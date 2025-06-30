37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor

Découvrez notre design pratiquement sans bordures, doté d’un pied entièrement ajustable avec rotation, inclinaison et réglage en hauteur. Un pied en L épuré et une rotation large sont conçus pour minimiser l’encombrement du bureau et éliminer efficacement les espaces inutilisés. De plus, le port USB Type-C™ (PD 65W), les haut-parleurs doubles intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X offrent une connectivité pratique et un son immersif pour une utilisation optimale.