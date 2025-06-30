We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu incurvé LG UltraGear™ 32 pouces QHD 180 Hz 1 ms GtG
principales caractéristiques
- Écran OLED QHD 32 pouces (2560 x 1440)
- Taux de rafraîchissement 180Hz / 1ms GtG
- Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
Clarté qui vous garde en contrôle
Grâce à son écran QHD 32 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. Le format 16:9 propose une vue plein écran équilibrée qui améliore la perception spatiale lors du jeu—vous plongeant dans l’action tout en facilitant le suivi des éléments visuels clés.
Image de l’écran UltraGear™ affichant l’écran de jeu.
Ressentez l’intensité du combat avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge la technologie HDR10 et offre une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB, garantissant un large spectre de couleurs pour une reproduction fidèle et précise. Il permet ainsi aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires, tels que conçus par les développeurs du jeu.
Temps de réponse 1 ms (GtG)
Vitesse fulgurante,
immersion totale dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisant la rémanence inversée et offrant une réactivité élevée, permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.
*Sélectionnez « Mode Plus Rapide » pour activer le « Temps de réponse 1ms ». (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Plus net, plus fluide et plus rapide
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et homogènes dans les jeux rapides et en haute résolution. Elle réduit considérablement les déchirures et saccades d’écran.
Un personnage de chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier ainsi qu’une épée ; l’écran de gauche est divisé en deux et apparaît flou, tandis que l’écran de droite est net. Le logo AMD FreeSync Premium est situé en bas à droite.
Dynamic Action Sync
En réduisant le délai d’entrée grâce à la fonction Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
La fonction Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les recoins les plus sombres et à naviguer rapidement lors d’explosions lumineuses.
Crosshair
Le point de visée est fixé au centre afin d’améliorer la précision des tirs.
Design épuré et sans encombrement
Découvrez l’éclairage hexagonal et le design pratiquement sans bord sur trois côtés, associés à un socle entièrement réglable en pivot, inclinaison et hauteur. Le pied en forme de L, conçu pour optimiser l’espace de bureau et éliminer les zones inutilisées, rend votre installation à la fois propre et efficace.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
31.5
Résolution
2560 x 1440
Type de panneau
VA
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Courbure
1000R
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
180
Temps de réponse
1 ms (GtG en mode Plus rapide)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Audio uniquement)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
780 x 500 x 180
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
702,5 x 559,9 x 259,6 (HAUT) / 702,5 x 459,9 x 259,6 (BAS)
Poids à l’expédition [kg]
8.9
Poids sans le socle [kg]
4.4
Poids avec le socle [kg]
6.7
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
2400:1
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Courbure
1000R
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.272*0.272
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
180
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
1 ms (GtG en mode Plus rapide)
Taille [cm]
80
Taille [pouces]
31.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation murale [mm]
100 x 100
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (mode Veille)
Inférieur à 0,3 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
APPLICATION LOGICIELLE
OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)
OUI
Contrôleur double
OUI
