste riche avec des explosions vives, des planètes lumineuses et des vaisseaux spatiaux détaillés sur un fond cosmique coloré.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Prêt pour une visibilité en scène sombre

Découvrez des noirs plus profonds et des ombres plus riches avec un contraste de 3500:1, en maintenant une expression des couleurs uniforme à l’écran d’un bord à l’autre, et un réalisme accru qui transmet naturellement vos résultats visuels.

Cette image présente une scène de jeu fantastique mettant en valeur un contraste de 3500:1, avec des noirs profonds, des hautes lumières vives et des textures détaillées pour une expérience visuelle plus immersive.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Contrôle plus intelligent, commutation fluide grâce à la LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez sans effort les réglages de votre moniteur—ajustez l’image

Qualité et luminosité selon vos préférences, puis appliquez vos réglages instantanément avec un raccourci. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et

 Lancez votre plateforme d’appels vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.

Télécharger

*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.

*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.

Synchronisation dynamique des actions

En réduisant le délai d’entrée avec la synchronisation dynamique d’action, les joueurs peuvent capter les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Stabilisateur noir

Black Stabilizer améliore la visibilité dans les scènes sombres, révélant des détails cachés et améliorant la clarté pour une navigation plus fluide dans des environnements ombragés ou des changements soudains de lumière.

Réticule

Le point de cible est fixé au centre pour améliorer la précision du tir.

Compteur de FPS

Le compteur de FPS vous permettra de voir comment tout charge. Que vous montiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur de FPS, vous aurez des données en temps réel.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Plonge-toi dans le son stéréo

Profitez d’un son clair et bien équilibré grâce à des haut-parleurs stéréo 2W x 2ea, offrant une expérience audio immersive pour le jeu et le divertissement quotidiens. Pour une configuration plus personnelle, connectez facilement un casque via la sortie casque pour profiter d’un son ciblé et d’une communication vocale claire pendant le jeu.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Pratiquement sans bordures, visuellement élevée

Profitez de plus d’écran et moins de distractions grâce à la lunette ultra-fine et à la base minimale du pied, avec un design pratiquement sans bordure. Le support flottant accentue l’esthétique propre et légère, tandis que l’impression d’écran sans couture offre une expérience visuelle immersive — idéale pour des configurations doubles ou des espaces de travail minimalistes.

Icône de design sans bordure.

3 faces virtuellement
Conception sans bordure

Icône d’inclinaison.

Inclinaison

Icône murale 100x100.

Fixation murale

Cette image montre un moniteur de jeu UltraGear™ sur un bureau affichant une scène de jeu, avec des surlignes zoomées mettant en valeur le design sans bordure et un support flottant élégant.

Cette image montre un moniteur de jeu UltraGear™ sur un bureau affichant une scène de jeu, avec des surlignes zoomées mettant en valeur le design sans bordure et un support flottant élégant.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

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Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    31.5

  • Écran - Résolution

    1920 x 1080

  • Écran - Type de panneau

    VA

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Écran - Temps de réponse

    1 ms MBR, 5 ms (GtG à plus vite)

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y26

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Rapport de contraste (typ.)

    3500:1

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Bits de couleur

    8bit (6bit+FRC)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    2800:1

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.3637 x 0.3637 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    144

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Temps de réponse

    1 ms MBR, 5 ms (GtG à plus vite)

  • Taille [cm]

    80.0

  • Taille [pouces]

    31.5

  • Traitement de la surface

    Anti-reflet

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Stabilisateur de noir

    OUI

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • Adaptateur

    OUI

  • Câble HDMI (couleur/longueur)

    Noir / 1,5 m

  • Cordon d’alimentation

    Dépendez du pays

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5W

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3W

  • Sortie c.c.

    32W (19V,1.7A)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

  • Conception sans bordure

    Conception à 3 faces pratiquement sans bordure

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    846 x 129 x 502

  • Poids avec le socle [kg]

    5kg

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    713.8 x 417.8 x 43.7

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    713.8 x 506.7 x 220

  • Poids à l’expédition [kg]

    7kg

  • Poids sans le socle [kg]

    4kg

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI(1EA)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI(1EA)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son seulement)

SON

  • Haut-parleur

    2 amples x 2

NORMAL

  • CE

    OUI

  • KC (pour la République de Corée)

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

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