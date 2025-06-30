Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Moniteur de jeu incurvé LG UltraGear™ 32 pouces QHD 180 Hz 1 ms GtG

32G600A-B
Vista frontal del monitor
Vista frontal del monitor
principales caractéristiques

  • Écran OLED QHD 32 pouces (2560 x 1440)
  • Taux de rafraîchissement 180Hz / 1ms GtG
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Logo UltraGear™ OLED GX6 avec image du produit UltraGear.

Moniteur de jeu incurvé 32 pouces QHD 180 Hz 1 ms MBR

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

ÉCRAN affichant le logo LG UltraGear™ dans le coin supérieur droit.

Clarté qui vous garde en contrôle

Grâce à son écran QHD 32 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur. Le format 16:9 propose une vue plein écran équilibrée qui améliore la perception spatiale lors du jeu—vous plongeant dans l’action tout en facilitant le suivi des éléments visuels clés.

Image de l’écran UltraGear™ affichant l’écran de jeu.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Vue latérale d’un moniteur affichant un personnage archer de jeu à l’écran.

Courbure continue, jeu ininterrompu

Découvrez la courbure 1000R, qui s’adapte au champ de vision humain et reproduit des scènes éclatantes avec un taux de rafraîchissement remarquable de 180Hz, offrant une expérience plus réaliste et immersive.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Ressentez l’intensité du combat avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge la technologie HDR10 et offre une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB, garantissant un large spectre de couleurs pour une reproduction fidèle et précise. Il permet ainsi aux joueurs de vivre des champs de bataille spectaculaires, tels que conçus par les développeurs du jeu.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Scène de jeu de course illustrant une réponse extrêmement rapide et un taux de rafraîchissement de 180Hz.

Mouvement de jeu fluide

Offre un taux de rafraîchissement rapide de 180Hz pour des visuels fluides et d’une netteté cristalline, tout en minimisant le flou de mouvement. Plongez dans un gameplay encore plus immersif à chaque image.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Temps de réponse 1 ms (GtG)

Vitesse fulgurante,
immersion totale dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisant la rémanence inversée et offrant une réactivité élevée, permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode Plus Rapide » pour activer le « Temps de réponse 1ms ». (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

TECHNOLOGIE est inscrit en lettres majuscules et comporte le logo LG UltraGear dans le coin supérieur droit.

Plus net, plus fluide et plus rapide

Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et homogènes dans les jeux rapides et en haute résolution. Elle réduit considérablement les déchirures et saccades d’écran.

Un personnage de chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier ainsi qu’une épée ; l’écran de gauche est divisé en deux et apparaît flou, tandis que l’écran de droite est net. Le logo AMD FreeSync Premium est situé en bas à droite.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Dynamic Action Sync

En réduisant le délai d’entrée grâce à la fonction Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Black Stabilizer

La fonction Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers dissimulés dans les recoins les plus sombres et à naviguer rapidement lors d’explosions lumineuses.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre afin d’améliorer la précision des tirs.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Design épuré et sans encombrement

Découvrez l’éclairage hexagonal et le design pratiquement sans bord sur trois côtés, associés à un socle entièrement réglable en pivot, inclinaison et hauteur. Le pied en forme de L, conçu pour optimiser l’espace de bureau et éliminer les zones inutilisées, rend votre installation à la fois propre et efficace.

Image des produits UltraGear placés sur un fond bleu marine foncé, le produit de gauche montrant l’arrière et celui de droite montrant l’avant.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    31.5

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Type de panneau

    VA

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Courbure

    1000R

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    180

  • Temps de réponse

    1 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (Audio uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    702,5 x 559,9 x 259,6 (HAUT) / 702,5 x 459,9 x 259,6 (BAS)

  • Poids à l’expédition [kg]

    8.9

  • Poids sans le socle [kg]

    4.4

  • Poids avec le socle [kg]

    6.7

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    2400:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:1

  • Courbure

    1000R

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.272*0.272

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    180

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    1 ms (GtG en mode Plus rapide)

  • Taille [cm]

    80

  • Taille [pouces]

    31.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Inférieur à 0,3 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

APPLICATION LOGICIELLE

  • OnScreen Control (gestionnaire d’écran de LG)

    OUI

  • Contrôleur double

    OUI

