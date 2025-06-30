We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor
37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor
principales caractéristiques
- 37-inch 4K UHD (2560x1440) display
- Couverture colorimétrique DCI-P3 95 %, certification VESA DisplayHDR™ 600
- Taux de rafraîchissement 165 Hz
- Temps de réponse 1 ms (GtG)
- VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Design pratiquement sans bord avec pied entièrement ajustable
Une clarté qui vous garde en contrôle, sur un écran de 37 pouces
Avec son vaste écran 37 pouces 4K UHD (3440 x 1440), UltraGear offre une surface d’affichage élargie qui contribue à améliorer la clarté et la précision visuelle. Sa haute densité de pixels assure des images plus nettes et davantage d’espace d’affichage, offrant ainsi une expérience plus immersive pour ceux qui recherchent à la fois la taille et la résolution.
Vue de face du moniteur LG UltraGear™ 37G800A affichant une scène de bataille de science-fiction futuriste. Un texte en surimpression met en avant la résolution et le format : "37 pouces 16:9 4K UHD 3840×2160".
Plongez dans des couleurs authentiques, dominez le jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre colorimétrique avec une couverture DCI-P3 de 95 %, offrant une restitution fidèle des couleurs. Associé à la certification VESA DisplayHDR™ 600, il permet une expérience de jeu réaliste et immersive.
Guerriers futuristes en armure s’affrontant avec des armes énergétiques dans une ville illuminée de néons.
Une vitesse fulgurante, plongez au cœur du jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), réduisant l’effet de rémanence inverse et offrant une réactivité optimale, vous permet de profiter d’un tout nouveau niveau de performance de jeu.
Technologie certifiée et largement adoptée
Équipé de la technologie AMD FreeSync™ Premium Pro et certifié VESA AdaptiveSync™, ce moniteur garantit des visuels ultra-fluides sans déchirure et une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.
Comparaison d’images de jeu fluides – L’image de gauche présente des déchirures, tandis que l’image de droite est sans déchirure.
Dynamic Action Sync
En réduisant le temps de latence grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les tireurs embusqués dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement face aux explosions lumineuses.
Compact et élégant
Découvrez notre design pratiquement sans bordures, doté d’un pied entièrement ajustable avec rotation, inclinaison et réglage en hauteur. Un pied en L épuré et une rotation large sont conçus pour minimiser l’encombrement du bureau et éliminer efficacement les espaces inutilisés. De plus, le port USB Type-C™ (PD 65W), les haut-parleurs doubles intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X offrent une connectivité pratique et un son immersif pour une utilisation optimale.
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (version 2.1)
Adaptateur
OUI
USB de type C
Noir / 1,8 m
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
Connecteur 4 pôles (Son + Micro)
USB de type C
OUI (1 unité)
USB de type C (alimentation électrique)
65W
Port USB descendant
OUI (2 unités / version 3.0)
Port USB ascendant
OUI (1 unité / USB-C)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
980 x 600 x 282
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
815.6 x 642.3 x 286.3mm (UP) / 815.6 x 532.3 x 286.3mm (DOWN)
Poids à l’expédition [kg]
18.25kg
Poids sans le socle [kg]
9.6kg
Poids avec le socle [kg]
13.75kg
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 90%
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 95%
Rapport de contraste (min.)
3000:1
Rapport de contraste (typ.)
4000:1
Courbure
1000R
Type de panneau
VA
Pas de pixel [mm]
0.21042mm x 0.21042mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
165Hz
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
92.7
Taille [pouces]
36.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium Pro
Stabilisateur de noir
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Compteur d’ips
OUI
Mode Pathologie
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
VESA DisplayHDRMC
VESA DisplayHDR™ 600
TRV
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
Moins de 0,5 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Less than 0.5W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
SON
Haut-parleur
5W x 2
